Новогодняя ночь и накрытый стол за письмо Деду Морозу: что хорошего пишут о себе белорусы

Два дня назад застройщик «Новой Боровой» объявил, что сдаст на новогоднюю ночь за символические деньги квартиру с елкой и накрытым праздничным столом тому, кто напишет самое лучшее письмо Деду Морозу. В условиях было — рассказать, что хорошего вы сделали за уходящий год. Пришло уже больше 500 писем. Мы их тоже почитали. И решили поделиться самыми душевными.

«Дедушка Мороз, в этом уходящем году я была суперменом — помогала пожилым людям подняться в вагон, спустить сумки, уступала место в транспорте; я была „суперняней“ — бесплатно присматривала за детьми, учила их плавать; помогала друзьям с курсовыми и дипломами, объясняла материал; и самое главное я была человеком — мы с молодым человеком купили продукты, вещи и передали в детский дом, а у себя дома в деревне в марте мы приютили голодную беременную маму-кошку, и теперь у нас один кот и две кошки)»

«Я навестил своих родственников на Донбассе, помог им в тяжелое время. Я ежедневно заботился о своей жене-инвалиде и дочери третьекласснице, которых очень люблю, подарил брату квартиру, дал сестре денег на покупку квартиры в Новой Боровой. Остальное, что я сделал, ты должен знать лучше меня…»

«В этом году я поменяла работу. Работаю с молодыми инвалидами 1 и 2 группы в реабилитационном центре. С общими усилиями на безвозмездной основе, мы организовываем ребятам различные мероприятия, праздники. И очень радует душу, когда видишь в их глазах радость, восторг и, одновременно, удивление! Некоторые спрашивают: „Наверное сложно работать с такими ребятами?“…Все зависит от того, как к этому относиться… Когда делаешь добро — на душе приятно и светло.»

«Здравствуй дедушка Мороз. Зовут меня Виталик. Я простой парень. Живу в деревне. Работаю агрономом. Моя работа начинается, как только тает снег и продолжается, пока не выпадет новый. У растений нет выходных, они не спят и я также постоянно должен быть на страже. У меня также, как у тебя, есть своя команда. Бравые ребята работают на больших и маленьких тракторах, на могучих комбайнах. Каждый из нас душой болеет за дело, которое мы выполняем. Нам не нужно славы. Мы просто с большой и искренней любовью относимся к своему труду».

«В уходящем году я освоила такую профессию, как помощник воспитателя. Каждый день я отдавала частичку себя своим малышам, а они, в свою очередь, делали меня счастливей. И я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО детишкам за то, что они, не осознавая того, делают добрые дела для нас, взрослых. Эти чудесные малыши могли просто так подбежать, запрыгнуть ко мне на колени, обхватить ручками голову, прислониться к уху и картаво-шепеляво, но так искренне прошептать: «Даря Михалавна, вы такая касивая!», а когда я говорила, что уйду от них в другой садик, потому что они не хотят меня слушаться, то получала очень серьезный и взрослый ответ — «Ну, куда вы от нас уйдете? Мы вас любим, и вы нас любите. Зачем искать любовь, если она уже есть?».

«В этом году я помогла проявиться на свет многим малышам, которые будут отмечать свой первый Новый год. Я очень старалась, и на радость близким не буду работать в новогоднюю ночь — здорово встретить праздник в кругу семью, которую так редко вижу».

«В прошлом году под бой курантов мы с мужем загадали одно желание на двоих — чтобы в нашей семье наконец-то появился малыш. Мы ждали его больше 10 лет. И летом как раз на мой День рождения у нас появился Павлик. Волшебство. Павлику было 3 месяца, когда мы его забрали. Он усыновлен, но для нас он самый родной и любимый человечек на свете. В этом году, Дедушка Мороз, мы опять загадаем одно желание (уже на троих) сестричку или братика для Павлика».

«Наверное самым добрым поступком было строительство новой будки для собаки, которая живет на стоянке».

«Я бросила курить, и познакомила маму с моим (надеюсь) новым отчимом!»

«Доброй ночи, Дедушка Мороз. Моя профессия связана со спасением жизни людей. Вот уже на протяжении целого года лечу маленьких деток, бабушек и дедушек в любое время суток — я фельдшер скорой помощи.120 суток, 2880 часов на протяжении целого года я упорно трудилась, реанимировала, госпитализировала наш белорусский народ. Я многого не прошу, просто хочу испытать счастье в этом приятном предновогоднем розыгрыше».

«В уходящем году я помог своим друзьям сдать сессию, помог бездомному котенку, помогал много раз заводить машину с толкача прохожим, помог девушке, к которой приставал нетрезвый мужчина, помогал прохожим, когда у них не хватало денег на проезд, помогал пожилым людям донести тяжелые сумки до транспорта и т.д. На самом деле, трудно что-то конкретно вспомнить, ведь помогать, — это как должное».

«Что я сделал хорошего в этом году? Как-то ночью на дороге увидел подбитого лисенка, мы остановились посреди дороги, чтобы его не кто не сбил, отнесли ближе к лесу. Когда возвращались, его уже там не было, надеюсь у него все хорошо. В этом году сдружились с парнем-инвалидом, он очень часто просит милостыню возле магазина Корона в Уручье, при встрече я ему всегда помогаю, как могу. Совсем недавно на улице Байкальской, проезжая вдоль дома, заметил женщину, лежавшую между машин. Я, естественно, остановился. Оказалось, что она пьяна очень, пришлось ее отвезти домой».

«В этом году очень сильно запомнились поисково-спасательные мероприятия по поиску Максимки, которого до сих пор, к сожалению, не нашли. Мы несколько раз ездили по очереди с мужем и всегда надеялись, что вот это тот день, когда его найдут и приведут к маме».

«В этом году я стал настоящим больничным клоуном, совершил массу выходов в детские больницы Минска и провел несколько тренингов для начинающих клоунов. Спасибо Вселенной за этот чудесный год!»

«Забрали к себе котенка, иначе бы его утопили».

И чуток хваставства

Писавшие не только рассказывают о том, что сделали хорошего, но и немножко хвастаются.

«Летом в деревне, где идет строительство моего нового дома, я нашла в водосточной трубе 8 маленьких щенят, которым было меньше месяца. И каждый щеночек нашел свой дом благодаря соцсетям и моим друзьям. А вот последнюю девочку-щенка мы оставили себе на воспитание и очень-очень ее любим. У меня есть двое любимых деток и муж, две кошки, рыбки, взрослая собака! Я самая счастливая девочка!»

«Исполнила мечту мужа, родила ему сына, а родителям внука».

«Поговорила с бездомным человеком, купила ему еды. Он сказал, что я сильная женщина».

«Целый прошлый и этот год я добивался одной девушки (добился); преуспел в учебе; спасал «зайцев» покупая им талончики; не брал деньги с пенсионеров и многих мам за свою работу; похудел на 27 кг; нашел дом собаке-потеряшке. Может это и не так много, но все это досталось не простым трудом, а человек я уж очень не везучий».

«В начале года я получил водительское удостоверение. Летом сдал сессию и поехал отдыхать на море!»

«Самое хорошее что я сделал за этот год, то что купил 20 биткоинов по 400 $! Завидуй молча, ДЕД! :)»