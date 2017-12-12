Правительство подготовило проект указа, которым предложены новые подходы по обеспечению роста зарплат работников научных организаций. Об этом сообщил Александр Лукашенко на пленарное заседание II Съезда ученых Беларуси.



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— Правительство представило на рассмотрение проект указа, которым предложены новые подходы по обеспечению роста зарплат работников научных организаций. К великому сожалению, если бы не съезд — не представили бы этих документов, — отметил президент. — Почти год прошел с нашей последней встречи. Вы, ученые, вместе с нашими бюрократами в правительстве и прочими чиновниками за это время не смогли выполнить поручение президента, так нужное вам — жилье, зарплата, средства, финансирование и так далее.

Александр Лукашенко уточнил, что намерен подписать проект указа до конца этого года.

— Два дня назад от страха перед теми, кто сегодня на съезде, поступили на стол президента документы. Вопрос. Большой вопрос. Хотел поговорить о зарплате, каких-то домах. Видимо, вас это интересует меньше всего. Поэтому что я буду говорить об этом — подпишу указы до нового года, посмотрю, какая там зарплата, доработаю. Но понимайте одно: вам нужно, а не мне, — сказал президент.

По мнению президента, в Беларуси нужно создать условия для творчества (не только в образовании и научных разработках) — заниматься продвижением своих проектов в экономику.

— Для этого уже внедряется модель «Университет 3.0». Правительству совместно с научными сообществами необходимо обеспечить единство образования, науки и производства, — заявил президент. — Важно не только привести молодежь в науку, но и удержать ее. А для этого необходимы достойная оплата труда, решение жилищных проблем, интересные темы и коллективы. Наше общество должно понимать великую ценность знаний. Все сказанное можно свести к одной формуле: заниматься наукой должно быть престижно. Со стороны государства мы стараемся оказать поддержку научным работникам. И государство сделает все.

Напомним, в начале апреля этого года на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН БеларусиАлександр Лукашенко заявил , что белорусские ученые должны получать больше, но за результат.

По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».

При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».

В сентябре председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков заявил , что в Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученых.

— Предполагается повышение тарифной ставки примерно в 2 раза, а также дифференциация оплаты в зависимости от результатов. Таким образом мы будем стимулировать производительность труда ученых, поддерживать стремление к более высоким результатам, — отметил Владимир Гусаков.

Планируется, что руководители научных организаций получат право принимать решения по дифференциации оплаты труда. «Например, руководитель на ученом совете сможет принимать решение об установлении различной заработной платы сотрудникам даже в одном подразделении, в одной лаборатории, на одной должности. В зависимости от результатов труда зарплата может отличаться в 2 раза и более», — подчеркнул Владимир Гусаков.