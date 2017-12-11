ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском планетарии откроется космическая мастерская Деда Мороза

12.12.2017 19:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В минском планетарии откроется космическая мастерская Деда Мороза

Два дня - 16 и 17 декабря - помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и северное сияние. И все это совершенно бесплатно.

Об этом сообщили БЕЛТА организаторы. Они уверены, что поучаствовать в мастер-классах будет интересно не только маленьким любителям космоса, но и взрослым. Кроме того, в планетарии в эти дни пройдут квесты, победители которых получат сертификаты на любые сеансы, пригласительные в дельфинарий и другие призы. Также будет работать новогодняя почта. На месте можно сделать открытки, разукрасить конверты и отправить их близким или себе. Мастерская Деда Мороза будет открыта оба дня с 14.00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня - 16 и 17 декабря - помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Часть центра Могилева перекроют вечером 13 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика