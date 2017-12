Азаренко попросила Wild Сard у организаторов Australian Open

Виктория Азаренко попросила Wild Card у организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне. Об этом со ссылкой на журналиста New York Times Кристофера Клэри сообщается на странице фан-группы теннисистки «ВКонтакте» .

— Виктория Азаренко не значится в заявочном листе Australian Open, но она собирается там сыграть. Она попросила Wild Card. Шансы на ее получение достаточно велики, учитывая то, что Виктория — двукратная чемпионка, но если ей откажут, ее рейтинг позволяет сыграть в квалификации (10−14 января). Она также намеревается начать сезон в Окленде, — написал Кристофер Клэри.

Victoria Azarenka not on the Australian Open entry list but she intends to play. Has requested a wild card. Have to like her chances of getting one as 2-time champ but if not, has the ranking to enter qualifying. Still intends to start season in Auckland