В этот раз нам в редакцию пришло необычное письмо. Во-первых, оно прилетело не на электронный адрес, а по самой настоящей почте — в конверте. Во-вторых, история, которой поделился читатель, произошла давным-давно, но он верит, что публикация может изменить ошибку, сделанную больше двадцати лет назад.

Чтобы в полной мере сохранить стилистику автора письма, выкладываем его историю в виде скана — с комментариями психолога, который рассказывает, стоит ли гнаться за прошлым.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».









Комментарий психолога:

Определение ценности партнера через внешность: что это говорит о самом мужчине

— Мужчину, который, несмотря на возраст, как будто остался ребенком, называют инфантильным. Незрелость эмоционально-волевой сферы, неосознанность собственных потребностей и желаний проявляется в перекладывании ответственности, импульсивном, потребительском поведении, эгоцентризме, избегании принятия решения, детской мечтательности, постоянном поиске удовольствий, зависимости от окружающих.

Такой мужчина часто бывает полигамным, выбирая женщин по внешним признакам. Он строит свои отношения с женщинами, готовыми оказывать помощь, давать поддержку и признание. Личность женщины им неважна. Поэтому они могут перебирать партнерш в поиске более удобных и совершенных.

Но даже огромное количество восхищения не способно заполнить его невроз. Это заставляет мужчину быть враждебным и критичным к женщине, которая вдруг становится неидеальной в поведении или во внешности. Он очаровывается кажущейся идеальностью женщины, но через время разочаровывается, если видит в ней хоть малейший изъян, особенно во внешности, что проще всего для него. Оставляет женщину, но вскоре может возвратиться, чтобы повторять это многократно, то восхищаясь, ставя ее на пьедестал, то унижая и подавляя ее.

Такие мужчины могут склоняться к депрессиям, самолюбованию и презрению к себе. И граница между этими состояниями тонка. Они нуждаются в постоянном принятии со стороны окружающих и очень зависят от их оценки.

Причины кроются в воспитании: излишнее обожание ребенка, безнаказанность, отсутствие права выбора в детстве, сравнения с лучшими детьми, подавление воли, обесценивание.



zeit.de

Сожаления о первой нереализованной любви — иллюзия или правда

Первая влюбленность случается, как правило, в юности, когда личность еще не сформировалась. Это влечение похоже на измененное состояние сознания, в котором все мысли друг о друге, мечты, фантазии, эйфория. Мы видим не реального человека, а только самые лучшие черты в нем и даже те качества, которых, возможно, и нет, но хочется в нем видеть. Эмоции перекрывают разум и надолго сохраняются в нашей памяти. Человек может вспоминать о ней, испытывая светлую радость.

Это чувство недолговечно, оно похоже на испытание: либо переходит в стадию любви, когда розовый цвет уступает место другим цветам, проявляя неидеальность партнера. Принятие близкого, но не похожего на себя зависит от личности человека. Редко в таком юном возрасте она бывает зрелой.

Чаще неготовность к принятию ведет к разочарованию и расставанию.

Если первая влюбленность не завершилась, случилось расставание, а в следующих отношениях есть проблемы, то прошлая «идеальная любовь» может тянуть к себе и мучить фантазиями, что все могло быть иначе.

Человек хочет вернуться в незавершенные отношения, чтобы опять получить наслаждение того момента, которое застыло в его памяти.

Он может жить надеждой на случайную встречу, сожалеть о неслучившемся, идеализируя прошлые отношения, не осознавая, что если бы они продолжились, то наверняка были бы далеки от иллюзий.

Цель первой любви — переживания, новые ощущения, которые, прожив и осознав, можно взять как драгоценный опыт в следующие отношения, где уже легче управлять своими эмоциями, выражать чувства, заботиться о другом. И возможно, переживания первой любви как опыт первых шагов — это наш способ взрослеть.