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Водители, внимание! В Гомеле завтра будут пробки: к нам едет Медведев
Изменения в движении ожидаются с 11.00 до 18.00 на нескольких улицах города. Это связано с проведением заседания Совета Министров Союзного государства, сообщили в ГАИ Гомельской области.
Движение будет затруднено по улицам Федюнинского, Советская, Пролетарская, Фрунзе, Ильича, Малайчука и Крупской. В ГАИ региона просят водителей учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок.
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Кроме ряда министров двух государств участие в заседании должны принять премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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Изменения в движении ожидаются с 11.00 до 18.00 на нескольких улицах города. Это связано с проведением заседания Совета Министров Союзного государства.
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