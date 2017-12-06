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Водители, внимание! В Гомеле завтра будут пробки: к нам едет Медведев

07.12.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Изменения в движении ожидаются с 11.00 до 18.00 на нескольких улицах города. Это связано с проведением заседания Совета Министров Союзного государства, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Движение будет затруднено по улицам Федюнинского, Советская, Пролетарская, Фрунзе, Ильича, Малайчука и Крупской. В ГАИ региона просят водителей учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок.

По информации БЕЛТА, в повестку заседания Совета Министров Союзного государства включено более 20 вопросов: выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2018 год, проект плана совместных мероприятий по противодействию терроризму, проект декрета Высшего госсовета «О бюджете Союзного государства на 2018 год» и другое.

Кроме ряда министров двух государств участие в заседании должны принять премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

 
 
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Изменения в движении ожидаются с 11.00 до 18.00 на нескольких улицах города. Это связано с проведением заседания Совета Министров Союзного государства.

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