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Глава Пентагона: ООН разрешила США воевать в Сирии

14.11.2017 09:42 — Разное | Ежедневник  
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Глава Пентагона: ООН разрешила США воевать в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН якобы разрешила США входить на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"ООН заявило, что мы в принципе можем охотиться за ИГ", — сказал Мэттис журналистам в ответ на вопрос, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии.

При этом глава Пентагона не уточнил, о какой резолюции всемирной организации может идти речь.

Более того, Мэттис связал вывод войск возглавляемой США коалиции из Сирии с успехами Женевского процесса по урегулированию сирийского конфликта. Он утверждает, что такой подход связан с необходимостью ликвидации оснований для появления «ИГ версии 2.0».

Напомним, Дамаск неоднократно подчеркивал, что войска коалиции находятся на территории Сирии незаконно. Об этом же глава МИД России Сергей Лавров напоминал своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону.

Более того, президент Сирии Башар Асад прямо обвинял Запад в поддержке террористов, называя ИГ западным экстремистским проектом, сообщает vz.ru.

 
 
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН якобы разрешила США входить на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции против запрещенной в России...

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