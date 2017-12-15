Живопись в миниатюре: турецкий художник рисует на бабочках и зернах

Свои шедевры Кале создает на крыльях бабочек, зернах, ракушках, макаронинах и других предметах, которые попадаются ему под руку. Причем сам художник отмечает, что рисовать на обычных холстах ему не интересно.

Рисунки художник делает под мощным микроскопом. Поэтому и рассмотреть их также можно только с увеличительным стеклом. На выставках они помещаются в специальные контейнеры, которые увеличивают изображения.

В большинстве своем Кале рисует свой любимый город – Стамбул, его улицы и достопримечательности.