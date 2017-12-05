Ковальчук "за", Овечкин "против". Что думают другие российские спортсмены об участии в Олимпиаде?
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Для одних спортсменов выступление под нейтральным флагом неприемлемо и они ссылаются на государственную позицию в решении Международного олимпийского комитета от участия в Играх в Пхенчхане. Другие полагают, что трудом заслужили право выступить на Олимпиаде и представить на них родину. отстранить Россию Илья Ковальчук и Александр Овечкин после поражения от Чехии в финале чемпионата мира 2010 года Фото: Reuters
SPORT.TUT.BY разбил звезд российского спорта на лагеря «за» и «против», а также выделил группу неопределившихся. Как бы там ни было, президент России Владимир Путин уже заявил, что
. власти не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в личном качестве «За» выступление под нейтральным флагом
Илья Ковальчук, хоккеист. Считает, что необязательно носить флаг на груди, чтобы быть патриотом, и обещает в случае успеха в Пхенчхане спеть российский гимн. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial Елизавета Туктамышева, фигуристка. Утверждает, что пропускать Олимпиаду из-за политических игр очень обидно, а потому призывает участвовать, пусть даже под нейтральным флагом. Фото: instagram.com/liza_tuktik Виктор Ан, шорт-трекист. Намерен поехать в Пхенчхан, если Россия не бойкотирует Игры. Мотивировка простая: «Я четыре года готовился к этому старту». Фото: instagram.com/go2v Евгений Кафельников, в прошлом теннисист. Утверждает, что Олимпиада больше, чем президент, а потому надо ехать на Игры в Корею, невзирая ни на что. Фото: Reuters Антон Бабиков, биатлонист. Обещает оставаться российским спортсменом без флага. Фото: instagram.com/babantosha Максим Шалунов, хоккеист. Хочет поехать вместе со сборной на Олимпиаду из принципа, чтобы доказать, что они сильнее. Фото: Reuters Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию. Решение МОК называет благородным и надеется, что эмоции помогут российским спортсменам выступить на пределе возможностей. Фото: instagram.com/tarasova.official «Против» участия в Олимпиаде-2018
Александр Бурмистров, хоккеист. Говорит, что без российского флага нет смысла выступать, так как в случае победы трудно будет ответить детям, для кого побеждали. Фото: instagram.com/alexburmi91 Ольга Зайцева, в прошлом биатлонистка. Полагает, что патриоту выступать под нейтральным флагом неприемлемо. Фото: Reuters Александр Овечкин, хоккеист. Он уточняет, что унизительно — это ехать за свой счет и вместе с тем выступать под нейтральным флагом. Впрочем, затем заявил, что его неправильно поняли. Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial Светлана Хоркина, в прошлом гимнастка. Считает невозможным участие России в Олимпиаде. Фото: instagram.com/khorkinasvetlana Алексей Воевода, в прошлом бобслеист. По его мнению, с государственной позиции ехать на Олимпиаду не нужно. Он будет гордиться теми, кто откажется от участия в главном старте четырехлетия. Фото: instagram.com/alexeyvoevoda Не определился
Валерий Газзаев, в прошлом футбольный тренер. Не определился. Говорит, что, ехать или нет, решать спортсменам, но не стоит забывать и о гражданской позиции. Фото: Reuters
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SPORT.TUT.BY разбил звезд российского спорта на лагеря "за" и "против", а также выделил группу неопределившихся.
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