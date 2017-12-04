Сделано в Беларуси. Финансы: крах «БелКа», две «прокоповичские» девальвации и российские инвесторы



govorim.by

Откуда пришли инвестиции в белорусские банки, кто девальварировал и спасал рубль, чем «БелКа» напугала страховщиков и почему погибли СИФы. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют завершающую часть истории финансового рынка.

Системные миллионы

Финансовый сектор в 1990-е годы становится одним из главных объектов внимания зарождающегося частного капитала Беларуси. Но через двадцать пять лет в банковском и страховом секторах лидирующее позиции займут государственные учреждения.

Еще в последнее годы существования СССР на территории Беларуси регистрируется несколько коммерческих банков, процесс массового банковского учредительства продолжится в начале 1990-х годов. Созданный в 1989 году «Микобанк» войдет в банковскую историю стран бывшего СССР, как первый банкрот в этом секторе. В эти годы Беларусь является пионером развития страхового и лизингового рынка на постсоветском пространстве.

С середины 1990-х годов в банковской сфере и с начала 2000-х в страховой устанавливается доминирование государства. Несмотря на допуск нескольких стратегических инвесторов (австрийской группы RZB и российских госбанков), белорусское государство является одним из лидеров на постсоветском пространстве по активам и собственному капиталу, которые сконцентрированы в контролируемых им банках. Частному национальному капиталу принадлежит около пяти банков, из которых только один входит в топ-10 лидеров.

В последние годы государство пыталось найти покупателей на часть своих активов в банковском секторе. Однако общая экономическая нестабильность и завышенные требования пока не привели к сделкам.

2003

Австрийский «Приорбанк»

Успешно реализован первый крупный инвестиционный проект в банковском секторе Беларуси. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International становится акционером «Приорбанка», полностью выкупив за 30,6 млн евро акции дополнительной эмиссии, а в 2004 году по опциону - ценные бумаги физических и юридических лиц-акционеров. До 2009 года эта сделка M&A остается крупнейшей на банковском рынке страны.

Австрийскому учредителю принадлежит контрольный пакет банка – 63,05% акций. Участие крупного иностранного инвестора позволяет «Приорбанку» на время стать одним из главных операторов по привлечению в страну денежных ресурсов из-за рубежа.





фото: abnews.ru

В 2008 году Raiffeisen выкупит оставшийся к этому тому времени у EБРР пакет в 13,5% акций и с одновременной скупкой ценных бумаг у других акционеров (в том числе, у «Белоруснефти») доведет свою долю в банке до 87,74%. Участие в этом этапе обойдется австрийскому инвестору в 50 млн евро. Два других крупных акционера «Приорбанка» в 2016 году – Госкомимущества и холдинг МАЗ.

Для работы на белорусском рынке уже австрийский «Приорбанк» должен играть по местным правилам. Самым ярким шагом навстречу пожеланиям официального Минска и своеобразной проверкой лояльности иностранного инвестора станет управление им в течение 2003-2008 годов двумя государственными пивоваренными заводами - «Крыніца» и «Брестское пиво».

Потанинский проект

С участием российского «Росбанка» в Беларуси регистрируется «Белросбанк».

75% акций в его уставном фонде получают «Росбанк» и «Силовые машины», подконтрольные Владимиру Потанину, 25% - группа «Яровит» Андрея Бирюкова. Задачей банка является финансирование энергетического комплекса страны. В 2006 году «Росбанк» выкупит акции миноритариев и доведет свою долю в белорусском банке до 100%.

Во главе банка стоит бывший заместитель председателя правления «МинскКомплексБанка» Игорь Катибников.

В течение 2006-2008 годов «Росбанк» переходит под контроль французского банковского холдинга Societe Generale. В 2012 году французы продадут «Белросбанк» «Альфа-Банку». Игорь Катибников возглавит белорусский «Альфа-Банк».

Депортфелизация Нацбанка

Нацбанк объявляет в рамках новой стратегии развития банковского рынка страны о готовности продать свои пакеты акций в трех банках.

В «Поиске» его доля к этому времени составляет 91,5%, во «Белвнешэкономбанке» - 23,7%, в «Межторгбанке» - 41,03%.

Переговоры ведутся в середине 2000-х годов, сделки будут оформлены в 2007-2008 годах.

Переводное поручение

С 2003 года на основании соответствующего поручения Александра Лукашенко начинается перевод счетов государственных предприятий в государственные банки. Требование необходимо выполнить до 1 января 2006 года.

На фоне отсутствия серьезных внешних инвестиций в банковский сектор власти таким образом пытаются нарастить ресурсную базу госбанков за счет внутренних источников.

На 1 января 2006 года 107 госпредприятий нарушат сроки перевода средств, за что их руководители будут привлечены к ответственности.

2004

Банкирские чистки

С этого года начинается затянувшаяся на три года «чистка» банкиров. В 2004 году установлен рекорд по числу приговоров, вынесенных руководителям белорусских банков.

Доведено до конца дело «БелБалтии». Отбывать различные сроки отправлены 7 сотрудников банка во главе с председателем Василием Барсегяном.

К пяти годам колонии усиленного режима и конфискации имущества приговорен председатель правления «Белорусского биржевого банка» Андрей Марковский.

Вынесен приговор председателю совета директоров АКБ «МинскКомплексБанк» Евгению Кравцову. Он приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2005 году начинается дело «Джем-банка». Арестованы руководитель банка Александр Татаринцев и его заместитель Сергей Близнюк. Их обвиняют в похищении обманным путем 13,2 млн долларов. Александр Татаринцев будет осужден на 12 лет, Сергей Близнюк — на 11. Нацбанк требует возврата рискованных активов банка в размере 16 млн долларов и вводит свое управление в нем. В 2007 году начнется дело о банкротстве «Джем-банка».

Более благосклонна судьба к председателю правления «Белагропромбанка» Александру Гаврушеву. Несмотря на обвинения со стороны Комитета госконтроля в злоупотреблении служебными полномочиями и нанесении ущерба, банкир отделывается легким испугом: возместив ущерб, он остается на свободе. В числе эпизодов в деле Гаврушева фигурирует, в частности, учеба его дочери и племянника в БГЭУ за счет банка.

2006 год приносит новые потери в рядах белорусских банкиров. Выносится приговор председателю наблюдательного совета банка «Золотой талер» Александру Нелину. Он получит 9,5 лет лишения свободы «за вымогательство, совершенное в особо крупных размерах с группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и угрозой убийства».

Поездка в Катманду

Для проведения очередного годового собрания акционеры Банка международной торговли и инвестиций («Межторгбанк») выбирают Катманду.





фото: myotpusk.mirtesen.ru

Вояж на Тибет обусловлен присутствием в числе совладельцев банка непальских бизнесменов Упендры Махато и Шрестхи Нираджа. С момента создания в 1999 году «Межторгбанка» их компаниям Daltotrade и Vikash Investments принадлежит контрольный пакет учреждения. Около 40% акций банка владеет Нацбанк, свыше 6% - у Банка «Возрождение», которым владеет один из гуру российского банковского мира Дмитрий Орлов.

Председателем правления «Межторгбанка» с 1998 года является экс-глава Нацбанка Геннадий Алейников.

Смоленско-грузинский банк

В этом году белорусский бизнесмен Леонид Медведь, владеющий контрольным пакетом смоленского СКА-банка, выкупает контрольный пакет Белорусского народного банка. Продавцом выступает основной владелец Группы компаний «Дженти» Василий Сметанин.

В 2008 году Леонид Медведь продаст 70% акций БНБ за 34,2 млн долларов Банку Грузии. Последний получит трехлетний опцион на выкуп остальных акций, который осуществит совместно с Международной финансовой корпорацией.

В 2014 году Леонид Медведь выйдет из смоленского бизнеса, продав СКА-Банк «Рост банку». Его преемником среди белорусов на банковском рынке России станет Алексей Хотин, который консолидирует контрольный пакет банка «Югра».

2005

Конец эпохи СИФов

Ставится точка в истории первых белорусских специализированных приватизационных фондов (СИФов). В этом году указом президента государству возвращаются их акции и ликвидируется самый крупный участник этого рынка – «Первый республиканский инвестиционный фонд» (ПРИФ). Государство, в свою очередь, возвращает акционерам чеки «Имущество».

СИФы появляются на первой волне приватизации – вслед за принятием в 1993 году соответствующей госпрограммы. По программе 2/3 госпредприятий должны приватизироваться к 1999 году. Все подлежащие приватизации активы должны быть разделены на две равные доли и приватизации на возмездной (за деньги) и безвозмездной (за чеки) основе. Право преимущественного и льготного (минус 20% от денежной стоимости акций) приобретения акций получают трудовые коллективы. В качестве посредника, который должен помогать гражданам ориентироваться в дебрях фондового рынка и частных инвестиций, выступают СИФы.

На первом этапе - с 1 января 1994 года до 1 июля 1996 года - чеки «Имущество» раздаются населению. На втором этапе планируется обменять их на акции приватизируемых предприятий. В течение 1994-1995 годов в Комитете по ценным бумагам получают лицензии 54 СИФа. Они выступают в роли инвестфондов– в обмен на свои акции СИФы аккумулируют ваучеры, потом на госаукционах покупают акции приватизируемых предприятий и формируют инвестпортфели. Но инвестиционные фонды, согласно белорусскому законодательству, не могут приобретать более 10% акций одного предприятия и инвестировать более 5% своих фондов в ценные бумаги одного эмитента. В результате СИФы довольно быстро отказываются от управления пакетами акций и переходят к полулегальной скупке у населения чеков и акций «под заказ» сторонних инвесторов и менеджмента приватизируемых предприятий. Обнародование этой информации приводит к скандалам, проходят проверки СИФов. В итоге у 32 из них будут приостановлены лицензии.

фото: kormanews.by

Смена власти и экономического курса в Беларуси, замораживание приватизации на госуровне окончательно добьет СИФы: одни из них самоликвидируются, другие перепрофилируются. В связи с низкой доходностью многие акционеры начнут изымают чеки и лично менять их на акции, предлагаемые с конца 1990-х через «Беларусбанк».

Крупнейшим СИФом является «Первый республиканский инвестиционный фонд», созданный Александром Саманковым. На момент ликвидации, решение о которой в 2004 году примет Высший хозяйственный суд, он объединяет в составе акционеров 59,6 тыс. физических и 46 юридических лиц. В его портфель входят пакеты акций 18 открытых акционерных обществ на сумму 1 ,05 млрд рублей. В их число входят ценные бумаги БАТЭ, «Белкарда», «Брестгазоаппарата», «Купалинки», Минского производственного кожевенного объединения, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Пуховичского комбината хлебопродуктов. Еще раньше с рынка исчезнут такие СИФы, как «Недвижимость и финансы», «Супримэкс», «Лесная промышленность», «Инвестиции в экономику» (ранее - «Атлант-М-Инвест»), «Славнефть», «Национальный» и др.

Базельские нормативы

С этого года Нацбанк устанавливает для коммерческих банков отдельные экономические нормативы ликвидного и безопасного функционирования, рекомендованные Базельским комитетом (Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов) – «Базель II».

Они включают в себя минимальные требования к капиталу банка, принципы надзорного процесса, управление рисками и прозрачность отчетности, раскрытие банками информации о капитале и оценке рисков.

В 2010 году Базельский комитет примет новый документ «Базель III», компоненты которого постепенно будет принимать на вооружение Национальный банк Беларуси. В 2013 году он, например, обяжет все коммерческие банки назвать бенефициаров, владеющих пятью и более процентами акций банка.

Дело Нелина

Задержан Александр Нелин – основатель «Банка «Золотой талер».

Кроме банка, созданного в 1994 году, бизнесмен владеет несколькими девелоперскими компаниями (строит многоуровневую стоянку и торговые центры на Комаровском рынке), страховой компанией «Славполис» и сетью офтальмологических клиник «Оптимед». В середине 1990-х годов он пытается составить конкуренцию Владимиру Пефтиеву и Иду Самави в борьбе за первую лицензию GSM в Беларуси.

Александр Нелин будет осужден в 2008 году на 9,5 лет лишения свободы «за злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество» по девелоперским проектам. «Золотой талер» продолжит работу и в 2008 году будет куплен ливанскими Fransa Holding и Fransabank.

Судьба «сэзовских» банков

С 2001 года постановлением Нацбанка разрешается создавать банки в белорусских свободных экономических зонах. Они получают льготный режим (минимальный размер уставного фонда составляет всего 500 тыс. евро, тогда как для других банков - не менее 10 млн евро), но не имеют возможности привлекать средства резидентов Беларуси. К 2005 году будет зарегистрировано семь учреждений, среди которых «Атом-Банк», Международный резервный банк, Северный инвестиционный банк, «Лоробанк», Международный банк экономического сотрудничества, «Ратон» и «ИнвестПромбанк».

В 2005 году Нацбанк примет решение об уравнивании в правах обычных и «сэзовских» банков. Оно будет обусловлено низкой деловой активностью банков белорусских СЭЗ - их доля по объему совокупного уставного фонда составляет 0,6%, совокупному объему собственного капитала - 0,5%. Для «сэзовских» банков устанавливаются сроки, в течение которых они должны довести размер уставного капитала до 10 млн евро. Часть банков сумеет это сделать, но большинство свернет свою деятельность.

Последний регионал

В результате пересмотра условий деятельности для банков СЭЗ лишается лицензии последний региональный банк в истории банковской системы Беларуси – гомельский «Ратон».

Он существует с 2003 года на территории СЭЗ «Гомель-Ратон», его владельцами являются бизнесмены из Беларуси и США.

2006

Проблемная «БелКА»

Неудачный запуск в июле этого года первого белорусского спутника «БелКА» едва не обрушивает национальный страховой рынок.





фото: tut.by

Спутник страхуется пулом белорусских (60% от суммы) и российских (40%) страховых компаний. Белорусы не пойдут по пути россиян и по неизвестным причинам не перестрахуются на международном рынке.

В итоге крах спутника «БелКА» приведет, по оценкам, к потере белорусской страховой системой около 15-20% всех чистых активов, или до 14 млн долларов. Больше всех «попадет» на Байконуре госоператор «Белгосстрах», но серьезные потери понесут и другие страховщики, включая «Би энд Би Иншуранс Ко».

Рождение Belarus Re

Реакцией на потери страховщиков в результате крушения космических надежд Беларуси становится создание перестраховочного оператора – Белорусской национальной перестраховочной организации.

Ее учредителем становится правительство, Belarus Re наделяется фактически монопольным правом перестраховывать за границей риски, застрахованные на территории Беларуси. Все страховщики Беларуси обязаны передавать Belarus Re определенную долю своих рисков.

Наибольший удельный вес в общем объеме ответственности Belarus Re приходится на страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов, страхование самих судов и страхование имущества организаций.

2007

Вторая российская волна

Нацбанк проводит первую распродажу контролируемых им и правительственными структурами банковских активов. Продаются контрольные пакеты «Славнефтебанка» и «Белвнешэкономбанка». Обе сделки входят в число крупнейших продаж-покупок в новейшей истории Беларуси.





фото: cp-reklama.by

Покупателем контрольного пакета «Славнефтебанка» через дополнительную эмиссию становится Банк ВТБ. 50% +1 акция обходятся россиянам в 25,4 млн долларов, банк будет переименован Банк ВТБ (Беларусь). В том же 2007 году, приобретя доли банка у двух дочерних структур нефтегазовой компании «Славнефть» в Беларуси («Славнефть-М» и «Славнефть-Старт»), Банк ВТБ увеличит свою долю до 64,9%. В 2010 году российский банк станет собственником долей самой «Славнефти» и ее добывающей компании «Славнефть-Мегионнефтегаз», доведя участие в белорусском банке до 71,4% акций. В 2013 и 2014 годах, купив акции сначала «Белнефтехима» (16,3%) и Госкомимущества (6,1%), а потом Мозырского НПЗ, «Белнефтестраха» и «Лиданефтепродукта», Банк ВТБ станет 100-процентным хозяином «дочки» в Беларуси.





фото: select.by

В 2007 году владельцем контрольного пакета (53,56%) «Белвнешэкономбанка» также через допэмиссию (ее размер 24, 1 млн долларов) становится его «прародитель» – российский «Внешэкономбанк». До сделки ему принадлежит 0,008% акций.

В 2008 году российский ВЭБ выкупит 20% акций у «Национального космического банка» (Россия), который является акционером «Белвнешэкономбанка» с начала 1990-х годов, а потом с помощью допэмиссий доведет свою долю до 97,52%. Со стороны Беларуси крупнейшим акционером «Банка БелВЭБ» является Минский городской территориальный фонд государственного имущества (2,29%).





фото: euroradio.fm

В 2007 году на белорусский банковский рынок заходит еще один крупный игрок из России – консорциум «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Он покупает у государства 88% акций «Межторгбанка» и с течением времени консолидирует в своих руках почти 100% акций учреждения. «Межторгбанк» переименовывается в «Альфа-Банк».

В 2015 году «Альфа-Банк» станет владельцем «Белросбанка», выкупив его у французской группы Societe Generale.

Американские инвестиции для МТБанка

В капитал МТБанка с долей 31,5% входит американский инвестиционный фонд Horizon Capital, активно инвестирующий в 2000-х годах в активы в Украине и Молдове.

МТБанк создается в 1994 году с участием Рижского коммерческого банка. Среди его белорусских акционеров на первом этапе фигурируют Владимир Корнетов и владелец фармацевтического холдинга «Белмед» Валерий Колосовский. Пакет Колосовского в МТБанке (а также долю в «Белмедпрепаратах») выкупят в 2001 году владельцы Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Олег Хусаенов, Сергей Савицкий и Игорь Мальгин.





Андрей Жишкевич, фото: mtbank.by

Инвестиции Horizon Capital и МАХ «Атлант-М» в МТБанк позволяют сделать его заметным игроком на банковском рынке Беларуси, прежде всего в розничном сегменте. В 2014 году банком будет запущена карта «Халва», позволяющая делать покупки в рассрочку в магазинах-партнерах банка. Продукт не имеет конкурентов на белорусском рынке и даже привлекает внимание в России. В 2016 году франшиза «Халвы» будет продана российскому «Совкомбанку».

Интерес Саркисовых





Николай (слева) и Сергей Саркисовы, фото: forbes.ru

Владельцы блокирующего пакета «Бролли» - россияне Сергей и Николай Саркисовы («РЕСО-Гарантия») - расширяют белорусский бизнес.

В этом году сыновья одного из создателей Министерства внешней торговли СССР Эдуарда Саркисова выкупят контрольный пакет некогда одного из крупнейших игроков рынка - «Бролли», а в 2008 году станут собственниками 100% акций его главного конкурента - «АльВеНы». На базе этих активов в 2009 году будет сформирована «Страховая компания «Белросстрах». Это крупнейший бизнес с иностранным капиталом на страховом рынке Беларуси. Еще один актив бизнесменов в Беларуси – «РЕСО БелЛизинг».

На белорусском рынке присутствует страховая компания еще одного российского миллионера Олега Дерипаски («Ингосстрах»), российских учредителей имеет «Белвнешстрах» («Банк БелВЭБ»).

В начале 2010-х годов пытается обосноваться в Беларуси еще один миллионер-страховщик, владелец крупнейшей страховой компании России «Россгострах» Данил Хачатуров. В 2014 году, однако, его белорусская «дочка» будет вынуждена свернуть деятельность.

Законные гарантии вкладов

В июле принимается закон «О гарантированном возмещении вкладов (депозитов) физических лиц».

В нем государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных в банках Беларуси, и 100-процентное возмещение в случае отзыва у банка лицензии на привлечение этих ресурсов.

Правительством и Нацбанком также создается «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», на которое непосредственно возлагаются функции решения проблемных ситуаций.

До принятия закона в случае форс-мажорных ситуаций вкладчики могли надеяться на 100-процентный возврат средств, только если их деньги хранились в «Беларусбанке», «Белагропромбанке», «Белинвестбанке», «Белвнешэкономбанке», «БПС-Сбербанке» и «Приорбанке». Причем гарантия возвратности распространялась только на валютные депозиты и вклады. При крахе других банков возврат со стороны государства составлял не более 1 тыс. долларов.

Польский банк

На финансовый рынок приходит польский финансовый холдинг Getin Holding миллиардера Лешека Чарнецкого.





Лешек Чарнецки, фото: economica.net

Он приобретает свыше 75% акций небольшого банка с российским капиталом – «Сомбелбанка», работающего с 2004 года. В 2013 году будет проведен его ребрендинг и он станет «Идея Банком». Банк активно развивается в розничном сегменте.

В 2015 году к «Идея Банку» будет присоединен Белорусский банк малого бизнеса, ранее созданный международными институциональными инвесторами.

«Идея Банк» выкупит у девелопера «Юнивест» бизнес-центр «Азимут».

2008

Опасная должность

В этом году по состоянию здоровья оставляет пост министра финансов Николай Корбут - он переносит обширный инсульт. Уроженец Случчины и выпускник нархоза возглавляет ведомство дольше, чем кто-либо из его предшественников и преемников, с 1997 года.

Николая Корбута сменит его заместитель Андрей Харковец. При его руководстве министерством Беларусь получит кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств и разместит дебютные выпуски еврооблигаций. Но в июне 2014 года он также по состоянию здоровья будет вынужден покинуть кресло министра. Через год Андрей Харковец скончается после долгой и продолжительной болезни.

2009

Первая «прокоповичская девальвация»





фото: vdvbezhech.ru

В первый день Нового года белорусов ждет неприятный сюрприз. Национальный банк, который возглавляет Петр Прокопович, обрушивает курс белорусского рубля на 20%.

Беларусь, как и все страны региона, накрывает волна мирового экономического кризиса. Нацбанк сопротивляется до последнего, пытаясь удержать курс рубля за счет золотовалютных резервов. Но запасов не хватает, декабрь 2008 года становится рекордным по тратам: в нем на поддержку курса из золотовалютных резервов изымается 714,3 млн долларов. Всего за 2008 год ЗВР страны сокращаются почти на треть. На просьбы о внешней поддержке (у России – 2 млрд, у США – 5 млрд и МВФ – 2 млрд долларов) реагирует только Россия, выделяя 1 млрд долларов.

1 января 2009 года Нацбанк устанавливает официальный курс доллара на следующий день на уровне 2 650 белорусских рублей, разница с курсом на 31 декабря 2008 года – плюс 20,5%. Население бросается вкладывать подешевевшие рубли в товары народного потребления.

Со 2 января Нацбанк начинает использовать механизм привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют – доллару, евро и российскому рублю.

Stand-by от МВФ

В 1995 году Международный валютный фонд выделяет Беларуси 196 млн долларов в рамках программы stand-by.

Новый и более заметный этап сотрудничества МВФ с Беларусью начинается в кризисном 2009 году. В рамках новой программы stand-by несколькими траншами в течение 2009-2010 годов международная финансовая структура выделяет Беларуси 3,46 млрд долларов. Деньги зачисляются в золотовалютные резервы и идут на поддержание курса национальной валюты.

Ресурсы перечисляются под программу экономических реформ, рассчитанную на 15 месяцев (до апреля 2010 года), при условии ежеквартальных отчетов белорусского правительства. В дальнейшем Минск неоднократно будет пытаться начать новую программу, но МВФ, не дождавшись кардинальных реформ в 2009-2010 годах, воздержится от следующих действий.

Приход Сбербанка

В конце 2009 года крупнейший банк России Сбербанк становится хозяином «Белпромстройбанка». На его базе создается «БПС-Сбербанк».

К 2016 году эта сделка остается крупнейшей в банковской сфере Беларуси. За 93,27% акций белорусского учреждения банк Германа Грефа заплатит свыше 280 млн долларов.





Василий Матюшевский (справа), фото: news21.by

До конца 2014 года банком руководит Василий Матюшевский. После его ухода в правительство новым главой «БПС-Сбербанка» становится экс-менеджер казахстанского «Сбербанка» Сергей Инюшин.

Вместе с контрольным пакетом «Белпромстройбанка» Герману Грефу достается 25% акций одного из лидеров страхового рынка Беларуси – компании ТАСК.

Покупательный интерес «Беларусбанка»

Глава «Беларусбанка» Надежда Ермакова заявляет, что главное коммерческое банковское учреждение страны не прочь обзавестись банковским активом в России.

Чтобы иметь возможность работать на российском фондовом рынке и оказывать поддержку белорусским экспортерам, планируется приобрести небольшой банк за сумму не менее 5 млн евро.

Одно время в качестве возможного объекта сделки фигурирует московская «дочка» Commerzbank. Но в связи с нарастанием кризисных явлений на рынках России и Беларуси руководство «Беларубанка» отказывается от этой идеи.

«Беларусбанк» открывает несколько зарубежных представительств. В 2016 году они действуют в Москве, Франкфурте-на-Майне и Пекине.

2010

Первые и вторые евробонды

В этом году Министерство финансов организует первый в истории страны выпуск евробондов.

Объем первого размещения составляет 1 млрд долларов, купонный доход первого выпуска – 8,75%. Еврооблигации погашаются в июле 2015 года.

Второе размещение будет произведено в следующем, 2011, году на сумму 800 млн долларов под 8,95%. Срок погашения по ним наступает в 2018 году.

Первый фонд прямых инвестиций

На базе непрофильных активов Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» его бывший лидер Олег Хусаенов формирует первый private equity fund (фонд прямых инвестиций) в Беларуси– SMH (аббревиатура состоит из начальных букв фамилий учредителей «Атлант-М»). Фондом, объем которого составляет 70 млн долларов, управляет специально созданная компания «Зубр Капитал».





Олег Хусаенов, фото: myfin.by

В 2015-2016 годах из фонда выводятся МТБанк и «Атлант Телеком», проданные, соответственно, Алексею Олексину и velcom. В 2016 году официально начнется формирование второго private equity fund Zubr Capital Fund I. Инвесторами фонда (его объем – 50 млн долларов) становятся Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming.

2011

Вторая «прокоповичская девальвация»





фото: govorim.by

В январе этого года президент своим указом продлевает на очередной шестилетний срок полномочия Петра Пропоковича в качестве главы Нацбанка. Однако на посту Петр Прокопович продержится чуть более полугода. В июле Петр Пропокович, пережив сложную операцию на сердце и девальвацию, будет официально отправлен сначала в отставку «по состоянию здоровья», а потом - на пенсию.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, по итогам 2010 года выросшее до катастрофических 7,5 млрд долларов, и истощение золотовалютных резервов, должны повлиять на курс рубля. В конце февраля появляется совместное постановление Нацбанка и правительства №240/5 «О расчетах по импорту некоторых товаров», которое становится лакмусовой бумажкой для самого громкого финансового кризиса в новейшей истории страны. Постановлением фактически вводятся ограничения для юридических лиц на покупку дорогостоящих товаров за границей. К юрлицам, которые скупают валюту для закрытия сделок, присоединяются физлица, выметающие доллары, евро из «обменников» и терминалов. Валюты не хватает - в марте Белорусская валютно-фондовая биржа до 30 дней увеличивает срок резервирования белорусских рублей на ее приобретение «со следующего дня после заявки». Нацбанк разрешает банкам отклоняться от официального курса при покупке-продаже валюты до 10% (ранее - не более 2%). Появляется «черный рынок», на котором при официальном курсе 3 тыс. доллар торгуется на уровне 6-8 тыс. рублей. 19 апреля Нацбанк снимет ограничения по формированию курса белорусского рубля при покупке и продаже валюты на межбанковском рынке. Курс доллара на межбанке установится в пределах 8-9 тыс. рублей, но с 24 мая Нацбанк установит новый официальный курс 4 930 рубля за доллар (снижение курса на 56,2%) при коридоре колебаний +/-12%. Валюта в свободном обращении так и не появится, на черном рынке доллар торгуют по 8,5-10 тыс. рублей.

Что касается Петра Пропоковича, то через год он станет помощником президента, в 2013-2014 годах поработает вице-премьером, а с 2015 года возглавит наблюдательный совет БПС-Сбербанка.

Ермаковская девальвация

Взяв лето на подготовку к новой девальвации и сменив в июле руководителя, в октябре Нацбанк проводит вторую за год девальвацию национальной валюты.

Объявляется, что с 21 октября в стране действует единый курс, доллар стоит 8680 рублей. Рубль девальвируется еще на 52%, а всего в течение года – на 189%. Мера помогает, валюта приходит на биржу и в обменные пункты, ажиотаж спадает.

Банковский венец Ермаковой

Петра Прокоповича во главе Национального банка сменяет руководитель «Беларусбанка» Надежда Ермакова.

В период ее руководства рубль продолжает обесцениваться (на 25%). В конце 2014 года в рамках смены экономического курса Ермакова отправлена в отставку вместе с правительством Михаила Мясниковича.

С 2015 года Надежда Ермакова возглавляет наблюдательный совет Банка «БелВЭБ».

Евразийская помощь

Действующий с 2009 года Антикризисный фонд ЕврАзаЭс (позже – Евразийского фонда стабилизации и развития) становится для Беларуси важным источником заимствований в первой половине 2010-х годов.

В июне этого года совет АКФ одобрит выделение Минску финансового кредита в объеме 3 млрд долларов. Кредит должен выделяться заемщику шестью траншами в течение 2011-2013 годов. При этом Беларусь гарантирует выполнение собственной стабилизационной программы, «нацеленной на стабилизацию платежного баланса и повышение конкурентоспособности экономики». Кредит предоставлен сроком на 10 лет, включая трехлетний льготный период, и имеет плавающую процентную ставку, отражающую цену фондирования России на международных рынках (не более 4,9%).

Первые два транша (800 млн и 440 млн долларов) поступают в Беларусь до конца 2011 года, в рамках следующих трех траншей в течение 2012-2013 годов в республику придут еще 1,32 млрд долларов. На этом реализация программы застопорится. В декабре 2013 года совет АКФ на полгода отложит рассмотрение вопроса о предоставлении Беларуси шестого транша, ссылаясь на невыполнение десяти показателей действующей стабилизационной программы. Срок доступности кредита будет продлен до 1 февраля 2015 года, но Беларусь не получит его остаток.

Сотрудничество Беларуси и уже Евразийского фонда стабилизации и развития продолжится в 2016 году. В марте этого года совет фонда одобрит поддержку программы реформ правительства и Нацбанка и пообещает 2 млрд долларов (семью траншами) в течение 2016-2018 годов. Основной целью финансирования называется «создание условий для выхода страны на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение структурных реформ». Первый транш в объеме 500 млн долларов поступит в Беларусь в марте 2016 года, второй на 300 млн долларов – в августе этого же года.

В кредитовании реального сектора активно принимает участие Евразийский банк развития. Среди крупных проектов, которые будут реализованы с его участием в Беларуси, строительство Полоцкой ГЭС и Осиповичского вагоностроительного завода.

Банк для Румаса





Сергей Румас, фото: tut.by

Создается Банк развития Республики Беларусь, одним из инициаторов учреждения которого становится представитель семьи белорусских финансистов Сергей Румас. Он сын Николая Румаса, который работает первым заместителем министра финансов в правительствах долукашенковского и лукашенковского периодов и в свое время занимает должность заместителя премьер-министра.

Сергей Румас в течение 2005-2010 годов возглавляет «Белагропромбанк», его сватают на должность главы Нацбанка. Но она достается Надежде Ермаковой.

Банк развития - не классический банк, главной его целью становится финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов в рамках реализации государственных программ и мероприятий, приобретение у других банков-участников этих госпрограмм активов и предоставление льготных экспортных кредитов для поддержки крупных (свыше 1 млн долларов) проектов отечественных предприятий-экспортеров.

Дело Коцаренко

Задержан акционер и председатель наблюдательного совета «Технобанка» Владислав Коцаренко.

В 2010 году для выполнения нормативов Нацбанка по капиталу для работы с физическими лицами Коцаренко объединяет свой небольшой Белорусский индустриальный банк с таким же аутсайдером - «Технобанком», созданным Михаилом Николаевичем.

Владислав Коцаренко, который является одним из заместителей главы Либерально-Демократической партии Беларуси Сергея Гайдукевича, обвиняется в отмывании денег и уходе от уплаты налогов и получит 7 лет лишения свободы. В ходе расследования не будут обнаружены хозяева ирландского акционера «Технобанка», и около 9% его акций будут обращены в собственность государства.

Матерью Владислава Коцаренко является заведующая кафедрой немецкого языка нархоза Елена Коцаренко. После вынесения приговору сыну она будет отстаивать долю семьи в «Технобанке».

2013

Французский фальстарт

Анонсированный в конце предыдущего года выход на белорусский рынок одного из крупнейших европейских страховщиков - французской AXA Group - проваливается.





фото: bbinsurance.by

В декабре 2012 года AXA Group официально объявляет о подготовке ко вхождению в капитал крупнейшего частного страховщика – компании «Би энд Би иншуренс Ко». Планируется, что французы станут владельцами 80% ее капитала. Коррективы в планы AXA Group вносит кризис, она меняет стратегию, отказавшись, в том числе от приобретения доли в российской компании «РЕСО-Гарантии».

«Би энд Би иншуренс Ко» создана в 1995 году, ее акционерами являются Мозырский НПЗ (65% акций) и компания «Транс Евро Консалтинг» (35%). «Транс Евро Консалтинг», в свою очередь, контролируют генеральный директор «Би энд Би иншуренс Ко» Борис Медник и совладелец перестраховочного брокера Beauchamp & Savrassov/ Cooper Gay Belarus Кирилл Саврасов. У этого пула также есть интересы в ретейле – их компания развивает франчайзинговую сеть Mothercare.

В начале 2000-х годов «Би энд Би иншуренс Ко» выходит на второе место после «Белгосстраха» по объему собранных страховых взносов. После несостоявшейся сделки с AXA Group компания теряет позиции в рейтинге. В конце 2013 года Министерство финансов установит оперативный надзор за ее деятельностью, а в мае 2014 года объявит о приостановке на полгода действия лицензии. Причиной называются не устраненные нарушения требований законодательства, в частности, «ненадлежащее формирование и размещение страховых резервов». Лицензия будет возвращена через два месяца.

Достаточно жесткие ограничения для деятельности иностранных страховщиков на местном рынке (компаниям с долей иностранного инвестора свыше 49% запрещено заниматься страхованием жизни, обязательными видами, имущественным страхованием) сдерживают приток крупных бизнесов. Тем не менее, на рынке работают несколько дочерних компаний ведущих европейских страховщиков.

В 2002 году на белорусский рынок, купив долю в компании «Купала», входит Vienna Insurance Group. Несколько позже австрийцы докупят «Викторию» и присоединят ее к «Купале».

С 2008 года в Беларуси присутствует немецкая страховая группа ERGO, являющаяся подразделением Munich Re Group. ERGO приобретет долю в белорусской компании «БАСО» и переименует ее в СК «ЭРГО».

Крах первенца

Весной этого года на одном из совещаний глава КГК Александр Якобсон вспоминает про первенца белорусского частного страхования – компанию «Белорусский народный страховой пенсионный фонд». Контролер рассказывает о махинациях со средствами госпредприятий («Беларуськалия», «Брестэнерго», «Гродноэнерго»), почему-то идущими в виде страховых взносов в частный фонд, а потом оседающих на депозитах банков.

БНСПФ – это первая попытка когда-то самой прогрессивной белорусской страховой системы «втащить» пенсионные накопления на финансовый рынок. Фонд создается в 1992 году, через него в нишу накопительного страхования пробует войти мощнейшая в 1990-х годах страховая группа «АльВеНа». Акционерами БНСПФ, который специализируется на добровольном страховании жизни и дополнительной пенсии, становятся около двух десятков юридических лиц (включая «Беларуськалий», «Милавицу», «Луч»), общественные движения и физические лица.

фото: s13.ru

Но частная инициатива затухает к концу 1990-х годов в результате фактической национализации страхового сектора. Акционеры «АльВеНа» утрачивают интерес к БНСПФ, отвлекшись на борьбу с конкурентами и друг с другом. Этим воспользуются топ-менеджеры фонда Игорь Ковалев и его супруга Ирина Гузовская, которые станут основными акционерами компании.

Государственные клиенты обеспечивают около 85% ресурсов фонда. Привлекаемые средства Игорь Ковалев и Ирина Гузовская размещают на банковских депозитах и инвестируют в недвижимость – выкупают в начале и середине 2000-х годов ясли в Минске, здание библиотеки в Гродно (строят отель «Муравьефф»), приобретают офисные помещения в Минске, Могилеве и недвижимость в Жабинке. Офисы БНСПФ работают в Минске, Солигорске, Борисове, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Бобруйске, Могилеве и Витебске. В 2008 году акционером БНСПФ становится украинский банкир Николай Лагун.

Поднятая Александром Якобсоном тема доходит до президента и в итоге под угрозой посадок руководители госпредприятий переведут страхование дополнительных пенсий работников из БНСПФ в государственную компанию «Стравита». БНСПФ будет преобразован в компанию «Мега Полис», которая в 2014 году лишится лицензии и начнет путь к своей ликвидации.

2014

Каллаурское назначение

Ушедший в 2010 году с поста первого заместителя председателя правления Нацбанка на относительно спокойную должность главы «Банк БелВЭБ» Павел Каллаур снова начинает регулировать денежно-кредитную политику страны. В этом году он назначается председателем правления Нацбанка вместо Надежды Ермаковой.

В Нацбанке Павел Каллаур работает с 1993 года, перейдя на должность заместителя предправления из воложинского отделения Агропромбанка СССР. Его начальниками были Станислав Богданкевич, Тамара Винникова, Геннадий Алейников и Петр Прокопович.

2015

Крушение «Дельта Банка»





фото: mlife.by

«В связи с невыполнением отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами», Нацбанк Беларуси отзывает лицензию у «Дельта Банка».

В этом же году Верховный суд Беларуси примет решение о признании «Дельта Банка» банкротом и откроет в его отношении ликвидационное производство. Управляющим в деле о банкротстве будет назначено «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов».

«Дельта Банк» существует на белорусском рынке с 2001 года, сначала - как «сэзовский» «Атом Банк». В 2007 году новую жизнь ему дает известный украинский банкир Николай Лагун. Он проводит ребрендинг и инвестирует в создание крупного игрока на розничном банковском рынке. Попутно украинский инвестор скупает страховые активы («Пенсионные гарантии», «Бенир», «Белорусский народный страховой пенсионный фонд») и вкладывает деньги в недвижимость («Гольф Клуб») и ретейл («Родная сторона»).

Нацбанк обратит внимание на ситуацию в белорусском «Дельта Банке» сразу после появления информации о крахе его украинского прародителя: в марте этого же года Национальный банк Украины признает четвертое по величине банковское учреждение страны неплатежеспособным и введет на нем временную администрацию.

Практически всем физическим лицам-вкладчикам «Дельта Банка» сразу вернут деньги – около 100 млн долларов. Возврат ресурсов юридических лиц продолжается в 2015-2016 годах. Среди видных кредиторов банка фигурируют «Интерсервис», МТС, «Белтехэкспорт», «Спартак», «Аква-Минск».

Новый владелец МТБанка

Крупная M&A-сделка на финансовом рынке Беларуси.

Известный нефтетрейдер Алексей Олексин и его супруга Ирина Олексина покупают 100% акций кипрской компании MTB Investments, через которую инвестиционные компании «Зубр Капитал» и Horizon Capital контролируют МТБанк.

Алексей Олексин становится новым представителем национального капитала в банковской отрасли. К этому времени белорусским бизнесом контролируется менее 10 банков. Собственниками «БСБ Банка» называются Вячеслав Лойко и Андрей Парфенчик, хозяином «РРБ-Банка» является Валентин Цыбулин и его семья, «Технобанк» переходит по бумагам от Михаила Николаевича к Игорю Курачу, Банк «Решение» по-прежнему связывают с Виктором Шевцовым. Своими «кэптивными» банками - «Абсолютбанком» и «Евроторгинвестбанком» - обзаводятся, соответственно, владельцы «Амкодора» Александр Шакутин и Николай Воробей и «Евроторга» Сергей Литвин и Владимир Василько.

Форекс-дилеры

В июне этого года указом президента для функционирующего несколько лет на свой страх и риск рынка «Форекс» вводятся законодательные рамки.

Указ вступает в силу в марте 2016 года, дав официальный старт формированию нового рынка. Заниматься этим бизнесом разрешено только форекс-брокерам, которые входят в специальный реестр Нацбанка. В их числе «дочки» российских операторов, присутствующие на белорусском рынке с начала 2010-х годов и формирующие основные обороты на нем: «ТелеТрейд» и «Альпари». Также участниками рынка могут быть небанковские кредитно-финансовые организации и, собственно, банки (первым форекс-дилером становится МТБанк). Национальным форекс-центром определена Белорусская валютно-фондовая биржа.

С 2013 года действует Ассоциация развития финансового рынка, которая является инициатором многих законодательных инициатив в этой сфере.

2016

«Беларусбанк» на продажу

Более-менее реальные очертания обретает давняя идея белорусского руководства найти стратегического партнера для «Беларусбанка».

С конца 2000-х годов высказывается предложение о возможности его вывода на IPO или реализации пакета акций иностранному инвестору. В 2016 году актуализируется последний вариант. Предполагается, что потенциального инвестора может заинтересовать 25% акций «Беларусбанка». В рамках предпродажной подготовки формируется специальная рабочая группа во главе с министром финансов Владимиром Амариным. В конце 2016 года определяется пул финансовых консультантов, в который входят «КПМГ Танацсадо» (Венгрия), «КПМГ» (Беларусь), юридическая фирма «Оппенхай» (Венгрия) и адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» (Беларусь).

Со стоимостью акций и списком потенциальных покупателей организаторы планируют определиться до 1 ноября 2017 года.

Несозданный мегарегулятор

Президент берет паузу в проекте создания мегарегулятора финансового рынка на базе Национального банка.

Александр Лукашенко на год откладывает решение вопроса о передаче Нацбанку функций регулирования рынков страхования и ценных бумаг. Эти две сферы остаются в компетенции Министерства финансов.

Взамен Нацбанк получает под контроль Банк развития Республики Беларусь. Аргументировано это тем, что ББРБ, за исключением работы с физическими лицами, является классическим банком.

Глобальная деноминация





фото: petrikov.by

С 1 июля белорусы перестают быть миллионерами – в стране проводится первая в новом тысячелетии деноминация.

Обмен проводится в соотношении 1:10 000, в оборот вводятся первые в истории независимой Беларуси монеты – копейки. Новые деньги изготовлены еще в 2008-2009 годах, но ранее их не решаются ввести в оборот. На банкнотах, которые печатает британская компания Thomas de La Rue, стоит подпись тогдашнего председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича. Монеты чеканятся в Литве и Словакии.

Срок обмена старых денег на новые купюры в банках истекает 31 декабря 2019 года.

Чешская модернизация

Белорусский «Хоум кредит банк», который для розничного рынка Беларуси в 2007 году открывает один из самых богатых чехов мира Петр Келнер, преобразовывается в Небанковскую кредитно-финансовую организацию «Хоум Кредит». Она не будет привлекать вклады и депозиты физических лиц, открывать и вести их счета, а также осуществлять кредитование, эмиссию и обслуживание платежных карточек.

Решение принимается в рамках новой стратегии развития бизнеса в Беларуси после ужесточения условий выдачи так называемых экспресс-кредитов.

Также Петру Келнеру и его PPF в Беларуси принадлежит страховой актив – компания «ППФ-Страхование», которая позже будет преобразована в «Аснова Страхование».