Для одних спортсменов выступление под нейтральным флагом неприемлемо и они ссылаются на государственную позицию в решении Международного олимпийского комитета отстранить Россию от участия в Играх в Пхенчхане. Другие полагают, что трудом заслужили право выступить на Олимпиаде и представить на них родину.



Илья Ковальчук и Александр Овечкин после поражения от Чехии в финале чемпионата мира 2010 года Фото: Reuters

SPORT.TUT.BY разбил звезд российского спорта на лагеря «за» и «против», а также выделил группу неопределившихся. Как бы там ни было, президент России Владимир Путин уже заявил, что власти не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в личном качестве .

«За» выступление под нейтральным флагом



Илья Ковальчук, хоккеист. Считает, что необязательно носить флаг на груди, чтобы быть патриотом, и обещает в случае успеха в Пхенчхане спеть российский гимн. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial



Елизавета Туктамышева, фигуристка. Утверждает, что пропускать Олимпиаду из-за политических игр очень обидно, а потому призывает участвовать, пусть даже под нейтральным флагом. Фото: instagram.com/liza_tuktik



Виктор Ан, шорт-трекист. Намерен поехать в Пхенчхан, если Россия не бойкотирует Игры. Мотивировка простая: «Я четыре года готовился к этому старту». Фото: instagram.com/go2v



Евгений Кафельников, в прошлом теннисист. Утверждает, что Олимпиада больше, чем президент, а потому надо ехать на Игры в Корею, невзирая ни на что. Фото: Reuters



Антон Бабиков, биатлонист. Обещает оставаться российским спортсменом без флага. Фото: instagram.com/babantosha



Максим Шалунов, хоккеист. Хочет поехать вместе со сборной на Олимпиаду из принципа, чтобы доказать, что они сильнее. Фото: Reuters



Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию. Решение МОК называет благородным и надеется, что эмоции помогут российским спортсменам выступить на пределе возможностей. Фото: instagram.com/tarasova.official

«Против» участия в Олимпиаде-2018



Александр Бурмистров, хоккеист. Говорит, что без российского флага нет смысла выступать, так как в случае победы трудно будет ответить детям, для кого побеждали. Фото: instagram.com/alexburmi91



Ольга Зайцева, в прошлом биатлонистка. Полагает, что патриоту выступать под нейтральным флагом неприемлемо. Фото: Reuters



Александр Овечкин, хоккеист. Он уточняет, что унизительно — это ехать за свой счет и вместе с тем выступать под нейтральным флагом. Впрочем, затем заявил, что его неправильно поняли. Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial



Светлана Хоркина, в прошлом гимнастка. Считает невозможным участие России в Олимпиаде. Фото: instagram.com/khorkinasvetlana



Алексей Воевода, в прошлом бобслеист. По его мнению, с государственной позиции ехать на Олимпиаду не нужно. Он будет гордиться теми, кто откажется от участия в главном старте четырехлетия. Фото: instagram.com/alexeyvoevoda

Не определился



Валерий Газзаев, в прошлом футбольный тренер. Не определился. Говорит, что, ехать или нет, решать спортсменам, но не стоит забывать и о гражданской позиции. Фото: Reuters