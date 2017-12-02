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Определились все соперники гандболистов минского СКА на групповой стадии Кубка ЕГФ

02.12.2017 23:40 — Разное | Tut.by  
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Определились все соперники гандболистов минского СКА по групповой стадии Кубка ЕГФ.

Обладателем последней путевки в группу «А» стал словацкий «Татран» из Прешова, который в 3-м квалификационном раунде по сумме двух матчей взял верх над исландским «Хабнарфьордюром» (24:21, 23:26), выйдя в групповой этап за счет большего количества мячей, заброшенных в гостях.

Жеребьевка также определила в соперники минского СКА датский «Бьеррингбро» и немецкий «Магдебург».

Первый матч «СКА» сыграет дома 10 или 11 февраля с «Магдебургом».

СКА ставит задачу не ограничиваться попаданием в число 16 лучших команд турнира и рассчитывает выйти из группы.


 
 
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Определились все соперники гандболистов минского СКА по групповой стадии Кубка ЕГФ.

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