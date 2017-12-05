Пьяный и босой: житель Быховщины пытался сжечь заправку в Могилеве

За попытку поджога одной из заправок в Могилеве в отношении 20-летнего жителя Быховского района Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", однако вскоре может быть принято решение о переквалификации дела, рассказала собеседница радио Sputnik Беларусь.



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Дело обстояло так. Подозреваемый, а это 20-летний житель Быховского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения , рано утром попытался зажигалкой поджечь шины на территории заправки, но это ему не удалось. Тогда парень начал поджигать висевший на стене заправки пожарный шкаф, а когда сработал сигнал пожарного извещателя, скрылся. Но на этом приключения не закончились.

"Придя домой, парень обнаружил, что на нем нет куртки и ботинок. Он позвонил в милицию и заявил о краже. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что парень причастен к попытке поджога заправки. А якобы "пропавшие" вещи он оставил у знакомых, где отмечал чужой день рождения", — рассказала Соленюк.

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В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" . Сейчас по делу назначена пожарно-техническая экспертиза, по ее результатам может быть принято решение о переквалификации уголовного дела на статью 218 Уголовного кодекса, это "умышленное уничтожение либо повреждение имущества". Расследование пока продолжается.

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Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.