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В Англии восстановят очень редкий танк

06.12.2017 15:48 — Разное | Tut.by  
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Редкий танк  Mk.V «Ковенантер», найденный на территории виноградника около английского города Доркинг, будет отреставрирован, сообщает портал getsurrey.co.uk. На днях машину вывезли с места раскопок и доставили до места реставрации.


Фото: getsurrey.co.uk

Машину обнаружили еще летом. Рабочие, занятые на раскопках, были удивлены, что ведущее колесо танка было исправно, а в топливопроводе остался бензин. Сам танк хорошо сохранился: на корпусе все еще видна краска и опознавательные знаки.
Полная реставрация боевой машины займет около трех лет. В мире сохранилось всего четыре «Ковенантра», считая найденный в Доркинге.


Фото: getsurrey.co.uk

Выпуск A13 Covenanter был начат в 1939 году. Боевую машину назвали в честь пресвитерианцев (Covenanters) — шотландской религиозной фракции на британских островах, существовавшей во время Войны Трех Королевств. Covenanter был первым крейсерским танком, которому после создания было присвоено имя.

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Это был первый крейсерский танк, которому после создания было присвоено имя.

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