Азаренко попросила Wild Сard у организаторов Australian Open

Виктория Азаренко попросила Wild Card у организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне. Об этом со ссылкой на журналиста New York Times Кристофера Клэри сообщается на странице фан-группы теннисистки «ВКонтакте» .



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— Виктория Азаренко не значится в заявочном листе Australian Open, но она собирается там сыграть. Она попросила Wild Card. Шансы на ее получение достаточно велики, учитывая то, что Виктория — двукратная чемпионка, но если ей откажут, ее рейтинг позволяет сыграть в квалификации (10−14 января). Она также намеревается начать сезон в Окленде, — написал Кристофер Клэри.

Victoria Azarenka not on the Australian Open entry list but she intends to play. Has requested a wild card. Have to like her chances of getting one as 2-time champ but if not, has the ranking to enter qualifying. Still intends to start season in Auckland — Christopher Clarey (@christophclarey) December 7, 2017

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров. Нынче в рейтинге WTA Виктория располагается на 210-й строке.

Ранее Азаренко сообщила, что впервые после затяжной паузы планирует появиться на корте на турнире в новозеландском Окленде, который состоится с 1 по 6 января 2018 года.

Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккегом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они вступили в судебную тяжбу , которая проходит в Лос-Анджелесе. Из-за разбирательств после Уимблдонского турнира спортсменка ни разу не сыграла, пропустив в том числе финал Кубка Федерации Беларусь — США, который в ноябре прошел в Минске.