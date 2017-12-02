|
Определились все соперники гандболистов минского СКА на групповой стадии Кубка ЕГФ
Определились все соперники гандболистов минского СКА по групповой стадии Кубка ЕГФ.
Обладателем последней путевки в группу «А» стал словацкий «Татран» из Прешова, который в 3-м квалификационном раунде по сумме двух матчей взял верх над исландским «Хабнарфьордюром» (24:21, 23:26), выйдя в групповой этап за счет большего количества мячей, заброшенных в гостях.
Жеребьевка также определила в соперники минского СКА датский «Бьеррингбро» и немецкий «Магдебург».
Первый матч «СКА» сыграет дома 10 или 11 февраля с «Магдебургом».
СКА ставит задачу не ограничиваться попаданием в число 16 лучших команд турнира и рассчитывает выйти из группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились все соперники гандболистов минского СКА по групповой стадии Кубка ЕГФ.
|
Архив (Разное)
Комментарии