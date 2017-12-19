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Дед Мороз, Зимник и "Щенячий патруль" . Куда на Гродненщине поехать за новогодним настроением
Новый год совсем близко, а у школьников наступают каникулы. В Гродненской области есть места, где можно прочувствовать новогоднее настроение и весело провести время на свежем воздухе в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой. TUT.BY рассказывает, где можно встретить новогодних персонажей.
Емеля на печке, разбойники и главный по области Дед Мороз
Главный гродненский Дед Мороз
Дед Мороз на «Привале» и ретро-дискотека для взрослых
Около Гродно есть еще несколько усадеб, куда можно приехать в гости к Деду Морозу. Так, детей и взрослых ждут в резиденции сказочного персонажа на базе отдыха «Привал». Здесь посетителям обещают анимационную программу, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки и сюрпризы.
Представления проходят трижды в день. Для гостей курсируют бесплатные автобусы: с остановки «Филармония» они отправляются в 10.30, 12.30, 14.30,16.30, 18.30 и 20.00. Вечером для взрослых также предусмотрена новогодняя программа. Например, по выходным предлагают «Ретро-дискотеку».
Зимник и баба Завируха в Налибокской пуще
В Ивьевском районе в деревне Залейки расположилась усадьба других новогодних персонажей. Здесь в гости всех желающих ждут Зимник и баба Завируха. Каждый день в усадьбе проходит театрализованное представление «Лекарство от жадности». Помимо праздничной программы, посетители могут погулять по «Сказочному лесу», увидеть домик лисы и избушку Бабы-яги, а также схрон лешего.
Свитязянка, Гнездо Дракоши в новогоднем детективе на озере Свитязь
В эколого-информационном центре, который расположен на берегу Свитязи, что в Новогрудском районе временно поселились Дед Мороз и Снегурочка. В гости их позвала хозяйка центра — Свитязянка.
Для посетителей подготовлены экскурсии и даже детективная история: посетителям центра надо спасти из заточения Снегурочку. А для этого — пожить в домике Паука, забраться в Гнездо Дракоши, подружиться с Водяным и Русалочкой, пробраться в домик на курьих ножках, научиться изготавливать талисманы и обереги.
Помимо этого в центре работают восемь тематических площадок, которые посвящены истории Новогрудчины, экологии, сказочным персонажам, традиционным ремеслам и Адаму Мицкевичу.
Хороводы и «Щенячий патруль» в агроусадьбе «Вячкойни» в Ошмянском районе
В Ошмянском районе местный дом культуры совместно с агроусадьбой «Вячкойни» организуют для детей новогоднее представление «Щенячий патруль». В программе — театрализованная программа, хороводы вокруг елочки и настоящий квест, во время которого надо добраться до Круэллы и спасти щенка далматинца Маршала.
Организаторы обещают также мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира, аквагрим и всем посетителям вкусные угощения.
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В Гродненской области есть места, где можно прочувствовать новогоднее настроение и весело провести время на свежем воздухе в компании с Дедом Морозом и...
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