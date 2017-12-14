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Девушка 22 лет погибла под колесами Lexus

15.12.2017 11:05 — Разное | БДГ  
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ДТП, в результате которого погибла 22-летняя девушка, произошло 15 декабря в 07:40 на ул. Селицкого в Минске.

Об этом сообщают в ГАИ.

За рулем автомобиля Lexus находился 26-летний парень, который на перекрестке с улицей Бачило совершил наезд на девушку, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора.

Девушка скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации ГАИ, водитель трезв, и его автомобиль находится в надлежащем состоянии – пройден техосмотр и установлены зимние шины.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП, в результате которого погибла 22-летняя девушка, произошло 15 декабря в 07:40 на ул. Селицкого в Минске. Об этом сообщают в ГАИ.

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