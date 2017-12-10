Гусев: политическая карьера Саакашвили на этом и закончится

Гусев: политическая карьера Саакашвили на этом закончится /

О том, что власти Украины собираются экстрадировать Михаила Саакашвили в Грузию, где политика ожидает судебное разбирательство в связи с превышением полномочий, заявила супруга Саакашвили Сандра Рулофс в беседе на грузинском телеканале "Рустави 2".



© Sputnik/ Алексей Вовк Задержанный Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки

Сам Михаил Саакашвили находится в изоляторе СБУ , куда его водворили в пятницу 8 декабря после третьей по счету попытки задержания. Политик объявил бессрочную голодовку, однако, по словам жены и адвокатов, "чувствует себя хорошо и бодро".

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Саакашвили — это отработанный материал и, вероятно, его политическая карьера на этом закончится, такое мнение в беседе на радио Sputnik высказал российский политолог Александр Гусев.

"Как заявила его супруга, может быть экстрадиция в Грузию, и вот это самое страшное для Саакашвили, потому что там его ждут с распростертыми объятиями. 2 уголовных дела, причем связанные с убийствами, это не просто мошенничество или коррупция, его ждет очень суровый приговор", — сказал Гусев.

Мнение политического эксперта о самочувствии Саакашвили не совпало со словами супруги и адвокатов политика, и тому есть определенные причины.

"Конечно, сейчас в СИЗО он серьезно переживает. Люди, которые будут стоять на стороне Саакашвили, это же капля в море и это не Украина, поэтому Саакашвили — это отработанный балласт, который нужно как-то сбросить. Будем ждать экстрадиции в Грузию", — сказал политолог.

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Комментарий политического эксперта Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.