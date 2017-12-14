Нацбанк увеличил требования к уставному фонду ломбардов

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Минимальный размер уставного фонда юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, с 1 июля 2018 года будет увеличен с 25 до 50 тыс. белорусских рублей.

Данная мера в комплексе с иными предпринимаемыми шагами призвана способствовать созданию более качественного, прозрачного и конкурентного рынка микрофинансирования за счет повышения финансовой устойчивости юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, уровня ответственности их учредителей, а также качества оказываемых услуг, поясняется в релизе регулятора.

Предусмотренный постановлением временной лаг (до 1 июля 2018 года) позволит действующим участникам рынка микрофинансирования адаптироваться к новым условиям функционирования и принять меры для выполнения требования по формированию уставного фонда в необходимом размере, а также внести соответствующие изменения в уставные документы.

По состоянию на 5 декабря 2017 года в реестре микрофинансовых организаций находится 107 юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, у которых функционирует 467 мест предоставления гражданам микрозаймов под залог движимого имущества.