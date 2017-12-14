Двое из обвиняемых судом первой инстанции были приговорены к расстрелу. Еще двое фигурантов — к длительным срокам наказания. Среди обвиняемых есть женщина, она была приговорена судом к 24 годам лишения свободы. Обвиняемые и их адвокаты подали жалобы на приговор Могилевского областного суда. В своих жалобах они просили Верховный суд смягчить им наказание. Приговоренные к смертной казни и их адвокаты просили суд отменить им расстрельный приговор.



© Sputnik / Анна Нефедова Верховный суд Беларуси 15 декабря в апелляционном порядке рассматривает дело "черных риелторов" из Могилева

Сегодня в зале суда присутствовали родственники обвиняемых.

"Черным риелторам" было предъявлено обвинением по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение человека, разбой, вымогательство, мошенничество.

В суде, в частности, было доказано убийство шести человек, а также приготовление к убийству двух человек..