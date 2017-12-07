Преподавателям почти на треть подняли тарифные оклады

Преподавателям с 1 декабря подняли тарифные оклады. Это предусмотрено постановлением Совмина от 7 декабря 2017 г. № 942 «О повышении тарифных ставок (окладов) педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава», сообщает Минобр.

В соответствии с указанным постановлением педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава с 1 декабря установлено повышение тарифных ставок (окладов) на 30%.

«Данная мера принята в целях закрепления педагогических кадров в учреждениях высшего образования, стимулирования эффективной педагогической и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, повышения его материальной заинтересованности в результатах труда», — пояснили в Минобре.

В октябре средняя зарплата профессорско-преподавательского состава составила 1 019,3 рублей.