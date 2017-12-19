Для ИП и юрлиц с 2018 года изменят правила участия в госзакупках товаров и услуг

В Беларуси с 1 января 2018 года для индивидуальных предпринимателей и юрлиц изменят правила участия в госзакупках товаров, работ и услуг, сообщает МАРТ. Так, для проверки квалификационных данных участнику госзакупок не нужно будет брать справку в налоговой об отсутствии задолженности по уплате налогов и пошлин.

В МАРТ напомнили, что с 1 января этого года список должников по налогам, пошлинам и пеням размещается на сайте МНС.

— На основании изложенного, а также в целях соблюдения прав и законных интересов участников процедур государственных закупок, отмечаем, что, информацию о том, что с 1 января 2018 года сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) участники — резиденты Республики Беларусь отражают в предложении без

предоставления соответствующего документа из налогового органа, — поясняют в МАРТ.

В ведомстве добавляют, что при проведении процедуры госзакупки заказчик

определяет требование к участникам об отсутствии у ИП и юрлица задолженности по уплате налогов и пошлин.

Соответствие указанному требованию подтверждается:

участниками, являющимися резидентами Беларуси, путем включения в предложение заявления об отсутствии задолженности. Комиссия заказчика (организатора) проверяет достоверность сведений через официальный сайт МНС, на котором размещается перечень юрлиц и ИП, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням;

участниками, не являющимися резидентами Беларуси, — документами об отсутствии задолженности, выданными уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник.