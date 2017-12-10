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Борис Лев: плюсы и минусы заработка в интернете

11.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Основным преимуществом взаимодействия с иностранным работодателем через интернет многие считают высокую оплату, но, по словам собеседника Sputnik, основная сложность как раз и состоит в том, чтобы "этот пряник не только заработать, но и получить".

"Самый основной вопрос возникает в легальной процедуре получения денег в Беларуси, подав декларацию и уплатив налоги, чтобы потом не возникало вопросов со стороны контролирующих органов при использовании неких "серых схем", — говорит Лев.

Борис Лев: плюсы и минусы заработка в интернете
© Sputnik/
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В частности, субъект хозяйствования Республики Беларусь, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, может быть зарегистрирован на специальных интернет-площадках, где получает работу, и такие площадки, как правило, аккумулируют денежные средства в личном кабинете данного пользователя. Далее у исполнителя работ возникает задача получить эти средства в Беларуси.

"Процедура не самая сложная. Нужно представить пользовательское соглашение, которое было подписано на сайте, сгенерировать тот же invoice за выполненные работы и показать эти документы белорусскому банку", — рассказывает Лев.

Ряд белорусских банков уже работает по такой системе. По словам собеседника Sputnik, банки более упрощенно подходят к этой процедуре и позволяют получать денежные средства путем заполнения простого формуляра.

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Полную версию беседы с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев рассказал радио Sputnik Беларусь о нюансах, которые необходимо учитывать белорусам,...

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