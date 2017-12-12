С моим коллегой как-то произошла вполне мистическая история.

Сидят они с женой дома. Сына уложили. Выключили свет в комнате, чтобы не будить. Звук сделали тише. Наконец-то можно расслабиться. Сидят на диване, смотрят по телевизору напряженный триллер.

И тут в противоположном конце комнаты что-то начинает шуршать. Потом раз — тихо. Думали, показалось.

Но через минуту снова шорох. Тихонько так. Зловеще…

— Что это? — испуганно спрашивает жена.

— Не волнуйся, дорогая, наверное, кот, — предположил коллега.

Кот, дремавший в это время на диване, поднимает голову, поворачивается к ним и с круглыми глазами говорит:

— Это вообще не я!

Шутка, конечно! Коты по-прежнему прикидываются неговорящими, а шуршал у них медленно падающий пакет с детскими игрушками. Так бывает.



Фото: joinville.se

Но ведь так иногда хочется чего-то необъяснимого, правда?

Вроде нас воспитывали в духе материализма, причинно-следственных связей, конвейерного производства и сопромата. Но мы, тем не менее, так охотно верим во всякую чушь вроде вампиров, нумерологии, снежного человека и женской дружбы.

Существует и даже пользуется успехом, например, передача «Битва экстрасенсов». Мы смотрим на этих колдуний, шаманов и жрецов — и верим! Причем который сезон подряд!

Хотя, по логике вещей, если эти экстрасенсы не из тех, к которым постучишься в дверь, а они спрашивают «кто там?», то они должны бы заранее знать результаты всех состязаний. А также тщетность оных, потому что кругом духи земли и мертвые люди. С косами стоят. И тишина… Не до соревнований, в общем.

А мы верим, как дети! Товарищ на голубом глазу спорил со мной: «Ты не представляешь, они там такие кейсы решают!». Ну неужели так сложно? Монтаж, сценарий, массовка, да что я вам объясняю!

Или вспомните, как девочки справляются с первым сложным гормональным вопросом «любит, не любит?» Правильно! Ромашка! Именно она, это беспристрастное растение семейства сложноцветных, решает судьбу первой страсти.

Но если бы детством все и заканчивалось! Одна моя знакомая, внешне вменяемая и с высшим образованием, целую теорию изложила. Хотя я и не спрашивал. Что подруги подсовывают ей расчески со своими волосами, какие-то вилки не то крадут, не то приносят, какие-то свечные огарки и шпильки вокруг дома разбрасывают. Все это чтобы у нее мужика увести.

Скажу честно, я даже не знал, как реагировать.

Все же знают, что если хочешь разрушить семью, сделай куклу вуду соперницы и тыкай в нее иголками. Делов-то!



Фото: womanAdvice.ru

Но семейные вопросы просто-таки со всех сторон обвиты суевериями.

Приворотное зелье, отворотное зелье, сжечь волосы с расчески, добавить мышьяка в борщ…

Вообще, несмотря на просвещенность нашего времени, особенно чувствительные непременно притягивают к себе всякую псевдомагию. Причем мешанина там жуткая. Языческие обряды причудливо переплетаются с православными канонами, где-то сбоку примотаны сушеными стеблями популярные суеверия африканских племен и жителей штата Луизианы.

Венчают все желтая пресса и телевизионные передачи.

По каналу «Культура», кажется, шла раньше программа, где прорицатели разных мастей, напряженно глядя в экран (а как иначе?), отвечали на звонки телезрителей. Предсказывали урожай, разбирались в перипетиях личной жизни, ставили диагнозы и помогали вспомнить пин-код к карточке. Профессионалы! Это всегда сразу видно. Кто с хрустальным шаром сидит, кто карты таро раскладывает, кто глаза закатывает и бьется в конвульсиях.



Фото: vedmochka.net

И звонили ведь! Да и сейчас звонят, я уверен. Просто у меня все нормализовалось, перестал смотреть. Были там, на самом деле, и вменяемые тетки. Давали неплохие советы, как психологи. Но большинство — накрошите корень мандрагоры в туфли начальнику, намажьте волосы любовницы сникерсом, выпейте средство от блох…

Один уважаемый институт учредил целую премию тому, кто в лабораторных условиях продемонстрирует сверхчеловеческие способности. К моей искренней радости заявки экстрасенсов и магов лежат в общем доступе.

Например, один кудесник, глядя на фотографию гражданина России, достаточно достоверно берется рассказать, есть ли у этого гражданина хотя бы теоретические шансы стать президентом России.

Другой может играть на смартфоне в дурака, отвернувшись от экрана. Ясновидящие, целители, хироманты… Но моя любимая заявленная сверхспособность звучит так: «Что-то знаю, что-то вижу».

К слову, денежная премия так до сих пор и не нашла своего обладателя…

И так оно занятно выглядит! С одной стороны, мы с коллайдером балуемся (человечество, не мы конкретно), гены местами переставляем и запускаем ракеты в космос, с другой — кофейная гуща, натальные карты еженедельный гороскоп (ох, не завидую копирайтерам).

Чтоб вы знали, существует Общество плоской Земли. С 19 века и по сей день. Недавно даже документальный фильм сняли. Эти люди доказывают всем и друг другу, что наша планета имеет форму пиццы. Да, в обществе их всего 100 человек. Да, они изгои в научном мире. Нелегко, знаете ли, противостоять вековым заблуждениям вроде гравитации, сфабрикованным снимкам с орбиты и прочим, так сказать, «фактам» о кругосветных путешествиях.

Можно сколько угодно смеяться над этими смельчаками, но мы ведь все немножко такие, правда? Отрицаем неудобные факты вроде моногамии, вреда фастфуда и своей зависимости от интернета.

Потому что думать — тяжкий труд! Анализировать, сопоставлять, изучать — сложно и скучно. Нам проще принять на веру. И мы верим. И в древних четырехметровых людей, и в Лохнесское чудовище, и предвыборным обещаниям, и стабильности экономического курса.

И мне кажется, пока существует человечество, не зарастет народная тропа к магам, ведуньям, астрологам, колдунам и биржевым аналитикам. Может быть, поменяется форма. Вместо игральных костей и кроличьих лап будет приложение под ios и Андроид. Но суть одна.

В нашем зыбком мире мы лишь пыль на ветру. А так хочется уверенности в завтрашнем дне! Запрос «предсказание будущего Минск» возвращает больше четырехсот тысяч результатов. Хотя всем известно, что будущее туманно и даже мастер Йода затруднялся с прогнозами.

Нам очень нужна помощь. Нам нужна гарантия счастья. Обещание лучшего. Божественный план относительно нашей персоны, желательно подробный.

И чем больше наше мышление становится клиповым, чем меньше мы думаем, тем больше будет мистики и, простите, хиромантии.

Не брать же собственную жизнь в свои руки, в самом деле!