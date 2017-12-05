|
Пьяный и босой: житель Быховщины пытался сжечь заправку в Могилеве
06.12.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь
За попытку поджога одной из заправок в Могилеве в отношении 20-летнего жителя Быховского района Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", однако вскоре может быть принято решение о переквалификации дела, рассказала собеседница радио Sputnik Беларусь.
Дело обстояло так. Подозреваемый, а это 20-летний житель Быховского района, будучи
"Придя домой, парень обнаружил, что на нем нет куртки и ботинок. Он позвонил в милицию и заявил о краже. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что парень причастен к попытке поджога заправки. А якобы "пропавшие" вещи он оставил у знакомых, где отмечал чужой день рождения", — рассказала Соленюк.
В настоящее время
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности расследования оригинального уголовного дела: в...
|
Архив (Разное)
Комментарии