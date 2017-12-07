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Азаренко попросила Wild Сard у организаторов Australian Open
Виктория Азаренко попросила Wild Card у организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне. Об этом со ссылкой на журналиста New York Times Кристофера Клэри сообщается на странице фан-группы теннисистки
— Виктория Азаренко не значится в заявочном листе Australian Open, но она собирается там сыграть. Она попросила Wild Card. Шансы на ее получение достаточно велики, учитывая то, что Виктория — двукратная чемпионка, но если ей откажут, ее рейтинг позволяет сыграть в квалификации (10−14 января). Она также намеревается начать сезон в Окленде, — написал Кристофер Клэри.
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров. Нынче в рейтинге WTA Виктория располагается на 210-й строке.
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Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккегом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они
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Виктория Азаренко попросила Wild Card у организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне.
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