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БВФБ начала использовать блокчейн

15.11.2017 19:53 — Разное | Ежедневник  
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БВФБ начала использовать блокчейн

Белорусская валютно-фондовая биржа запустила реестр операций с ценными бумагами, реализованный с помощью технологии блокчейн.

"Сегодня биржа запустила в опытную эксплуатацию пилотный проект "Реестр операций с ценными бумагами, совершенными на биржевом и внебиржевом рынке", разработанный с использованием технологии блокчейн", - сообщил БЕЛТА начальник отдела продаж и маркетинга БВФБ Виталий Тихонов.

Как отмечал ранее глава БВФБ Андрей Аухименя, цель проекта - оптимизировать отчетность, уйти в безбумажные технологии и сократить документооборот. Над внедрением новой технологии работала команда специалистов, в которую вошли не только представители биржи, но и Нацбанка, Центра банковских технологий, Расчетного центра. Председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи заявил, что использование технологии блокчейн даст возможность развивать на бирже ряд направлений.

"В том числе мы рассматриваем вопрос эмиссии криптооблигаций, криптовалют и организации криптобиржи. Белорусская валютно-фондовая биржа готова быть криптобиржей, готова осуществлять первичное размещение токенов, торговать криптовалютами и размещать ICO", - подчеркнул он.

При этом Андрей Аухименя отметил, что правовой статус криптовалют в Беларуси пока не урегулирован, но это должно быть сделано одним из нормативных актов из пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса. Реестр операций с ценными бумагами - второй в Беларуси проект, реализованный с помощью технологии блокчейн. До этого Национальный банк запустил реестр банковских гарантий на блокчейне. Кроме того, Нацбанк в совместно с Министерством юстиции и Белорусской нотариальной палатой прорабатывает вопрос о наложении исполнительных надписей в электронном виде. В этом проекте также планируется использовать возможности технологии блокчейн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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