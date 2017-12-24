

Большинство специалистов, которых не устраивает оплата их труда, сомневаются в правильном выборе профессии и задумываются о том, как стать ИТ-специалистом, чтобы кардинально изменить жизнь. Особенно терзания присущи поколению, обладающему гибким умом, простым отношением к жизни. Молодежь по-иному решила взглянуть на занятость, попытаться найти себя в стабильных высокооплачиваемых областях.

Привлекательная сфера





Обучение программированию становится все привлекательней. Об этом стали мечтать те, кто готов оставить карьеру, забыть о существовании диплома, перевернуть свою жизнь. Привлекательная, таинственная ИТ-сфера так манила к себе, что люди начали получать дополнительное образование и посещать it-курсы .

Если рассматривать получение новой специальности человеком с техническим образованием, отсутствием знаний программирования, то при наличии даже небольшого бюджета, у любого есть шанс получить новую профессию. Однако следует знать, куда нести свои кровные, кто поможет получить навыки, возможно, разработчика программ, веб-дизайнера или тестировщика.

Где научат программированию?





Для тех, кто ищет возможность, как стать ИТ-специалистом, существует несколько вариантов получения знаний.

Основательный, длительный и дорогостоящий — это ВУЗы. В Минске для получения специальности вы можете подать документы в БНТУ, БГУИР, БГУ. Такой метод обретения специальности не подходит для тех, кто хочет получить профессию, накапливая опыт быстро. На обучение уйдет несколько лет, а стоимость обучения будет значительна. К тому же, вузы предлагают специальности, значение которых абитуриентам не всегда понятно.

Существует еще один способ, более экономичный. Это ИТ-курсы учебных заведений переподготовки. Они открыты при «Институте повышения квалификации», «Институте непрерывного образования», «Институте технологий информатизации и управления». Обучение длится год-два.

Мы рассмотрели учебные центры, дающие возможность стать ИТ-специалистом, которые являются государственными или окологосударственными предприятиями. Обучающие программы здесь составляются комиссиями, коллегиями. Основным минусом является то, что они адаптируются и утверждаются не всегда быстро. В сумме эти факторы и длительность обучения привели в появлению более гибких систем обучения: появлению частных ИТ-школ.

Гибкие программы обучения на курсах





Особую нишу среди учебных заведений составляют частные курсы и тренинги, преподаватели которых подскажут, как стать ИТ-специалистом. Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо пройти интервью, тесты, собеседования. На всех курсах от вас потребуется определенное знание английского языка. Программы обучения длятся от 4 месяцев до года.

В рамках программы отдельных компаний студентам предлагают обучаться на бесплатных тренингах учебных центров. Основной упор при бесплатной подаче материала делается на слушателей, которые уже имеют навыки работе данного направления.

Внимательно изучив программы, вы можете заметить, что некоторые учебные центры предлагают дальнейшее трудоустройство для своих студентов.

Теперь вы знаете, как стать ИТ-специалистом, а найти it-курсы, где можно пройти обучение, вы сможете в каталоге TAM.BY .