На начало ноября в Беларуси было 25,3 тысячи официальных безработных, сообщает Белстат. Это на 7,4% меньше, чем на 1 октября, и почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в некоторых районах, несмотря на сокращение безработицы в целом по стране, за год заметно выросло число нетрудоустроенных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В каких районах за год выросло число безработных

Заметнее всего за год (на начало ноября к аналогичному периоду прошлого года) число безработных выросло в Берестовицком районе (+28,6%), Добрушском (+26%) и Островецком (+22,7%).

Напомним, еще в сентябре прошлого года в Берестовицком районе было меньше всего безработных в стране. Сейчас же он по этому показателю занимает место лишь в третьем десятке. Меньше всего официально нетрудоустроенных на начало ноября было в Стародорожском (11 человек), Краснопольском (18) и Дрибинском (19) районах.

При этом в 27 районах за октябрь выросло число безработных по сравнению с сентябрем. Больше всего — в Горецком (+36,4%), Островецком (+20%), Ивановском (+16,7%) районах.

Топ-10 районов, в которых за год выросло число безработных район число безработных на начало ноября как изменилось число безработных на начало ноября к аналогичному периоду 2016 года Берестовицкий 36 +28,6 Добрушский 126 +26 Островецкий 54 +22,7 Хотимский 22 +22,2 Лепельский 110 +20,9 Горецкий 75 +19 Кличевский 47 +17,5 Верхнедвинский 53 +15,2 Бешенковичский 53 +12,8 Столинский 142 +12,7

Какие районы попали в число самых безработных

Самым безработным по-прежнему является Молодечненский район, где на начало ноября не могли найти работу через центры занятости 590 человек. При этом число официальных нетрудоустроенных сократилось на 19,5% по сравнению с началом ноября 2016 года.

Вторую строчку в рейтинге самых безработных районов занимает Хойникский (81 человек), а третью — Лоевский (44 человека).

Топ-10 самых безработных районов район уровень зарегистрированной безработицы число безработных Молодечненский 1% 590 Хойникский 1% 81 Лоевский 1% 44 Солигорский 0,9% 635 Оршанский 0,9% 559 Лидский 0,9% 526 Жлобинский 0,9% 421 Полоцкий 0,9% 419 Лунинецкий 0,9% 247 Витебский 0,9% 155

Рейтинг самых «работящих» районов

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в Стародорожском и Минском районах — 0,1%.

Топ-10 самых "работящих" районов района уровень зарегистрированной безработицы число безработных Стародорожский 0,1% 11 Минский 0,1% 166 Миорский 0,2% 19 Каменецкий 0,2% 34 Смолевичский 0,2% 54 Чаусский 0,3% 22 Воложинский 0,3% 39 Шкловский 0,3% 39 Столбцовский 0,3% 54 Могилевский 0,3% 55

За последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тысячи человек. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало ноября — 25,3 тысячи.

За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.