Преподаватели, которым с 1 декабря почти на треть подняли тарифные оклады, в среднем зарабатывают уже «попиццот». Выше всего заработки у этих специалистов в Минской области — больше 1300 рублей. «Такую радужную картинку в своих расчетных листках наблюдают не все», — говорит Юрий Лагун, старший преподаватель столичного университета. FINANCE.TUT.BY расспросил работников вузов, сколько на самом деле они получают и действительно ли их зарплаты приближаются к тысяче рублей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«До официальной статистики мы недотягиваем»

Василий Рогач — инженер-строитель ПГС и старший преподаватель в БНТУ. Он уже пять лет работает на кафедре строительного факультета. Самая высокая зарплата была у него во время распределения — полагалась стопроцентная надбавка к окладу как молодому специалисту. Выходило около 700 рублей. Сейчас Василий получает 462 рубля.

— Но дело даже не в том, сколько конкретно я работаю. На кафедре, а это больше 20 человек, у всех такие зарплаты. До официальной статистики мы недотягиваем, — рассказывает Василий. — Сам оклад за пять лет почти не изменился, цифры за ноябрь — 165 рублей. За стаж добавляют 16 рублей, но что они есть, что их нет. Есть доплата за отсутствие степени — 82 рубля. Если стану кандидатом, эту премию уберут, но добавят 190 рублей.



Фото: из личного архива героя

Как рассказывает Василий, из-за низких зарплат некоторые его коллеги ушли в проектирование или программирование. «У специалистов с кафедры сильная математическая база: они постоянно работают с цифрами, пишут алгоритмы, минимально программируют. У нас почти нет среднего пласта преподавателей 30−50 лет — все поменяли профессию», — рассказывает он. Еще мужчина признается: если бы не подработка, пришлось бы тоже бросить преподавание.

— По сути, не ухожу только из-за идейных соображений. Мне нравится преподавать, интересно работать со студентами. Но в то же время это не основной источник дохода. Если бы я перешел полностью на вторую работу, то зарабатывал бы больше, чем сейчас. Значительно больше.

Василий условно разделяет преподавателей на два типа преподавателей: часть работает исключительно в университете, вторая еще подрабатывает на стороне.

— Можно заниматься в БНТУ организаторской работой, быть куратором учебных групп, делать различные мероприятия — например, КВН или «День первокурсника». За это идет надбавка к зарплате. Я недавно ездил на международную олимпиаду со студентами, был одним из руководителей команды. Тоже премию получил после этого. Но, естественно, дело было не в ней. Некоторые преподаватели выполняют хоздоговорные работы.

Это когда в университет обращается организация и просит, например, запроектировать здание или сделать сложный расчет строительных конструкций. Кафедра выполняет работу, и оплата делится между ней и БНТУ. Но в последнее время строительство очень плохо себя чувствует, поэтому договоров стало меньше, — рассказывает Василий.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Получаю 1200−1800 рублей. Все зависит от того, есть ли заказы»

Игорь (имя изменено по просьбе героя) уже 8 лет работает преподавателем — сейчас он доцент регионального технического вуза. Оклад у мужчины небольшой — около 250 рублей. Есть надбавки за степень кандидата технических наук и ученое звание — примерно 150−180 рублей. Однако в действительности зарплата гораздо выше — мужчина активно занимается хоздоговорной деятельностью.

— Поэтому я получаю 1200−1800 рублей. Все зависит от того, есть ли заказы. Например, в мае-июне договоров не было, поэтому зарплата вышла в районе 700−800 рублей. Но всегда есть подушка безопасности — деньги за преподавание. Супруга тоже работает, поэтому на семью бюджета хватает, у чужих денег не просим. Да и жилье снимать не нужно, у нас своя квартира.

Егор вспоминает, что зарплата никогда не была критически низкой — сразу после аспирантуры он получал 500−600 рублей.

— Но я практически сразу начал работать по хоздоговорам. Однако хочется, чтобы преподавательская работа в университетах оценивалась выше. Преподаватель без степени и звания получает около 500 рублей, доцент — 600 рублей на ставку. Но из такой ситуации тоже есть выход — если человек не подрабатывает в других местах, он берет нагрузку в полторы ставки.

Мужчина убежден — те, у кого есть знания и навыки, востребованные в реальном секторе экономики, получают достойную зарплату. «Кто работает, тот зарабатывает. Кто не работает, у тех и будет 400−500 рублей», — говорит Егор. По словам преподавателя, все зависит от конкретного человека — например, чтобы выполнять хоздоговорные работы, нужны знания и определенный профессиональный уровень. Не все преподаватели готовы тесно сотрудничать с производством.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Люди не понимают, сколько преподавателям приходится работать»

Юрий Лагун преподает в БНТУ с 1999 года. Сейчас он работает на кафедре металлических и деревянных конструкций на полставки, получает 259 рублей.

— Я продолжаю сотрудничать с кафедрой, но это больше хобби. До 2013 года работал в университете на ставку, получал примерно 600 рублей. Потом ушел главным инженером в строительную организацию. Основной доход именно там — стараюсь, чтобы в сумме выходило не менее 2000 рублей в месяц. Последние несколько лет становится все труднее зарабатывать такие деньги.

К средней зарплате преподавателей в 1000 рублей у мужчины «особое отношение».

— Люди не понимают, сколько преподавателям приходится работать, чтобы видеть в расчетном листке такую зарплату. В основном это больше, чем одна ставка — 1,25 или даже 1,5. Еще учитывается почасовая оплата за дополнительную учебную нагрузку — это приносит в районе 5−10 рублей за академический час, в зависимости от степени и звания преподавателя. Еще в статистику включают заработную плату по хоздоговорным работам, но не все могут или хотят подобным заниматься. К тому же работа по хоздоговорам не основное занятие преподавателя. Также небольшую прибавку дает доплата за степень — 4−6 тарифных ставок первого разряда.

Из-за такой занятости у Юрия практически не остается свободного времени, чтобы заниматься научной работой. По его словам, все уходит на подработку в других местах и «войну» со студентами.

— Вышестоящее руководство интересует, чтобы учебная нагрузка была выполнена — занятия не срывались, а студенты аттестовывались. Если студенты не желают учить и сдавать учебные дисциплины, виноват всегда только преподаватель. Отчислить неуспевающих, да еще с 5 курса — невыполнимая миссия. Вот и получается, что проблема обучения — это только проблема преподавателя со всеми вытекающими последствиями, — резюмирует Юрий.



Фото: из личного архива героя

Елена (имя изменено по просьбе героини) преподает логистику в столичном вузе. Раньше она работала на полторы ставки в одном из региональных университетов.

— На старом месте получала 600−650 рублей, и меня это устраивало. Сейчас я переехала и вижу, что везде оклад одинаковый — примерно 170 рублей у доцента. Отличаются бонусы, поэтому в Минске зарплата намного больше. Университет, как правило, дает общие надбавки — например, за то, что ты профессор. А кафедра или факультет доплачивают за конкретную работу.

Елена рассказывает: ее первая зарплата после переезда в столицу была 600 рублей. Сейчас это 800 рублей, однако раз в квартал ей дают премию — женщина участвует в госпрограмме по разработке научных тем. Поэтому всего выходит около 1000 рублей.

— Очень много зависит от того, сколько ты на себя берешь и как много на себе тянешь. В прошлом году я защищала диссертацию и не брала никакой дополнительной работы. Поэтому на ставку выходило около 400 рублей. Такую зарплату я получала полгода.

Женщина говорит, что среди преподавателей много тех, кто получает 1000 рублей.

— Таков средний заработок, но иногда кажется, что это средняя температура по больнице. Мол, кто-то получает 300 рублей, а кто-то тысячи. Но людей, которые получают тысячу и больше, достаточно много. Не обязательно должна быть степень — в некоторых университетах старшие преподаватели зарабатывают на уровне профессоров. Все зависит от мотивационной политики университета. Есть вузы, где выстроена рейтинговая система, и человеку платят за конкретную работу. Каждый год ты заполняешь табличку — сколько статей напечатал, какие есть награды, за что отвечал в течение года. Если набираешь много таких бонусов, то в рейтинге оказываешься достаточно высоко. И неважно, есть степень или нет.

Елена говорит, что «видит в преподавании много позитивных моментов».

— Я девятый год работаю в этой среде — да, мы много трудимся, даже по ночам. Бывает, что приходишь с работы домой и нужно что-то доделывать. Но есть гибкий график, который позволяет в течение дня сводить ребенка в поликлинику или забежать в магазин. Есть возможность зарабатывать больше денег, чем полагается на ставку. В силу таких бонусов грешно жаловаться на зарплату, — отмечает Елена.

Читайте также



«Возьмите кофеварку — кофе все равно пить не будем, денег нет». Кто и зачем сдает вещи в ломбард



«Оклада нет — только проценты». На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране