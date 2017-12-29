Мы подождали настоящей снежности, чтобы вы захотели тепла, а мы могли ответственно заявить: наш добрый проект о животных «Мех дня» возвращается и мы очень ждем ваших писем по адресу mehmeh@tut.by.

Напоминаем: «Мех дня» — это проект, в котором мы собираем истории читателей про их четвероногих друзей. Про тех, кто любит нас такими, какие мы есть!

Предновогодняя подборка историй, которые учат никогда не сдаваться — в этом выпуске.

Саид

История нашего питомца началась очень холодным январским вечером 2006 года. Мой сын играл на улице и принес домой маленький белый комочек, который едва дышал. У него были обморожены подушечки лап, нос и ушки. Котенок не ходил, и даже не открывал глаза. Около месяца мы боролись за него. Нос и лапки зажили, а вот ушки частично спасти не удалось. Они как будто купированы, только не хирургом, а морозом. Имея на тот момент домашнего питомца — кошку, мы решили после выздоровления котенка, отдать его в добрые руки. Но в итоге, конечно, оставили себе. Так у нас в семье появился кот — Саид. Назвали так, потому что в то время на всех каналах вещала мыльная опера «Клон» с одним из главных героев Саидом. Тем более что имя переводится с арабского «счастливый».





Ужиться с нашей кошкой Алисой ему было трудно. Она охраняла свою территорию. Но позже все-таки они нашли общий язык. Правда, однажды я стала свидетельницей, как кошка столкнула с балкона нашего Саида, и он упал в грязь с пятого этажа. Свою кличку он полностью оправдал. Падение не принесло никаких повреждений, кроме как сломанного клыка, и грязной шерсти. После чего доступ на балкон был запрещен, а на окна поставлены москитные сетки. Саид вырос большим, пушистым и очень добрым котом. Он все время урчит, ему интересно все новое, но очень боится мужчин и домофонного звонка. Наверное, страх остался от предыдущих хозяев, у которых он жил до того как попал на улицу в мороз (мы так думаем). Как и все коты и кошки, Саид любит спать в коробках, ящиках, в одежде в шкафу. Очень любит смотреть на льющуюся воду, но очень не любит мыться. Когда — болеешь — лечит. Научился открывать холодильник. Крадет колбасу и сосиски.





Жили безоблачно мы 10 лет, и в один не очень хороший день мы обнаружили у кота во рту новообразование. Объездили 6 клиник Минска в поисках помощи. Все врачи констатировали — онкология — злокачественная опухоль левой ветви нижней челюсти. Говорили не мучить животное, нужно делать эвтаназию. Только двое врачей сказали, что можно сделать операцию, потом сдать анализы, после чего назначат дальнейшее лечение. 15 ноября в Центре ветеринарной травматологии и ортопедии нашему Саиду провели операцию — удалили часть челюсти. Врачи очень хорошие, относятся, как к своему питомцу. Две недели реабилитации — и он снова играет. Ждем дальнейшего лечения. Нельзя отчаиваться и сразу делать эвтаназию, нужно бороться, ведь животное не может само сказать, чего он хочет. Никогда не опускайте руки и лапы!

Арес

Вы верите, что мечты сбываются и чудеса случаются? А я — верю… В семь лет неожиданно сбылась моя мечта: у меня появилась собака. Люди, которые брали песика себе, за три дня почувствовали все прелести и ответственность за тех, кого приручили. И быстро поспешили его «передарить», как предмет, вещь. А он ведь живой!





Знакомьтесь — мой пес Арес. Все дети во дворе мне завидовали, ведь не каждому родители разрешают взять собаку домой. А он рос и взрослел. Мы все гадали: «Каким он вырастет?». Арес — очень смешанный пес (терьер, болонка, такса и явно кто-то еще). Решено было его стричь, но это никак не уменьшило его привлекательности и обаяния. На прогулке прохожие часто задавали риторический вопрос: «Собака, ты почему такой страшный?». А я гордо отвечала: «Страшно красивый!». Какой он, мой пес? Умный, хитрый, общительный, ласковый и любит шалить. Мы с ним уже 11 лет вместе, или — только 11 лет…









Чему у него можно поучиться? Любить свою семью, защищать близких людей до последнего вздоха, охранять свое, любить любую погоду, понимать без слов, говорить молча, вести ЗОЖ, идти до конца, даже если тебе очень страшно и противник больше тебя в три раза, и, конечно, выпрашивать вкусняшки. Кстати, Арес влюблен в девочку-аристократку — кокер-спаниеля. Значит, любовь тоже существует. Всех поздравляем с Рождеством и Новым годом, здоровья, добра и любви. А мы — гулять!

Лизочка





Добрый день! Хочу вам рассказать про нашу замечательную маленькую кошечку Лизочку. Наш полосатик появился в нашей семье совершенно случайно. Однажды в пятничный вечер в социальных сетях я увидела фотографии нашей крошки, у меня сразу внутри что-то «щелкнуло», ну прямо наша кошечка, и все! Вы только посмотрите на эти фотографии, какая она красавица и как она спит… В общем, через 2 дня Лизочка стала жить у нас дома. История ее появления в предыдущей семье, как всегда, была печальной: Лизочку нашли дети на улице, когда большая собака заметила маленького котенка, но ребята не оставили зверушку на улице, а принесли домой.





Лизочка очень активная кошечка, не дает нам скучать ни минуты. До появления Лизы мы хотели взять породистую кошечку, но я всегда считала, что породистых кошечек и так кто-то возьмет, а мы все-таки можем подарить дом и тепло хоть одной маленькой кошке.

Возможно, у вас также что-то внутри «щелкнет» при взгляде на этих — пока ничейных ребят. И вы станете настоящим новогодним волшебником в чьей-то судьбе!

Котик





Имя ему пока не давали. Решили, новые хозяева сами дадут. Для нас он Котик.

Нашли с мамой в биологическом заказнике полуживое нечто. Мама сама борется с онкологией — решила помочь выжить и этому «кому-то».

Оказалось, это мальчик 4 месяцев. С четырьмя верхними клыками, маленький Дракула. С одним видящим глазиком, маленький пират. С бесконечным желанием обниматься, маленький ласкуша. Носик у него по-прежнему сопит, врачи говорят, будет сопеть, пока меняются зубки. Он уже полностью здоров, и все риски усыпления остались позади.

Хочется найти ему любящую семью. Сейчас, пока мама в больнице, он один дома. Ведет себя достойно и смело. А мы все ищем и ищем ему дом.

Брать «одноглазого» никто не хочет, а ведь если задуматься, все мы не без изъянов.

Если вам понравился Котик, звоните Ольге: +375 29 183 7009

Мисандея





Есть вот такая красивая кошь, зовут Мисандея.

Носик курносый, глаза круглые, шерстка мягенькая, хвост вообще атомный — колечком как у лайки! Мяучит нежно, ест сухой корм, ходит в лоток. Отлично ладит с другими животными.

Но она боится «взаимодействий» с человеком, спит при этом рядом на кровати, ест в присутствии кого-либо, но от протянутой руки убегает.





Я не знаю, будет ли она такая всю жизнь (типа независимой кошкой) либо это пройдет со временем. Когда поймаешь ее, спокойно сидит и терпит почесоны.

Очень верю, что найдется ее человек!

Пишите/звоните: +375293777494 (Яна, не отвечаю пишите смс или вайбер — перезвоню)

Щенки







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Срочно нужно спасать щенков: местные мужики-охотники обещали застрелить…

Щенки около г. Фаниполь! Люди, которые их кормят, на неделе столкнулись с мужиками, а они и говорят: «Зря кормите! Все равно они скоро сдохнут! Мы соседу собаку застрелили и этих тоже застрелим!».

Вот такой был разговор. Местные жители, у которых доброе сердце, обещали их спрятать, чтобы щенков пока не трогали.

Живут они под домом, который не достроили. Посмотрите на этих детей! Они пытаются только согреться и найти еду!

Будут хорошими охранниками! Вырастут крупными, мама похожа на московскую сторожевую! Есть мальчики и девочки.

Если вы готовы к новому члену семьи, пишите/звоните: +375293777494 (Яна, не отвечаю пишите смс или вайбер) +375 (29) 317−97−77 Ирина