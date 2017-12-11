Статистика говорит: белорусы сейчас очень интересуются кредитами. Но одного желания взять денег в долг часто бывает мало. Объяснять, почему вас не захотели видеть в рядах кредитополучателей, банки не обязаны. Но, как правило, дело в вашем прошлом — а точнее, в вашей кредитной истории. Досье о долгах (а оно есть у каждого, кто хоть раз брал кредит или выступал поручителем), кстати, с недавнего времени можно получить онлайн . Посмотреть-то можно, а вот как его правильно читать и можно ли улучшить кредитную историю, чтобы понравиться банкам?



Фото: Reuters

«За кредитом — как на свидание»

Начальник управления «Кредитный регистр» Нацбанка Виктор Пленкин сразу уточняет: в кредитной истории нет никаких советов для банка о том, кому выдавать кредит, а кому — нет. Но, по мнению специалиста, изучить «свое дело» нужно до того, как вы пошли за кредитом. «На эту тему я увидел у наших литовских коллег очень интересный и правильный слоган: «Когда вы идете на свидание, вы смотритесь в зеркало. А почему, когда вы идете в банк, вы не проверяете свою кредитную историю?».

Сейчас кредитный отчет включает историю всех обязательств и информацию об исполнении этих обязательств перед банками, а с недавних пор и перед микрофинансовыми организациями. С августа 2018 года в него также будут включать сведения о долгах перед лизинговыми компаниями.

Интересно, что кредитный отчет, который получаете вы, и тот, что видит банк, когда проверяет вас, отличаются.

— Гражданин видит все, а пользователю предоставляется информация только за последние 5 лет, — рассказывает начальник управления «Кредитный регистр». — Кроме того, пользователь не видит, кто предоставлял вам кредиты раньше, он видит только количество кредитов и их суммы.

Кроме этого, в кредитном отчете есть информация о запросах. Здесь тоже все честно: банк, например, не видит, кто именно интересовался вашим «делом», но видит, сколько раз его запрашивали. Запросить кредитную историю гражданина, кроме банков, могут также МФО, лизинговые и страховые компании, кредитные брокеры, а также мобильные операторы (например, если вы хотите купить смартфон в рассрочку), другие организации. Но главное: запрос этот может быть сделан только с согласия самого гражданина.





— Если вы видите, что кто-то запрашивал информацию без вашего согласия, то можете написать соответствующее заявление в Нацбанк, будет проведена проверка, — говорит Виктор Пленкин. — Были случаи, когда юридические лица привлекались к административной ответственности за подобные нарушения.

Есть в досье и информация о договорах поручительства. Сейчас и банк, и гражданин видят по ним только сумму, на которую вы поручились, и срок. Но в следующем году из отчета будет видно, сколько уже выплатил кредитополучатель по такому договору.

«Просрочка по платежам на один день не повлияет на кредитный рейтинг»

На что нужно обратить внимание, получив кредитный отчет? В первую очередь, на ошибки. Например, раньше часто бывало такое, что кредиты вы погасили, но на вашем счету «болтается» символические долг в 1−2 копейки. Заниматься взысканием этих денег банк, конечно, не будет. А вот в новом кредите могут и отказать: задолженность-то просроченная.

Может быть и такое: кредит вы закрыли, ничего не должны, но по техническим причинам эта информация не отразилась в отчете и вы еще числитесь в должниках.

Однако самое главное — это скоринговая оценка. «Строится она на основании статистики прошлых периодов. Как правило, берутся небольшие промежутки времени — например, за последние 3 года, — делится некоторыми особенностями методики Виктор Пленкин. — Обрабатываются данные и выявляются зависимости — как вели себя люди в прошлом с таким набором данных и выходили ли они на просрочку. Затем эта зависимость проверяется на другом промежутке времени».

Если говорить совсем просто: скоринговая оценка — это вероятность того, как человек с определенной кредитной историей будет вести себя в течение года после получения нового кредита.

Кроме скоринговой оценки в кредитной истории указывают класс рейтинга — от A до F. Всего предусмотрено 16 классов. Наибольшему значению скоринговой оценки соответствует класс рейтинга А1. Чем выше этот показатель, тем выше кредитный рейтинг. Из кредитной истории можно узнать, какова вероятность невозврата кредита (PPD).

— Но не стоит думать, что если у вас рейтинг не А1, а, допустим, B3, то кредит вам не дадут, — сразу уточняет представитель Нацбанка. — Я бы сказал, что рейтинг от А1 до В3 — это очень хороший рейтинг. Например, у человека с рейтингом С3 вообще может не быть просрочек.

Кстати, просрочка по платежам — хоть и важный фактор, который влияет на скоринговую оценку, но далеко не единственный. Например, если вам нужно было сделать платеж сегодня, а вы по каким-то причинам сделаете это завтра, то на скоринг это не окажет влияния. Дело в том, что для расчета скоринговой оценки Нацбанка учитывается просрочка больше 7 дней, хотя у кредиторов могут быть и другие правила.

— На кредитный рейтинг также влияет качество кредитного портфеля в целом. Например, у человека одни потребительские кредиты — это рискованный кредитный портфель. А вот если будет кредит на квартиру и несколько потребительских — балл будет выше, — поясняет Виктор Пленкин.

Учитываются исполнение обязательств (как много вам еще нужно погашать по старым долгам) и некоторые личностные признаки (возраст и величина населенного пункта, где живет человек). «Чем моложе человек, тем больше риск того, что он не будет платить по кредиту. И это не только в Беларуси, так во всем мире, — уточняет специалист. — Зато пол человека на его рейтинг не влияет — у нас все платят одинаково. Но в некоторых странах гендерный фактор учитывается».

Можно ли улучшить кредитную историю?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итак, вы получили свой кредитный отчет, увидели, что оценка не слишком высока, но деньги вам нужны.

— Самый глупый совет, который мне доводилось слышать в таком случае, — постараться взять хоть какой-то кредит, даже самый маленький, и быстренько его погасить, — делится наблюдениями Виктор Пленкин. — Но именно подобными советами пестрит интернет! Могу сказать, что такими действиями вы не только не улучшите свою кредитную историю, но и сделаете ее еще хуже. Как мы уже говорили, большое количество потребительских кредитов делает вас рискованным клиентом для банка.

Самый оптимальный совет: внимательно изучить свое досье и посмотреть, нет ли там «лишних» долгов. И это не обязательно ошибки. Например, у вас могут быть какие-то кредитные карты, которыми вы не пользуетесь, — банки часто выдают их бонусом своим клиентам. Даже если вы ими не пользуетесь, эта информация будет в отчете и повлияет на вашу итоговую оценку. То же самое — карты рассрочки: даже если вы сделали одну покупку, будет считаться, что у вас обязательства на весь лимит. По словам специалиста, закрытие подобных «висящих» карточек повысит ваш рейтинг.

Как мы помним, банки видят, сколько раз запрашивали ваше кредитное «дело» другие кредиторы. И если вы каждый день бегаете по банкам в надежде получить деньги, то в некоторых случаях вас могут принять за мошенника. Так что сначала нужно взвесить всю информацию, пообщаться с консультантами банков, а уж только потом подавать заявку.

— Нужно понимать, что, помимо скоринга Кредитного регистра, у банков есть и свои скоринговые модели, — напоминает представитель Нацбанка. — Так что в одном банке человеку с рейтингом, например, D1 гарантированно откажут, а в другом — прокредитуют. Кроме того, и внутри одного банка есть свои правила: человеку с высоким рейтингом дадут кредит на одних условиях (сумма больше, ставка ниже), а с низким рейтингом — на других (сумма меньше и сам кредит дороже).

Через несколько лет в кредитной истории будет информация о платежах за коммуналку



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: my-evp.ru

В некоторых странах на кредитный рейтинг влияет не только исполнение долгов перед банками, но и в целом платежная культура человека. Учитывается, например, то, как он платит за квартиру или мобильную связь. В Беларуси эти сведения тоже собираются в отдельные базы, но на кредитный рейтинг пока не влияют.

— Это во многом технический вопрос, — говорят в Нацбанке. — В перспективе эти сведения тоже будут учитываться при формировании кредитного рейтинга, но о конкретных сроках пока говорить рано.

Зато точно известно, что со следующего года в кредитном досье немного поменяется формат сведений по овердрафтам и возобновляемым кредитным линиям (когда вы можете пользоваться деньгами банка несколько раз). Сейчас, если вы открыли овердрафт или оформили возобновляемую кредитку, в истории есть только суммы этих долгов. Банк, принимая решение, кредитовать вас или нет, не знает, сколько именно вам осталось погасить. Со следующего года будет видна срочная задолженность по таким кредитам — то есть сколько именно денег вы потратили и вернули.

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