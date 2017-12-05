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В Англии восстановят очень редкий танк
Редкий танк Mk.V «Ковенантер», найденный на территории виноградника около английского города Доркинг, будет отреставрирован,
Машину обнаружили еще летом. Рабочие, занятые на раскопках, были удивлены, что ведущее колесо танка было исправно, а в топливопроводе остался бензин. Сам танк хорошо сохранился: на корпусе все еще видна краска и опознавательные знаки.
Выпуск A13 Covenanter был начат в 1939 году. Боевую машину назвали в честь пресвитерианцев (Covenanters) — шотландской религиозной фракции на британских островах, существовавшей во время Войны Трех Королевств. Covenanter был первым крейсерским танком, которому после создания было присвоено имя.
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Это был первый крейсерский танк, которому после создания было присвоено имя.
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