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Пьяный и босой: житель Быховщины пытался сжечь заправку в Могилеве

06.12.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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За попытку поджога одной из заправок в Могилеве в отношении 20-летнего жителя Быховского района Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", однако вскоре может быть принято решение о переквалификации дела, рассказала собеседница радио Sputnik Беларусь.

Пьяный и босой: житель Быховщины пытался сжечь заправку в Могилеве
© Pixabay
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Дело обстояло так. Подозреваемый, а это 20-летний житель Быховского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рано утром попытался зажигалкой поджечь шины на территории заправки, но это ему не удалось. Тогда парень начал поджигать висевший на стене заправки пожарный шкаф, а когда сработал сигнал пожарного извещателя, скрылся. Но на этом приключения не закончились.

"Придя домой, парень обнаружил, что на нем нет куртки и ботинок. Он позвонил в милицию и заявил о краже. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что парень причастен к попытке поджога заправки. А якобы "пропавшие" вещи он оставил у знакомых, где отмечал чужой день рождения", — рассказала Соленюк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас по делу назначена пожарно-техническая экспертиза, по ее результатам может быть принято решение о переквалификации уголовного дела на статью 218 Уголовного кодекса, это "умышленное уничтожение либо повреждение имущества". Расследование пока продолжается.

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Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности расследования оригинального уголовного дела: в...

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