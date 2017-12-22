Что нового в банках: майнинг криптобелок и еще больше доступных кредитов

Накануне праздников банки понимают, что привлечь вкладчиков уже почти невозможно — деньги сейчас тратят, а не накапливают. А потому особую активность сейчас развернули именно в части кредитов. Самые интересные новости — в очередном обзоре FINANCE.TUT.BY.

Кредиты через интернет и без справок о доходах



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банки продолжают стимулировать интерес белорусов к кредитам и делать жизнь в долг все более доступной. На этой неделе Альфа-Банк разрешил оформлять кредиты на сумму до 5000 рублей без справки о доходах. Раньше порог составлял 3000 рублей. Не нужны справки о зарплате и для таких продуктов как Мини, Молния (карточки), и кредит под 18%.

Беларусбанк снижает ставки по потребительским кредитам до года в рамках акции «Заявка Деду Морозу». Причем, если кредит оформлять в интернет- или мобильном банкинге, то ставка будет еще ниже. Акция продлится до 31 января 2018 года.

Идея Банк увеличил сроки кредитов. Например, если раньше по кредитам «Простой», «Мечтай», «Большой», «Линейный почтовый» нужно было рассчитаться максимум за 36 месяцев, то сейчас — за 42.

Зарплатные клеенты Белагропромбанка теперь могут не посещать офисы банка, чтобы получить потребительский кредит или открыть овердрафт — все это можно сделать онлайн. Кроме того, обладателям карточки «Крэдытка са зніжкай» банк предлагает активнее использовать ее в расчетах и выигрывать автомобили.

Банк БелВЭБ предложил новый овердрафт «Калi ласка»: по нему предусмотрен 20-дневный грейс-период, а открыть его можно к любому счету, а не только к зарплатному.

В мобильном приложении Белгазпробанка каждый держатель расчетной карты банка в белорусских рублях имеет возможность получить кредит до 3 тысяч рублей за 5 минут. При этом клиенты, имеющие зарплатные карточки банка, могут оформить кредит до 10 тысяч рублей.

Развлечение для тех, кто не успел купить биткоин за копейки



Скриншот с сайта МТБанка.

Главная финансовая новость года это, конечно же, биткоин. Первым использовать популярность криптовалюты решился МТБанк. Он запустил майнинг криптобелок: знания в финансовой сфере можно менять на эти самые белки (отвечать на вопросы), а их банк в свою очередь обменяет на сертификаты на обучение (есть и английский, и фитнес, и учеба в ПВТ). Время майнинга ограничено — успеть нужно до 26 декабря, попытки ответов на вопросы о банковских услугах тоже ограничены: по 3 на каждый вопрос.

Новости одной строкой

Белгазпромбанк предложил своим клиентам заказывать карточки онлайн без посещения офиса банка.

своим клиентам заказывать карточки онлайн без посещения офиса банка. В трех отделениях МТБанка проводится «ускоренный курс» — как научиться платить смартфоном с помощью платежного сервиса Samsung Pay.

«ускоренный курс» — как научиться платить смартфоном с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Банк Москва-Минск переходит на новый процессинг. Вот здесь подробно рассказывается , что будет с карточками банка и как быть клиентам.

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