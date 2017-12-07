Из-за несоблюдения очередности проезда подрались два водителя. Конфликт разбирали ГАИ и милиция

2 декабря на столичной улице Кульман произошел конфликт: один водитель не дал проехать другому, из-за этого машины притерлись в полосе и получили повреждения, а автомобилист, которого не пропустили, избил своего обидчика. Сейчас в деле разбирается ГАИ и РУВД. О том, как развивались события и что происходит в настоящее время, AUTO.TUT.BY рассказали очевидец и два участника ссоры.

О произошедшем происшествии в редакцию сообщил очевидец событий Артем. Мужчина выезжал на своем автомобиле с многоуровневой парковки на улице Кульман, в его машине установлен видеорегистратор, который запечатлел, как развивалась эта история. Записанное видео автомобилист передал AUTO.TUT.BY.

— Выезжая направо с парковки я увидел, что две Audi стоят на аварийке возле бордюра, — рассказал Артем. — Зеленый автомобиль был ближе ко мне, я увидел что водитель включил левый поворотник: захотел перестроиться в полосу для движения и пропускал транспортный поток.

Когда все машины в полосе проехали, зеленая машина выехала в середину полосу, и Артем поехал за ней.

— Я заметил, что в это время у черного универсала Audi тоже заморгал левый поворотник, до этого она стояла на аварийке. Черная машина ломанулась вклиниваться в поток перед зеленой.

Артем видел, что эти две машины еду друг другу навстречу, а за пару секунд до их столкновения он нажал на клаксон, чтобы предупредить водителей Audi о том, что они сейчас столкнутся.

— Я видел, что зеленая машина уходила влево, водитель старался уйти от столкновения, а черная пыталась проехать перед ней. Обе машины двигались очень медленно, но ни все же столкнулись.

После этого из универсала выскочил водитель, который подбежал к водительской двери стоящей зеленой машины, распахнул ее и несколько раз ударил сидящего в ней автомобилиста.

Артем выскочил из своего авто и начал снимать водителя универсала и номер его авто на свой смартфон, чем вызвал с его стороны агрессию уже по отношению к себе.

— Он ударил меня по руке и по глазу и смартфон перестал работать. В это время из машины вышла женщина, по видимому жена агрессивного водителя. Она начала извиняться за поведение своего спутника и пыталась его успокоить.

Нападавший водитель начал кричать на избитого им автомобилиста, который вышел из своего авто.

— Я сказал, что вызываю милицию, на что водитель универсала ответил: «Вызывай», сел и уехал.

На место происшествия прибыли наряд милиция, экипаж ГАИ и скорая помощь. После оформления ДТП медики сразу же увезли избитого мужчину в больницу, а его Audi Артем отогнал к РУВД, где написал заявление о привлечении к ответственности нападавшего водителя, дал свидетельские показания, а чуть позже сбросил запись с видеорегистратора.

О том, как все произошедшее выглядело с места пострадавшего впоследствии 63-летнего Александра AUTO.TUT.BY узнал от него самого.

— В тот день я подвозил своего знакомого к рынку, высадил его возле паркинга. А передо мной стояла черная Audi универсал на аварийках. Я включил левый поворотник, но смотрю: сзади машины идут, пропустил их, потом вырулил в полосу и начал движение. И этот универсал тоже начал движение наперез мне. Я подумал, что он меня все же пропустит, потому что нос моей машины уже был перед его авто.

Но черный универсал все время двигался наперерез машине Александра, а он сам принимал чуть левее. В это время машины столкнулись, хотя самого удара не было, лишь легкое трение.

— Потом тот водитель подошел к моей двери и распахнул ее. Я думал, что он хочет мне сказал, как нам разъехаться, но он молча начал бить меня по лицу. У него наверное на руки что-то было одето, потому что у меня сразу потекла кровь.

Случившимся Александр был ошарашен — за 25 лет водительского стажа такое происшествие было с ним впервые.

— Но я благодарен окружающим людям, что помогли мне. Даже кто-то из паркинга выскочил и принес бесплатно пачку салфеток, чтобы я вытер кровь с лица. Даже совершенно незнакомый мне Артем отогнал мою машину куда я попросил.

После инцидента Александра завезли в больницу, где наложили швы на раны на лице. Потом он на такси отправился в РУВД, где дал показания и попросил привлечь к ответственности избившего его водителя.

— Я бы не поднимал все это, если бы накинувшийся на меня водитель хотя бы извинился передо мной. Но он даже извиняться не захотел… А сейчас я уже даже не знаю, хочу ли я его извинений.

AUTO.TUT.BY выяснил, что накинувшегося на Александра водителя на универсале зовут Павел и ситуацию он видит несколько иначе, ведь ни с того ни с сего человек не может начать махать кулаками.

— Мы выезжали с ним одновременно. Ну что ему стоило: остановился бы я проехал и все, а так лезет специально и не пускает. Я подумал ладно, остановлюсь, ведь он все равно не проедет. А он взял и ударил в мою машину.

Павел нарушителем ПДД себя не считает: «На видео видно, как я остановился, а он продолжил движение и ударил меня».

По словам Павла он уехал с места ДТП «как сторона потерпевшая, после того, как посмотрел, что повреждения в авто незначительные».

— Это уже мое право — уезжать или нет. Это если бы я побил машину кому-то. Недавно меня приглашали в ГАИ, сказали: «Приедьте на машине, оцените причиненный вам ущерб».

Павел говорит, что в жизни он нормальный спокойный человек, «мухи не обидит», ударил Александра он только из-за того, что сорвался.

— Я ехал в машине с годовалым ребенком. Когда я выезжал и моя машина с зеленой ударились, то мой ребенок очень испугался и закричал. Только из-за этого я сорвался, после чего не сдержался. Если бы не ребенок, то это бы не было. Сейчас я очень раскаиваюсь и хотел бы извиниться перед тем водителем, но у меня нет его контактов.

Когда статья готовилась к публикации Александр сообщил AUTO.TUT.BY, что 8 декабря он был в ГАИ Советского района, где его ознакомили с протоколом, составленным по произошедшему ДТП.

— Вынесли вердикт, что я виновен. В протоколе написано, что при возникновении на дороге препятствия для движения, которое водитель в состоянии был обнаружить, он должен немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки. Я этого не сделал, что повлекло наезд на Audi. В протоколе я написал, что не согласен с нарушением. Ну, а наказании я узнаю в понедельник — когда мне выдадут поставление.