Житель Лиозно присвоил более 20 тысяч долларов, обещая клиентам по дешевке конфискованные авто

Жителя Лиозно обвиняют в мошенничестве с продажей авто и подстрекательстве к даче взятки, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

36-летний безработный неоднократно судимый житель Лиозно с конца 2014 года по февраль 2017-го завладел деньгами 8 человек. Он рассказывал потенциальным покупателям, что у него есть возможность купить в Витебске конфискованные автомобили. При этом показывал фотографии машин и уверял, что абсолютно законно их можно приобрести по цене значительно ниже рыночной.

Получив согласие на покупку автомобилей, мужчина торопил клиентов с передачей денег. А потом ссылался на трудности с оформлением документов и просил покупателей подождать.

Потерпевшие — семь жителей Лиозно и житель Гомельской области. Они передали мужчине более 20 тысяч долларов.

Следователи также установили, что житель Лиозно подстрекал одного из потерпевших к даче взятки сотрудникам ГАИ. Обвиняемый знал о том, что мужчина был оштрафован и лишен водительских прав на 3 года. Потерпевший передал фигуранту дела 1,2 тысячи долларов якобы для передачи работникам ГАИ — за освобождение от административной ответственности и отмену штрафа. Эти деньги обвиняемый присвоил.

Мужчина находился в розыске, в августе его нашли и арестовали. Свою вину он не признал. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.