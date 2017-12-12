Азаренко получила спецприглашение на Australian Open

Двукратная победительница открытого чемпионата Австралии по теннису белоруска Виктория Азаренко получила специальное приглашение сыграть на Australian Open.

Организаторы турнира признали, что у Виктории Азаренко сложная ситуация из-за спора по опеке над ребенком. Поэтому белорусская теннисистка получила так называемую wild card, которая дает возможность выступить на турнире без отбора.

Азаренко приняла приглашение, передает БелТА .

Белорусская спортсменка в 2012 и 2013 годах становилась чемпионкой австралийского турнира. Ближайший турнир Australian Open пройдет 15-28 января, его общий призовой фонд составит $42,8 млн.