Крупнейшая в мире пивоварня заказала у Tesla 40 беспилотных грузовиков

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Самый крупный в мире производитель пива – компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) заказала у американской Tesla 40 грузовиков-беспилотников, говорится в релизе корпорации.

"Anheuser-Busch разместила заказ на 40 беспилотных электрических грузовых фур Tesla", – сообщили в компании.

Данный заказ – один из самых больших предварительных заказов на грузовики Tesla. По информации AB InBev, интеграция электрофур в сеть пивоварен поможет соблюдать обязательства по сокращению выбросов углерода и повышению безопасности дорожного движения.

"Мы постоянно ищем новые способы сделать цепочку поставок более устойчивой, эффективной и инновационной. Инвестиции в грузовики Tesla помогут достичь этих целей", – заявил старший директор по логистике AB InBev Джеймс Семброт.

Anheuser-Busch InBev была образована в 2008 году слиянием американской Anheuser-Busch и бельгийской InBev. В октябре 2016-го AB InBev завершила слияние с британской компанией SABMiller.

Беспилотные грузовики Tesla были представлены главой компании Илоном Маском в ноябре текущего года в Калифорнии. Ожидается, что первая электрофура будет выпущена уже в 2019 году. В Tesla обещают, что на одной зарядке грузовик сможет проехать около 800 километров. В настоящее время стоимость инновационного электрогрузовика в Tesla не раскрывают.