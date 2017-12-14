В Городке 18-летний водитель при обгоне сбил на переходе девушку. Она в реанимации

Городокский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

Следователи установили, что 15 декабря, около 09.00, водитель Audi А4 ехал по улице Баграмяна со стороны Витебска. Напротив дома № 26 при совершении маневра обгона он совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.



Фото: Следственный комитет

Подозреваемый задержан. Предварительно установлено, что автомобиль ему не принадлежит. Молодой человек получил водительское удостоверение в августе текущего года.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону +375 33 399−80−44 (круглосуточно).