Новый год совсем близко, а у школьников наступают каникулы. В Гродненской области есть места, где можно прочувствовать новогоднее настроение и весело провести время на свежем воздухе в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой. TUT.BY рассказывает, где можно встретить новогодних персонажей.





Емеля на печке, разбойники и главный по области Дед Мороз

Главный гродненский Дед Мороз недавно поселился на Августовском канале. Резиденция сказочного волшебника расположена у домика смотрителя на шлюзе Домбровка. Детей встречают персонажи известных сказок: Емеля на печке, разбойники, Баба-яга. С малышней тут не только поиграют, но и предложат им сделать своими руками сувениры — народные ляльки-мотанки, а еще накормят блинами и булочками. Дети смогут написать письмо Деду Морозу и, конечно, традиционно рассказать ему стихи, спеть песни и получить подарок. Гостям предлагают поучаствовать в представлении на свежем воздухе «Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале». Усадьба будет работать до 17 января.





Стоимость: 20 рублей с подарком, и 15 — без подарка. Время работы: с 15 декабря по 17 января, в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30 Адрес: Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Домбровка. Телефон для справок: +375 (15) 272−35−41

Дед Мороз на «Привале» и ретро-дискотека для взрослых

Около Гродно есть еще несколько усадеб, куда можно приехать в гости к Деду Морозу. Так, детей и взрослых ждут в резиденции сказочного персонажа на базе отдыха «Привал». Здесь посетителям обещают анимационную программу, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки и сюрпризы.

Представления проходят трижды в день. Для гостей курсируют бесплатные автобусы: с остановки «Филармония» они отправляются в 10.30, 12.30, 14.30,16.30, 18.30 и 20.00. Вечером для взрослых также предусмотрена новогодняя программа. Например, по выходным предлагают «Ретро-дискотеку».





Стоимость: Вход в резиденцию — 9,90 рублей (каждому гостю обещают сладкий подарок и горячий напиток). Время работы: с 8 декабря по 21 января (кроме 9, 10, 11 января). Адрес: лесопарк «Пышки». Телефон для справок: +375 (33) 314- 41−44

Зимник и баба Завируха в Налибокской пуще

В Ивьевском районе в деревне Залейки расположилась усадьба других новогодних персонажей. Здесь в гости всех желающих ждут Зимник и баба Завируха. Каждый день в усадьбе проходит театрализованное представление «Лекарство от жадности». Помимо праздничной программы, посетители могут погулять по «Сказочному лесу», увидеть домик лисы и избушку Бабы-яги, а также схрон лешего.



Фото: tutgrodno.com, носит иллюстративный характер

Стоимость: посещение «Усадьбы Зимника и бабы Завирухи» — 10 рублей. Время работы: с 16 декабря по 15 января с 11.00 до 17.00 по предварительной записи. Выходные — 31 декабря, 1 января. Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Залейки. Телефон для справок: +375 (29) 358−47−03

Свитязянка, Гнездо Дракоши в новогоднем детективе на озере Свитязь

В эколого-информационном центре, который расположен на берегу Свитязи, что в Новогрудском районе временно поселились Дед Мороз и Снегурочка. В гости их позвала хозяйка центра — Свитязянка.

Для посетителей подготовлены экскурсии и даже детективная история: посетителям центра надо спасти из заточения Снегурочку. А для этого — пожить в домике Паука, забраться в Гнездо Дракоши, подружиться с Водяным и Русалочкой, пробраться в домик на курьих ножках, научиться изготавливать талисманы и обереги.

Помимо этого в центре работают восемь тематических площадок, которые посвящены истории Новогрудчины, экологии, сказочным персонажам, традиционным ремеслам и Адаму Мицкевичу.





Время работы: Театрализованные представления проходят ежедневно с 16 декабря по 14 января с 11.00 до 15.00. Адрес: Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» (Гродненская область, Новогрудский район.) Телефон для справок: +375 (15297) 3−49−86

Хороводы и «Щенячий патруль» в агроусадьбе «Вячкойни» в Ошмянском районе

В Ошмянском районе местный дом культуры совместно с агроусадьбой «Вячкойни» организуют для детей новогоднее представление «Щенячий патруль». В программе — театрализованная программа, хороводы вокруг елочки и настоящий квест, во время которого надо добраться до Круэллы и спасти щенка далматинца Маршала.

Организаторы обещают также мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира, аквагрим и всем посетителям вкусные угощения.





Стоимость: 10 рублей (в сумму входит подарок и горячее угощение). Время работы: театрализованные представления будут проходить ежедневно до 15 января (представления по предварительным заявкам). Адрес: Гродненская область, Ошмянский район, 7-ой километр. Телефон для справок: +375 (29) 359−43−77