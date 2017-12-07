ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост через Припять не перекрыт полностью

08.12.2017 11:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По треснувшему мосту через Припять в Житковичском районе разрешено двигаться пешеходам и велосипедистам, а также одиночным автомобилям со скоростью не боле 20 километров в час.

Об этом сообщает служба МЧС.

Вечером 7 декабря в Житковичах состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомельском облисполкоме.

По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять.

Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы.На сайте ведомства отмечается, что применяются срочные меры по организации транспортного сообщения и по обеспечения безопасности: начаты работы по устройству временной дороги от д.Черничи до р.Припять и от д.Борки до р.Припять, организована подсыпка и грейдирование грунтовой дороги к д. Снядин. Соответствующим службам поручено установить информационные знаки и временные светофоры, организовать оборудование и установку временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Организуется также бесперебойная подача продовольственных и непродовольственных товаров в филиал Туровский КООПТОРГ Житковичского РайПО, Житковичская центральная районная больница согласовала с коллегами из Лельчиц экстренную доставку тяжелобольных (в случае необходимости) из больницы г. Туров.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) – г. Калинковичи (Р-131) – г. Мозырь (Р-36) – г.п. Лельчицы (Р-128) – г. Туров и через г. Житковичи (М-10) – г. Пинск (Р-6) – г. Столин (Р-88) – г.п. Давид-Городок – г. Туров.

Напомним, 7 декабря от месных жителей поступила информация о том, что на мосту появились трещина, и он просел примерно на полметра. По мосту проходит автотрасса Р88 Житковичи – деревня Городок – граница Украины, так что мост является значимым стратегическим объектом. Длина моста составляет 888,7 метра, ширина – 10 метров.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По треснувшему мосту через Припять в Житковичском районе разрешено двигаться пешеходам и велосипедистам, а также одиночным автомобилям со скоростью не боле 20...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Сибирь» будет летать из Новосибирска в Минск в мае 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика