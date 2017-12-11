В минском планетарии откроется космическая мастерская Деда Мороза





Два дня - 16 и 17 декабря - помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и северное сияние. И все это совершенно бесплатно.

Об этом сообщили БЕЛТА организаторы. Они уверены, что поучаствовать в мастер-классах будет интересно не только маленьким любителям космоса, но и взрослым. Кроме того, в планетарии в эти дни пройдут квесты, победители которых получат сертификаты на любые сеансы, пригласительные в дельфинарий и другие призы. Также будет работать новогодняя почта. На месте можно сделать открытки, разукрасить конверты и отправить их близким или себе. Мастерская Деда Мороза будет открыта оба дня с 14.00.