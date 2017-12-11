ТТ, ПМ и пистолеты Стечкина: чем пользовались белорусские силовики в лихие 90-е

Пистолет Макарова вот уже больше полусотни лет состоит на вооружении белорусской армии и милиции. Правда, не все выбирают именно это оружие, например, некоторые оперуполномоченные предпочитали носить легендарный ТТ, а у начальника РОВД можно было увидеть немаленький АПС с 20-зарядным магазином. СПБТ «Алмаз» и другие спецподразделения традиционно предпочитают Glock.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В чем особенность этого оружия, какие у него слабые и сильные стороны, а также о редких образцах, которые успели засветиться в преступлениях в 90-е на территории нашей страны, рассказал белорус Алексей К., ранее служивший в спецподразделении главного разведывательного управления российского Генштаба, а после развала СССР — несколько лет в белорусских силовых структурах.

Есть у каждого милиционера

Отношение к оружию бойца спецподразделения и обычного опера кардинально противоположное. Оружие первого всегда начищено, смазано, пристреляно и не дает сбоев. Пистолет второго чаще пылится в кобуре и бывает задействован раз в несколько месяцев, да и то в тире.

Алексею пришлось не один год провести с пистолетом Макарова (ПМ), хотя на задание его старались не брать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Штатным оружием для нас долгое время был пистолет Макарова. С этим оружием много времени проводили в тире, и могу сказать, что после полугода стрельбы к нему привыкаешь, и изначально несколько неудобный хват рукояти таким не кажется, скорее, наоборот. Служил я в армейском спецназе, и основным оружием для нас был АК-74, а ПМ был оружием «последнего шанса», т.е. в исключительных случаях.

В целом оружие надежное, проверенное, больших проблем с ним не было, единственное, что не устраивало — небольшое останавливающее действие пули патрона 9×18, дальность стрельбы (эффективно метров на 15−20), а также малое количество патронов в магазине — всего 8.



Смена магазина. Изображение: youtube.com

Еще бы отметил неудобный механизм извлечения рукоятки — вместо кнопки, как на большинстве пистолетов, небольшое колесико внизу рукоятки. Чтобы быстро сменить магазин с таким механизмом, нужна определенная сноровка. Говорят, это было связано с тем, что Макаров перестраховался перед комиссией — военным не нравился пистолет ТТ из-за того, что у него вываливался магазин.

В общем, если мы и брали с собой ПМ, то только с двумя обоймами. Кстати, ценились пистолеты ранних лет выпуска — их делали качественно и на совесть. Те, что производились в 90-е, редко выдерживали больше 20 тыс. выстрелов.

Оружие для смертной казни

— Еще в арсенале спецназа был «пистолет бесшумный» ПБ. Конечно, абсолютной тишины, как в фильмах, он не давал. По звуку был похож на выстрел из мелкокалиберного огнестрела.

Например, в лесу этот хлопок был бы хорошо слышен, а вот если человек находится в городе на улице, а выстрел произведен рядом в помещении, то да, не слышно. В Беларуси такой пистолет долгое время использовался для исполнения смертной казни.



Фото: huntsmanblog.ru

Кстати, попытки модернизировать ПМ в сторону повышения эффективности предпринимались. В результате был создан 9-мм пистолет Макарова — модернизированный ПММ.



Фото: armoury-online.ru

— Мне довелось пользоваться этим пистолетом, который решил многие проблемы ПМ, но все равно это был компромисс — надежность хромала. Из положительного — 12-зарядный магазин, возможность применять усиленные патроны и экспансивные пули. Но до качеств иностранного оружия все равно было далеко.

Самый большой пистолет в СССР

Кроме ПМ, штатным оружием для советских спецназовцев был пистолет Стечкина АПС. Весом за килограмм, он обладал 20-зарядным магазином и мог вести огонь в автоматическом режиме.

— Такой пистолет мы редко брали с собой на задание. Уж очень тяжелый — вес 1220 г, и громоздкий, длина — 225 мм, с кобурой и прикладом еще больше — 540 мм. Быстро извлечь его из кобуры не получится, а каждая секунда может стоить в бою жизни. Сам по себе пистолет — шедевр конструкторской мысли.



Фото: topwar.ru

Изначально это оружие, кстати, создавалось для экипажей танков и бронемашин, для которых автомат был слишком громоздким. Но и там он не прижился — покидать технику с АПС в большой деревянной кобуре оказалось также неудобно.

— Стрелять из него, если удерживать двумя руками, комфортно. Немалый вес пистолета эффективно гасит отдачу, единственное, надо привыкнуть к тому, что затвор ходит взад-вперед, и кажется, может ударить по лицу. Стрельба очередями, по моему мнению, для пистолета вообще лишнее, для этого есть пистолет-пулемет. Итальянцы тоже сделали подобную конструкцию Beretta 93R, но популярностью он не пользовался.

Кстати, в Беларуси Стечкины одно время выдавались старшим оперуполномоченным. Долгое время такой пистолет был у начальника одного из региональных подразделений УБОП.

Пистолеты-призраки

Еще одним пистолетом, который можно было увидеть у сотрудников милиции в 90-е годы, был тульский Токарева, он же ТТ.

— Вопреки сложившемуся мнению скажу, что это был не самый лучший пистолет: конструкция страдала от множества «детских» болезней. Случалось, что вываливался магазин, особенно этим грешили ТТ после продолжительной эксплуатации, когда механизмы значительно расшатывались. Предохранителя, как такового, не было, поэтому случаи самопроизвольных выстрелов были обыденным явлением.



Фото: warbook.info

Кстати, в этом вина маршала Семена Буденного, который запретил оснащать новый советский пистолет таким автоматическим предохранителем. Говорят, он мотивировал запрет случаем из своей биографии. Когда за ним гнались белые, Буденный попытался выстрелить из своего браунинга, но кавалерийские перчатки и неудобное положение не позволили выжать предохранитель на тыльной стороне рукоятки оружия.



Фото: guns.ru

— В 90-е некоторые оперативники носили ТТ вместо штатного ПМ, сложно сказать почему, наверное, романтика и особая аура вокруг этого пистолета. Но кто любил эти пистолеты по-настоящему, так это бандиты.

В войну были выпущены сотни тысяч этих пистолетов, после войны их выпускали тоже, доведя общее количество до 1 740 000. Не все они были пристреляны и проведены по пулегильзотеке. Получалось чистое оружие, которое отследить было невозможно. С развалом СССР со складов участились хищения ТТ. Новенькие, в масле, они пользовались большой популярностью у криминала.

Glock для белорусского ОМОНА

Как логичный итог устаревания советского оружия спецназ начал переходить на иностранные образцы. Первыми в качестве штатного оружия в подразделении Алексея появились австрийские Glock.

— Интересная машинка, удачное оружие, надежное: если для Макарова в лучшие годы порог жизни — 50 тыс. выстрелов, то Glock выдержит 250−300 тыс. Маркетинг заявляет, конечно, еще большие цифры, но реклама такая. Вообще, Glock хорош, быстро извлекается, точно стреляет, не требует времени для привыкания. Патрон 9×19 имеет неплохое останавливающее действие, а в магазине их целых 17 штук. Одно время из-за особенности предохранителя случались самострелы, но это не недостаток пистолета, а стрелков.



День открытых дверей МВД. У девочки в руках Glock. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Дело в том, что флажкового предохранителя у Glock нет. Вместо него есть хитрый механизм, позволяющий произвести выстрел, когда спусковой крючок полностью выжат. Иногда люди про это забывали и, не снимая палец со спускового крючка, опускали пистолет в кобуру. Естественно, происходил выстрел.

А еще Glock — настоящий «конструктор Lego»: при необходимости стрелок может менять прицельные приспособления под себя, навешивать дополнительные аксессуары.

В Беларуси Glock можно увидеть у ПМСН (бывший ОМОН), сотрудников «Алмаза» и других спецподразделений.

С чем охраняют президента?

Еще одним пистолетом, с которым довелось Алексею познакомиться за время службы и который произвел на него хорошее впечатление, стал Beretta 92 °F.

— Хорошее, мощное оружие, которое можно взять с собой на спецоперацию. В магазине 15 патронов, хватит с избытком. Репутация этого пистолета говорит сама за себя: он выиграл американский оружейный конкурс и стал основным пистолетом армии США. Правда, и у него был один недостаток, который оперативно исправили, — в Афганистане выяснилось, что при большом настреле затвор разрушается и его части летят стрелку в лицо. Модернизированный вариант получил название Beretta 92FS.



Beretta 92FS. Фото: wikimedia.org

Отметилась Beretta 92 °F и на территории Беларуси. Но это был настоящий пистолет-призрак без идентификационных номеров, из которого был убит руководитель крупного белорусского предприятия. Причем клейма были не просто спилены или стравлены, их вообще не было. Такое оружие выпускалось специально на заводе для спецопераций, что исключает идентификацию.

А вот какое стрелковое оружие лучше — советское/российское или иностранное — Алексей не дал однозначного ответа.

— Каждое оружие хорошо для своей ситуации, и у всех пистолетов есть свои слабые и сильные стороны. Например, под конец моей службы нам в подразделение принесли тогда еще экспериментальный пистолет ГШ-18 «Гюрза». Очень понравился: удобно лежит в руке, магазин на 18 патронов и мощный патрон, который пробивает бронежилет 3-го класса.



Фото: sayga12.ru

Хорошее оружие, ничем не уступающее западным собратьям. Только патроны очень дорогие, но не знаю, насколько это считается недостатком оружия, которое выпускается для элиты. Модификацию этого пистолета СР-1 «Вектор» использует служба охраны президента Беларуси.