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Огромный багажник и нулевой расход топлива. Голландская компания выпустит Tesla Model S-универсал
Тем, кому стандартная Tesla Model S кажется недостаточно практичной, адресуется будущая версия Shooting Brake. Но есть одно, но — универсал Model S выпустит не сама Tesla, а голландская кузовостроительная фирма RemetzCar, специализирующаяся на создании стретчей и лимузинов на базе серийных машин.
Более того, речь идет о настоящем эксклюзиве! Всего компания из голландского Лиссе в окрестностях Амстердама соберет 20 электрических универсалов. Что касается внешности грузопассажирской Tesla, то за нее будет отвечать студия
Обычно термин Shooting Brake применяется к сделанным как правило по индивидуальным заказам на основе спорткаров трехдверным машинам в кузове универсал (то есть это своего рода «помесь» купе и универсала), но в случае с Tesla от голландских кузовщиков речь идет о «пятидверке». Прочих подробностей о проекте пока неизвестно.
Поставки готовых машин покупателям RemetzCar планирует начать в марте следующего года. К слову, над универсалом на базе Model S в настоящее время работает еще одна команда дизайнеров из Великобритании — среди них бывшие стилисты Jaguar, Lotus и McLaren.
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Голландская кузовостроительная компания RemetzCar построит 20 универсалов на базе Tesla Model S. Автомобиль будет именоваться Shooting Brake.
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