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Анатолий Ярмоленко: не люблю отмечать юбилеи, хочется работать
15.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поздравил народного артиста с круглой датой и поинтересовался, с какими мыслями и чувствами Анатолий Иванович встречает праздничный день.
© Sputnik / Марина Серебрякова
"С теми же мыслями, что и обычный рабочий день. Главное — не акцентировать внимание на юбилеях, я так не люблю их отмечать. Я уехал сейчас на съемку программы "Золотая коллекция", вот так в работе и пройдет время", — рассказал Ярмоленко.
По словам юбиляра, сейчас для него главное в том, что хочется быть полезным. Кроме того, есть еще много планов, которые народный артист надеется воплотить в жизнь.
"Я хочу выступить с президентским оркестром, сделать сольную программу. Сейчас мы прокатываем юбилейную программу "Сябров". Короче, работы много, будем работать. Главное, что работать хочется", — сказал Ярмоленко.
Поздравление с юбилеем народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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