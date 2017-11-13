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В Витебске священника-сутенера из России посадили на 5,5 лет

14.11.2017 10:15 — Разное | БДГ  
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Суд Железнодорожного района Витебска 14 ноября огласил приговор по уголовному делу 39-летнего священника Николая Киреева из России, которого задержали по подозрению в сутенерстве на вокзале в белорусском городе.

Ему назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Свою вину в преступлениях священник не признал, заявив, что девушек никуда не вывозил, передает TUT.by.

Слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией — при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Отца Николая (Николая Киреева) задержали 3 августа на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, он с апреля по август переписывался в интернете с этими женщинами и, получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию. Но их задержали при посадке в автобус.

Также следователи установили, что мужчина, в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами, в январе-феврале вел аналогичную переписку в интернете с другими белорусками, две из которых согласились заниматься проституцией в Санкт-Петербурге.

По указанию россиянина гражданка Таджикистана в феврале приехала в Гомель для вербовочных бесед с женщинами. Ее задержали правоохранители при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля, а затем приговорили вербовщицу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в июле в Минске был оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ Константина Бурыкина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. По решению суда священник, имевший связи с экстремистами (РНЕ), приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима (именно на таком наказании и настаивал государственный обвинитель).

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска 14 ноября огласил приговор по уголовному делу 39-летнего священника Николая Киреева из России, которого задержали по...

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