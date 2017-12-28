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Повышение базовой величины, техосмотр по-новому и плановый рост коммуналки. Топ изменений января
С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина, вслед за которой будут увеличены некоторые выплаты и штрафы. С начала следующего месяца белорусам не нужно будет при смене владельца автомобиля проходить заново техосмотр. В январе также должны быть планово пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг, а также очередное повышение пенсионного возраста.
FINANCE.TUT.BY составил топ январских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов.
Декрет «О развитии предпринимательства» вступит в силу 1 января 2018 года
Вырастет базовая величина
С 1 января
С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы. К примеру,
С 1 января увеличится сумма налога для ремесленников и владельцев агроусадеб, который сейчас составляет 1 базовую величину в год, — с 23 до 24,5 рубля.
Белорусам станет накладнее разводиться: подача заявления о расторжении брака обойдется в 98 рублей (сейчас — 92 рубля), а за заявление на расторжение повторного брака — 196 рублей (сейчас — 184 рубля). Вступать в брак с 1 января будет стоить 24,5 рубля (сейчас — 23 рубля).
Очередной этап повышения пенсионного возраста
С 1 января 2018 года в Беларуси пройдет очередной этап ежегодного повышения на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составит 61 год, а для женщин — 56 лет.
Напомним, поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
Техосмотр автомобилей по-новому
С 1 января при смене владельца автомобиля техосмотр
Пересмотрят тарифы на ЖКУ
В январе должны быть планово пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг.
О запланированном с 1 января 2018 года повышении платы за ЖКУ в пределах 5 долларов ранее
Напомним, порядок изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
Кроме того, Иван Вежновец ранее анонсировал индексацию тарифов на ЖКУ с 1 декабря. Пока это не было сделано, но не исключено, что индексация также будет проведена. «С 1 декабря мы планируем, опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, мы оцениваем, что рост индексации (на коммунальные услуги. — Прим. ред.) составит порядка 10%», — говорил Иван Вежновец. По его словам, с учетом этих повышений белорусы будут возмещать 100% затрат на ЖКУ (кроме отопления).
Поднимут цены на некоторые марки сигарет
С 1 января
Компания «Табак-инвест» с 1 января анонсировала следующий ценник на свои сигареты: «Корона», «Корона голубая», «Корона слим 100», «Корона голубая слим 100», «Корона» (21 сигарета), «Корона голубая» (21 сигарета) — 1,08 рубля, «Корона слим» — 1,06 рубля, «Корона стиль», «Корона элит», «Форт слим», Monte Carlo Blue (10 сигарет) — 0,95 рубля.
Сигареты «Табак-инвест» Camel Compact Activate Yellow будут стоить с 1 января 2,2 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — 2,75 рубля, Winston Blue (10 сигарет) — 1,3 рубля.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Напомним, отечественные сигареты с фильтром
Что изменится для ремесленников
Для развития ремесленной деятельности в Беларуси
Документ максимально расширяет перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В указанный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.
В документе уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу.
Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.
Льготы для бизнеса на селе
С 1 января 2018 года ИП и предприятия
ИП и юрлица смогут на льготных условиях осуществлять на селе розничную
Изменения при прохождении таможни
В этом году Беларусь ратифицировала Таможенный кодекс ЕАЭС, поэтому с 1 января нас
По новым правилам документы для таможенных операций при их регистрации будут подаваться один раз — в информационной системе таможни одного из государств.
Для ИП и организаций упростят работу
В Беларуси с 1 января
Также будет упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования информации об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов при их обращении в государственные органы, организации для совершения юридически значимых действий.
Кроме того, с 1 января для ИП и юрлиц
В МАРТ напомнили, что с 1 января этого года список должников по налогам, пошлинам и пеням размещается на сайте МНС.
— На основании изложенного, а также в целях соблюдения прав и законных интересов участников процедур государственных закупок отмечаем, что информацию о том, что с 1 января 2018 года сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) участники — резиденты Республики Беларусь отражают в предложении без предоставления соответствующего документа из налогового органа, — поясняют в МАРТ.
Послабления для фермеров
Для небольших фермерских хозяйств, которые являются плательщиками единого налога для производителей сельхозпродукции,
Появится «налог на Гугл»
1 января
«Налог на Гугл» — это не отдельный налог, такое «народное» название пришло к нам из России, кроме того, оно достаточно точно отражает суть платежа. Просто с 1 января НДС в размере 20% будут облагаться услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями (в том числе Google) в электронном виде.
Япония упрощает визовые требования для белорусов
Япония с 1 января 2018 года
В диппредставительстве рассказали, что с 1 января будет расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней) с деловыми целями, а также для деятелей культурного и интеллектуального труда. Кроме того, максимальный срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет. А для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.
В посольстве надеются, что упрощение визовых требований привлечет бизнесменов и туристов, а также увеличит число граждан, повторно посещающих Японию.
В некоторых районах «безвиз» для иностранцев увеличат до 10 дней
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей с 1 января
Так, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток; расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.
Литва изменит порядок пропуска в пограничную зону с Беларусью с 1 января
Новый порядок пропуска в погранзону в районе границы с Калининградской областью России и Беларусью
«Намеченные нововведения облегчат пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц», — отметило ведомство. «Не будет также вводиться сбор за пребывание на пограничных водоемах с целью отдыха или рыбалки», — говорится в сообщении.
Новый порядок отменяет систему разрешений для нахождения в пограничной зоне и вводит единый список лиц, желающих попасть на эту территорию. Список по заявлениям формирует Служба охраны госграницы. Внесенным в этот документ и находящимся в пограничной зоне лицам достаточно иметь при себе удостоверение личности.
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FINANCE.TUT.BY составил топ январских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов.
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