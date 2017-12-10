Идея для новогоднего подарка: полезные гаджеты не дороже 300 рублей

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Портативная колонка: JBL Charge 3

Общая мощность колонки составляет 20 Вт (2×10 Вт на каждый из двух динамиков). Диапазон частот — 65−20 000 Гц, соотношение сигнал/шум — 80 дБ. Подключать внешние устройства можно беспроводным способом через Bluetooth, или по кабелю через «классический» 3,5-мм разъем.



Фото: TrustedReviews

Емкость встроенной в JBL Charge 3 батареи составляет 6000 мАч. От одного заряда в зависимости от громкости воспроизведения музыки гаджет может проработать до 20 часов. Кроме того, колонку можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для смартфонов - отличный вариант для выездных вечеринок.

Из дополнительных бонусов — защита от воды и пыли по стандарту IPX7, а также встроенный микрофон с шумо- и эхоподавлением для разговоров с подключенного телефона.

Беспроводные наушники: Beats BeatsX Wireless

Эти наушники особенно понравятся владельцам последних моделей iPhone. При подключении к смартфонам Apple гарнитуру можно использовать для вызовов и взаимодействия с голосовым помощником Siri. С Android-смартфонами BeatsX Wireless работают как обычные беспроводные наушники.

В отличие от Apple AirPods, наушники соединены между собой и не потеряются во время пробежек.





Дальность работы составляет около 15 метров, время действия от одного полного заряда — 8 часов. С помощью функции Fast Fuel за 5 минут гаджет заряжается на 2 часа воспроизведения музыки. Кроме того, в комплект поставки входит несколько сменных амбушюр разного размера, а также чехол для ношения наушников с собой.

Внешний аккумулятор: Xiaomi Mi Power Bank 2 20 000

Одна из самых популярных моделей емкостью в 20 000 мАч, функцией одновременной зарядки нескольких устройств, а также ускоренной подзарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.





Корпус аккумулятора выполнен из пластика, есть режимы защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Внешние устройства подключаются через два USB-порта с максимальным током в 2.4А. Есть светодиодный индикатор уровня заряда.

Переносной жесткий диск: Plextor EX1

Главная «фишка» этой модели — SSD-накопитель емкостью в 256 ГБ. Скорость записи составляет 500 МБ/с, чтения — 550 МБ/с.



Фото: itndaily.ru

При этом устройство весит всего 30 грамм, лишено проблем с вибрацией и нагревом корпуса, а также поддерживает подключение к Android-устройствам. Из доступных портов есть только один USB Type-C стандарта USB 3.1 Gen 2. В комплект поставки входит адаптер Type C — Type A, а также сумочка для транспортировки.

Фитнес-браслет: Xiaomi Mi Band 2

Компания Xiaomi несколько лет занимается разработкой и выпуском фитнес-браслетов. Mi Band 2 — самая актуальная на сегодняшний день модель, которая может синхронизироваться со смартфонами на Android и iOS. Аппарат изготавливается из пластика, браслет силиконовый.





Гаджет может выполнять функции фитнес-трекера, отслеживать ритм сердечных сокращений, а также контролировать режимы сна. Браслет не боится воды и пыли и защищен по стандарту IP67.

Устройство оснащается OLED-дисплеем диагональю в 0,42 дюймов, который позволяет видеть время, пройденные шаги или пульс. Также присутствует анодированная кнопка толщиной всего 0,05 мм и емкая батарея (70 мАч), которой хватает на 20 дней работы.