В Витебске священника-сутенера из России посадили на 5,5 лет

Суд Железнодорожного района Витебска 14 ноября огласил приговор по уголовному делу 39-летнего священника Николая Киреева из России, которого задержали по подозрению в сутенерстве на вокзале в белорусском городе.

Ему назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Свою вину в преступлениях священник не признал, заявив, что девушек никуда не вывозил, передает TUT.by .

Слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией — при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Отца Николая (Николая Киреева) задержали 3 августа на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, он с апреля по август переписывался в интернете с этими женщинами и, получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию. Но их задержали при посадке в автобус.

Также следователи установили, что мужчина, в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами, в январе-феврале вел аналогичную переписку в интернете с другими белорусками, две из которых согласились заниматься проституцией в Санкт-Петербурге.

По указанию россиянина гражданка Таджикистана в феврале приехала в Гомель для вербовочных бесед с женщинами. Ее задержали правоохранители при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля, а затем приговорили вербовщицу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.