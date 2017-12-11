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В минском планетарии откроется космическая мастерская Деда Мороза
12.12.2017 19:43 — Разное | Ежедневник
Два дня - 16 и 17 декабря - помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и северное сияние. И все это совершенно бесплатно.
Об этом сообщили БЕЛТА организаторы. Они уверены, что поучаствовать в мастер-классах будет интересно не только маленьким любителям космоса, но и взрослым. Кроме того, в планетарии в эти дни пройдут квесты, победители которых получат сертификаты на любые сеансы, пригласительные в дельфинарий и другие призы. Также будет работать новогодняя почта. На месте можно сделать открытки, разукрасить конверты и отправить их близким или себе. Мастерская Деда Мороза будет открыта оба дня с 14.00.
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Два дня - 16 и 17 декабря - помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и...
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