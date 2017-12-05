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Где в Беларуси растет число нетрудоустроенных. Топ-10 самых безработных и "работящих" районов
На начало ноября в Беларуси было 25,3 тысячи официальных безработных, сообщает Белстат. Это на 7,4% меньше, чем на 1 октября, и почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в некоторых районах, несмотря на сокращение безработицы в целом по стране, за год заметно выросло число нетрудоустроенных.
В каких районах за год выросло число безработных
Заметнее всего за год (на начало ноября к аналогичному периоду прошлого года) число безработных выросло в Берестовицком районе (+28,6%), Добрушском (+26%) и Островецком (+22,7%).
Напомним, еще в сентябре прошлого года в Берестовицком районе
При этом в 27 районах за октябрь выросло число безработных по сравнению с сентябрем. Больше всего — в Горецком (+36,4%), Островецком (+20%), Ивановском (+16,7%) районах.
Какие районы попали в число самых безработных
Самым безработным по-прежнему является Молодечненский район, где на начало ноября не могли найти работу через центры занятости 590 человек. При этом число официальных нетрудоустроенных сократилось на 19,5% по сравнению с началом ноября 2016 года.
Вторую строчку в рейтинге самых безработных районов занимает Хойникский (81 человек), а третью — Лоевский (44 человека).
Рейтинг самых «работящих» районов
Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в Стародорожском и Минском районах — 0,1%.
За последние 7 месяцев в Беларуси число безработных
За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.
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В некоторых районах, несмотря на сокращение безработицы в целом по стране, за год заметно выросло число нетрудоустроенных.
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