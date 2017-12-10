|
Гусев: политическая карьера Саакашвили на этом и закончится
11.12.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
О том, что власти Украины собираются экстрадировать Михаила Саакашвили в Грузию, где политика ожидает судебное разбирательство в связи с превышением полномочий, заявила супруга Саакашвили Сандра Рулофс в беседе на грузинском телеканале "Рустави 2".
© Sputnik/ Алексей Вовк
Саакашвили — это отработанный материал и, вероятно, его политическая карьера на этом закончится, такое мнение в беседе на радио Sputnik высказал российский политолог Александр Гусев.
"Как заявила его супруга, может быть экстрадиция в Грузию, и вот это самое страшное для Саакашвили, потому что там его ждут с распростертыми объятиями. 2 уголовных дела, причем связанные с убийствами, это не просто мошенничество или коррупция, его ждет очень суровый приговор", — сказал Гусев.
Мнение политического эксперта о самочувствии Саакашвили не совпало со словами супруги и адвокатов политика, и тому есть определенные причины.
"Конечно, сейчас в СИЗО он серьезно переживает. Люди, которые будут стоять на стороне Саакашвили, это же капля в море и это не Украина, поэтому Саакашвили — это отработанный балласт, который нужно как-то сбросить. Будем ждать экстрадиции в Грузию", — сказал политолог.
Комментарий политического эксперта Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт Александр Гусев прокомментировал Sputnik действия голодающего в изоляторе СБУ Михаила Саакашвили и заявление его супруги Сандры Рулофс о...
|
Архив (Разное)
Комментарии