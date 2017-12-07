Мост через Припять не перекрыт полностью

По треснувшему мосту через Припять в Житковичском районе разрешено двигаться пешеходам и велосипедистам, а также одиночным автомобилям со скоростью не боле 20 километров в час.

Об этом сообщает служба МЧС.

Вечером 7 декабря в Житковичах состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомельском облисполкоме.

По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять.

Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы.На сайте ведомства отмечается, что применяются срочные меры по организации транспортного сообщения и по обеспечения безопасности: начаты работы по устройству временной дороги от д.Черничи до р.Припять и от д.Борки до р.Припять, организована подсыпка и грейдирование грунтовой дороги к д. Снядин. Соответствующим службам поручено установить информационные знаки и временные светофоры, организовать оборудование и установку временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Организуется также бесперебойная подача продовольственных и непродовольственных товаров в филиал Туровский КООПТОРГ Житковичского РайПО, Житковичская центральная районная больница согласовала с коллегами из Лельчиц экстренную доставку тяжелобольных (в случае необходимости) из больницы г. Туров.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) – г. Калинковичи (Р-131) – г. Мозырь (Р-36) – г.п. Лельчицы (Р-128) – г. Туров и через г. Житковичи (М-10) – г. Пинск (Р-6) – г. Столин (Р-88) – г.п. Давид-Городок – г. Туров.