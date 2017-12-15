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Более 9 тыс. новобранцев примут военную присягу 16 декабря
16.12.2017 00:05 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Торжественная церемония принятия военной присяги молодыми бойцами пройдет сегодня в Беларуси.
Всего в этот день слова присяги произнесут более 9 тысяч молодых людей, из них 7,5 тысячи призванных на срочную военную службу и более 1,5 тысячи – на службу в резерве.
По традиции в торжественной церемонии примут участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие новобранцев.
Осенний призыв 2017 года закончился 30 ноября. Около 26 тысяч человек получили отсрочку, 17 призывников были направлены на альтернативную службу.
В минувшем году клятву на верность Родине произнесли около 7,5 тысячи военнослужащих, которые были призваны на срочную военную службу, и около 2 тысяч в резерв.
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Около полутора тысяч белорусских солдат призваны на службу в резерве.
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