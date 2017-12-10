Четыре ошибки по уходу за кожей и волосами, которые особенно вредны зимой

Чем ниже столбик термометра за окном, тем выше вероятность того, что кожа на лице и теле сохнет, шелушится и краснеет. Заведующий кафедрой БелМАПО Олег Панкратов назвал GO.TUT.BY четыре распространенные ошибки в уходе за лицом, телом и волосами, которые только усугубят реакцию на холод.



Фото: Елена Клещенок. Заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии БелМАПО Олег Панкратов

1. Слишком часто моемся с мылом и шампунем

В современном обществе принято мыться как можно чаще. Большинство уже и не представляет себе этот незамысловатый процесс без моющих средств. Но чрезмерное усердие в данном случае, по мнению профессора Панкратова, не идет на пользу. Если ежедневный гигиенический душ доктор только приветствует, то в необходимости использования каждый раз мыла и гелей для душа сомневается.

— С помощью мыльных растворов с поверхности кожи и волос удаляют наиболее сильные и устойчивые загрязнения, — говорит специалист. — Для того, чтобы убрать пот и отмершие клетки эпителия, достаточно обычной теплой воды. Если вы строитель, на которого каждый день падает штукатурка и клей, без моющих средств вам, конечно, не обойтись. Для обычного студента, бухгалтера или другого офисного работника, которым утром надо прогнать сон и освежиться, мыло и гель-души каждый день — это однозначно лишнее.

То же касается и шампуней.

— Ежедневное мытье головы с их применением однозначно вредно, а сегодня так поступают многие женщины, — предупреждает Олег Панкратов. — Даже жирные волосы мыть нужно не чаще одного раза в два дня (сухие — раз в 7−10 дней, нормальные — 2 раза в неделю). В противном случае сальные железы работают еще активнее, нарушается рН и проблемы с волосами становятся хроническими.

Если волосы выглядят непривлекательно уже к вечеру, специалист советует использовать вместо шампуня яичный желток: нанести на влажную кожу головы и волосы, оставить на 5 минут, после чего смыть.

Тем, кто не желает отказываться от ежедневного мытья с косметическими средствами, профессор Панкратов рекомендует выбирать их тщательнее. На емкости или упаковке обязательно должна быть пометка «для ежедневного применения» или указан рН со значением, приближенном к 5.5.

— Большинство видов мыла и шампуней обладают щелочным эффектом, порой достаточно агрессивным, — объясняет доктор Панкратов. — В результате контакта повреждается кислотно-липидная пленка, своего рода барьер на пути вторжения микроорганизмов. Поскольку на поверхности кожи всегда живут условно-патогенные микробы, при повреждении защитного барьера они могут проникать в более глубокие слои кожи, вызывая воспаление или аллергическую реакцию. Риск еще больше возрастает, если человек каждый день активно трется жесткой мочалкой. Людям, склонным к гнойничковым и аллергическим заболеваниям кожи, это вообще противопоказано: провоцирует появление высыпаний.

На холоде кожа патологических чистюль оказывается самой беззащитной — быстрее травмируется, высыхает, краснеет.

2. Без контроля используем антибактериальное мыло и шампунь против перхоти





К моющим составам с противомикробными или противогрибковыми веществами надо относиться «почти как к лекарству» — использовать «по показаниям» и в строго определенный срок, считает профессор Панкратов. Например, если в доме ухаживают за тяжелобольным человеком или кто-то из семьи заразился инфекцией, — мытье рук и тела антибактериальным мылом пойдет во благо всем членам семьи. Но использовать его нужно только 5−7 дней, в крайнем случае — до 10.

Если применять антибактериальное мыло постоянно, у микроорганизмов вырабатывается к нему устойчивость. И когда желаемая защита от бактерий вам действительно потребуется, увы, вы ее не получите.

Шампуни против перхоти, в состав которых входят кетоконазол и другие антигрибковые вещества, по мнению Олега Панкратова, тоже желательно расценивать как «полулекарства», а потому и подбирать с умом. Они, как утверждает специалист, не помогают многим. Потому что перхоть всего лишь в 30% случаев вызывается грибком. В остальных эта неприятность — результат деятельности других возбудителей, например стрептококка, стафилококка.

Профессор рекомендует: если вы использовали шампуни против перхоти, в том числе приобретенные в аптеке, и эффект оставляет желать лучшего, переходите на обычный шампунь и обратитесь к врачу-дерматологу. Он определит, какой именно микроорганизм «виноват» в перхоти и подберет действенный препарат и средство ухода.

3. Игнорируем покраснения кожи на холоде



Фото: Василий Федосенко, Reuters

Румянец на щеках не всегда признак здоровья, предупреждает профессор Панкратов. Если покрасневшая от холода кожа не вернула свой обычный цвет за несколько минут, проведенных в помещении, это может быть симптомом целого ряда заболеваний. Одно из самых распространенных — нарушения периферического кровообращения.

Определить патологию можно по неравномерному покраснению конечностей: как правило, от холода меняют цвет только пальцы, а ладони и предплечья остаются белыми. Такая реакция характерна для людей со слабым тонусом сосудов, а также при тяжелых проблемах с обменом веществ. Как правило, у страдающих нарушениями периферического кровообращения даже в относительно теплую погоду мерзнут руки и ноги. И если не принимать никаких мер, холод провоцирует появление осложнений — на открытых участках кожи появляются пузырьки, трещины и даже кровоточащие ранки. Никакими кремами это не предупредишь, требуется прием сосудистых препаратов внутрь. Ну и конечно, люди с нарушенным периферическим кровоснабжением первыми с наступлением похолодания должны надевать перчатки, теплые носки и шапку.

Краснота кожи может быть вызвана также и холодовой аллергией. Определить ее легко можно самому. Для этого достаточно приложить кусочек льда ко внутренней поверхности предплечья (там, где самая нежная кожа) и подержать около минуты. Если появится покраснение, вздутие кожи, значит, у вас патологическая реакция на холод, и надо идти за советом не к дерматологу, а к аллергологу.

Олег Панкратов обращает внимание на то, что любые нежелательные кожные реакции на холоде усугубляются, если человек курит или пьет алкоголь. В обоих случаях происходит «двойное» сужение сосудов, нарушается обеспечение всех слоев кожи питательными веществами. Землистый цвет лица и ранние морщины в таком случае обеспечены.

4. Наносим обычный увлажняющий крем перед выходом на улицу



Фото: pixabay.com

Так большинство из нас пытаются предупредить шелушение и сухость кожи. По мнению Олега Панкратова, обычный увлажняющий крем в этом случае не то что не поможет, но и способен навредить. Влага на холоде усилит переохлаждение, ухудшит питание кожи. Поэтому наносить крем нужно не позднее, чем за полчаса до выхода на улицу. Для профилактики нежелательной красноты лучше приобрести специальный крем для холодной погоды (информацию об этом указывают на упаковке).

Чтобы согреться и улучшить кровоток, многие начинают растирать кожу лица. Врач говорит, что так лучше не делать, и советует просто прикладывать ладони к щекам или слегка похлопывать их.

Титульное фото: Юлия Кирейчик. Фото носит иллюстративный характер.