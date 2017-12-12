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«Забронзовели и поросли тиной». Лукашенко раскритиковал руководство вузов

13.12.2017 15:28 — Разное | Ежедневник  
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«Забронзовели и поросли тиной». Лукашенко раскритиковал руководство вузов

фото: nuczu.edu.ua

Президент считает необходимым «перестраивать, переделывать, перекраивать программы» в вузах и привлекать ведущих представителей IT-сферы к совершенствованию учебного процесса.

Об этом глава государства говорил на съезде ученых 13 декабря. "У нас руководство вузов, ректоры забронзовели и некоторые поросли тиной. Я уже не говорю о преподавателях. Они не готовят людей, которые уже сегодня работать могут, не говоря о завтрашнем дне. У нас многие вузы и преподаватели со своими желтыми конспектами плетутся в хвосте событий", - цитирует президента БЕЛТА.

"Я уже не говорю о том, что вузовская наука, преподавание вообще катастрофически отстали от развития нашего производства и его модернизации. И многие преподаватели, приходя на производство, видят, что то, что они преподают, - вчерашний день. Поэтому придумали термин - практико-ориентированное образование. Я намекаю на то (в школах мы заканчиваем уже этот процесс), что надо начинать и в вузах перестраивать, переделывать, перекраивать программы. Надо ориентировать образование на завтрашний день", - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что ведущие представители IT-сферы готовы подключиться к совершенствованию учебного процесса в вузах Беларуси. Главное, чтобы их инициативность не затормозили существующие проблемы. "Они возглавляют очень доходные и прибыльные компании. Один из них сказал, что за год лично заплатил только подоходного налога на 1,2 млн доллларов. И они готовы сегодня инвестировать в наше образование", - подчеркнул Лукашенко.

 
 
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Президент считает необходимым «перестраивать, переделывать, перекраивать программы» в вузах и привлекать ведущих представителей IT-сферы к совершенствованию...

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