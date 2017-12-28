Повышение базовой величины, техосмотр по-новому и плановый рост коммуналки. Топ изменений января

С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина, вслед за которой будут увеличены некоторые выплаты и штрафы. С начала следующего месяца белорусам не нужно будет при смене владельца автомобиля проходить заново техосмотр. В январе также должны быть планово пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг, а также очередное повышение пенсионного возраста.

FINANCE.TUT.BY составил топ январских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Декрет «О развитии предпринимательства» вступит в силу 1 января 2018 года

Вырастет базовая величина

С 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырастет до 24,5 рубля. В последний раз ее повышали с 1 января 2017 года — с 21 до 23 рублей.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы. К примеру, вырастет максимальный размер пособия по безработице, который составляет 2 базовые величины. Официальные нетрудоустроенные смогут претендовать максимум на 49 рублей (сейчас — 46 рублей).

С 1 января увеличится сумма налога для ремесленников и владельцев агроусадеб, который сейчас составляет 1 базовую величину в год, — с 23 до 24,5 рубля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусам станет накладнее разводиться: подача заявления о расторжении брака обойдется в 98 рублей (сейчас — 92 рубля), а за заявление на расторжение повторного брака — 196 рублей (сейчас — 184 рубля). Вступать в брак с 1 января будет стоить 24,5 рубля (сейчас — 23 рубля).

Очередной этап повышения пенсионного возраста

С 1 января 2018 года в Беларуси пройдет очередной этап ежегодного повышения на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составит 61 год, а для женщин — 56 лет.

Напомним, поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pinsk.eu

Техосмотр автомобилей по-новому

С 1 января при смене владельца автомобиля техосмотр не нужно будет проходить заново. Это поможет сэкономить деньги и время. Так, работник УП «Белтехосмотр» будет переносить отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Пересмотрят тарифы на ЖКУ

В январе должны быть планово пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг.

О запланированном с 1 января 2018 года повышении платы за ЖКУ в пределах 5 долларов ранее говорил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Напомним, порядок изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения определен президентским указом от 5 декабря 2013 года № 550. Согласно документу, повышение субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения осуществляется ежегодно с 1 января в размере, эквивалентном 5 долларам в расчете на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Иван Вежновец ранее анонсировал индексацию тарифов на ЖКУ с 1 декабря. Пока это не было сделано, но не исключено, что индексация также будет проведена. «С 1 декабря мы планируем, опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, мы оцениваем, что рост индексации (на коммунальные услуги. — Прим. ред.) составит порядка 10%», — говорил Иван Вежновец. По его словам, с учетом этих повышений белорусы будут возмещать 100% затрат на ЖКУ (кроме отопления).

Поднимут цены на некоторые марки сигарет

С 1 января повысят цены на некоторые марки сигарет. Так, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» с 1 января будут стоить: «КРОНОН», «КРОНОН 7», «ФЭСТ», «ФЭСТ 7» — 0,95 рубля, «МАГНАТ», «МАГНАТ 7», «МИНСК», «МИНСК 7», «МИНСК SUPERSLIMS», «МИНСК 5 SUPERSLIMS», «Премьер», «Премьер 7», NZ Black, NZ Gold, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Elite SUPERSLIMS, Queen SUPERSLIMS, Solange, Solange Menthol — 1,1 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.

Компания «Табак-инвест» с 1 января анонсировала следующий ценник на свои сигареты: «Корона», «Корона голубая», «Корона слим 100», «Корона голубая слим 100», «Корона» (21 сигарета), «Корона голубая» (21 сигарета) — 1,08 рубля, «Корона слим» — 1,06 рубля, «Корона стиль», «Корона элит», «Форт слим», Monte Carlo Blue (10 сигарет) — 0,95 рубля.

Сигареты «Табак-инвест» Camel Compact Activate Yellow будут стоить с 1 января 2,2 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — 2,75 рубля, Winston Blue (10 сигарет) — 1,3 рубля.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Напомним, отечественные сигареты с фильтром подорожали за 11 месяцев этого года на 8,77%.

Что изменится для ремесленников

Для развития ремесленной деятельности в Беларуси приняли президентский указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который вступает в силу с 12 января.

Документ максимально расширяет перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В указанный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.

В документе уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу.

Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.



Снимок носит иллюстративный характер. Автолавка приезжает в деревню три раза в неделю. Фото Натальи Пригодич

Льготы для бизнеса на селе

С 1 января 2018 года ИП и предприятия смогут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Послабления в работе будут действовать до 31 декабря 2022 года.

ИП и юрлица смогут на льготных условиях осуществлять на селе розничную

торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, заниматься общественным питанием, оказывать бытовые услуги. Кроме того, для ИП предусмотрены послабления и при работе в общепите или оказании бытовых услуг в малых городских поселениях (поселки городского типа и города со среднегодовой численностью населения от 2 до 10 тысяч человек).

Изменения при прохождении таможни

В этом году Беларусь ратифицировала Таможенный кодекс ЕАЭС, поэтому с 1 января нас ожидают определенные изменения в таможенных процедурах по сравнению с действующим Таможенным кодексом Таможенного союза. Так, при предоставлении таможенной декларации не нужно будет подавать документы, на основании которых она составлена, а новый срок выпуска товаров составит 4 часа после регистрации таможенной декларации. Сейчас этот срок — не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации.

По новым правилам документы для таможенных операций при их регистрации будут подаваться один раз — в информационной системе таможни одного из государств.

Для ИП и организаций упростят работу

В Беларуси с 1 января сократят количество административных процедур, которые совершают налоговые органы по заявлениям ИП и юрлиц. Так, из единого перечня административных процедур в отношении ИП и юрлиц исключили такие позиции как: выдача справки, подтверждающей, что ИП не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц; выдача справки о расчетах с бюджетом; регистрация книги учета проверок.

Также будет упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования информации об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов при их обращении в государственные органы, организации для совершения юридически значимых действий.

Кроме того, с 1 января для ИП и юрлиц изменят правила участия в госзакупках товаров, работ и услуг. Так, для проверки квалификационных данных участнику госзакупок не нужно будет брать справку в налоговой об отсутствии задолженности по уплате налогов и пошлин.

В МАРТ напомнили, что с 1 января этого года список должников по налогам, пошлинам и пеням размещается на сайте МНС.

— На основании изложенного, а также в целях соблюдения прав и законных интересов участников процедур государственных закупок отмечаем, что информацию о том, что с 1 января 2018 года сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) участники — резиденты Республики Беларусь отражают в предложении без предоставления соответствующего документа из налогового органа, — поясняют в МАРТ.



Снимок носит иллюстративный характер

Послабления для фермеров

Для небольших фермерских хозяйств, которые являются плательщиками единого налога для производителей сельхозпродукции, ввели особый порядок бухгалтерского учета. Так, фермерским хозяйствам, где 15 и меньше работников, а годовая выручка не более 110 тысяч базовых, предоставили право с 1 января 2018 года вести бухучет по упрощенной форме в книге учета доходов и расходов крестьянского хозяйства, в том числе лично их руководителями.

Появится «налог на Гугл»

1 января вступит в силу положение Налогового кодекса, которое предусматривает обязанность уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси.

«Налог на Гугл» — это не отдельный налог, такое «народное» название пришло к нам из России, кроме того, оно достаточно точно отражает суть платежа. Просто с 1 января НДС в размере 20% будут облагаться услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями (в том числе Google) в электронном виде.

Япония упрощает визовые требования для белорусов

Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для граждан Беларуси, заявили в посольстве Японии в нашей стране.

В диппредставительстве рассказали, что с 1 января будет расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней) с деловыми целями, а также для деятелей культурного и интеллектуального труда. Кроме того, максимальный срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет. А для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.

В посольстве надеются, что упрощение визовых требований привлечет бизнесменов и туристов, а также увеличит число граждан, повторно посещающих Японию.

В некоторых районах «безвиз» для иностранцев увеличат до 10 дней

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей с 1 января продлевается до 10 дней. Соответствующий указ № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» Александр Лукашенко подписал 26 декабря.

Так, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток; расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Литва изменит порядок пропуска в пограничную зону с Беларусью с 1 января

Новый порядок пропуска в погранзону в районе границы с Калининградской областью России и Беларусью вводится в Литве с 1 января 2018 года. Об этом 28 декабря сообщила служба охраны государственной границы балтийской республики.

«Намеченные нововведения облегчат пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц», — отметило ведомство. «Не будет также вводиться сбор за пребывание на пограничных водоемах с целью отдыха или рыбалки», — говорится в сообщении.

Новый порядок отменяет систему разрешений для нахождения в пограничной зоне и вводит единый список лиц, желающих попасть на эту территорию. Список по заявлениям формирует Служба охраны госграницы. Внесенным в этот документ и находящимся в пограничной зоне лицам достаточно иметь при себе удостоверение личности.