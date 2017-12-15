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Живопись в миниатюре: турецкий художник рисует на бабочках и зернах

16.12.2017 09:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свои шедевры Кале создает на крыльях бабочек, зернах, ракушках, макаронинах и других предметах, которые попадаются ему под руку. Причем сам художник отмечает, что рисовать на обычных холстах ему не интересно.

Рисунки художник делает под мощным микроскопом. Поэтому и рассмотреть их также можно только с увеличительным стеклом. На выставках они помещаются в специальные контейнеры, которые увеличивают изображения.

В большинстве своем Кале рисует свой любимый город – Стамбул, его улицы и достопримечательности.

 
 
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Художник Хасан Кале из Турции создает шедевры на различных миниатюрных предметов. Смотрите на видео арт-объекты, выходящие из-под пера художника.

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