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Живопись в миниатюре: турецкий художник рисует на бабочках и зернах
16.12.2017 09:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Свои шедевры Кале создает на крыльях бабочек, зернах, ракушках, макаронинах и других предметах, которые попадаются ему под руку. Причем сам художник отмечает, что рисовать на обычных холстах ему не интересно.
Рисунки художник делает под мощным микроскопом. Поэтому и рассмотреть их также можно только с увеличительным стеклом. На выставках они помещаются в специальные контейнеры, которые увеличивают изображения.
В большинстве своем Кале рисует свой любимый город – Стамбул, его улицы и достопримечательности.
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Художник Хасан Кале из Турции создает шедевры на различных миниатюрных предметов. Смотрите на видео арт-объекты, выходящие из-под пера художника.
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