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Для ИП и юрлиц с 2018 года изменят правила участия в госзакупках товаров и услуг
В Беларуси с 1 января 2018 года для индивидуальных предпринимателей и юрлиц изменят правила участия в госзакупках товаров, работ и услуг,
В МАРТ напомнили, что с 1 января этого года список должников по налогам, пошлинам и пеням размещается на сайте МНС.
— На основании изложенного, а также в целях соблюдения прав и законных интересов участников процедур государственных закупок, отмечаем, что, информацию о том, что с 1 января 2018 года сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) участники — резиденты Республики Беларусь отражают в предложении без
В ведомстве добавляют, что при проведении процедуры госзакупки заказчик
Соответствие указанному требованию подтверждается:
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Для проверки квалификационных данных участнику госзакупок не нужно будет брать справку в налоговой об отсутствии задолженности по уплате налогов и пошлин.
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