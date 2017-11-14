Анатолий Ярмоленко: не люблю отмечать юбилеи, хочется работать

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поздравил народного артиста с круглой датой и поинтересовался, с какими мыслями и чувствами Анатолий Иванович встречает праздничный день.



© Sputnik / Марина Серебрякова Юбилей Елизарьева в Большом театре прошел с небывалым аншлагом 14

"С теми же мыслями, что и обычный рабочий день. Главное — не акцентировать внимание на юбилеях, я так не люблю их отмечать. Я уехал сейчас на съемку программы "Золотая коллекция", вот так в работе и пройдет время", — рассказал Ярмоленко.

По словам юбиляра, сейчас для него главное в том, что хочется быть полезным. Кроме того, есть еще много планов, которые народный артист надеется воплотить в жизнь.

"Я хочу выступить с президентским оркестром, сделать сольную программу. Сейчас мы прокатываем юбилейную программу "Сябров". Короче, работы много, будем работать. Главное, что работать хочется", — сказал Ярмоленко.

Поздравление с юбилеем народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.