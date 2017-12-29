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Бонча: 2018 год для Беларуси и России будет весьма значимым

30.12.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как считает астролог Вячеслав Бонча, наступающий 2018 год будет очень важным и переломным, поскольку в нем нас ожидает несколько важных астрологических событий. И главным из таких событий 27 июля станет противостояние Марса и Солнца. Интересно, что на эту дату попадает одно из солнечных затмений нового года. Если вспомнить, что в этот день была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, для нашей страны этот год будет весьма значимым, убежден астролог.

Бонча: 2018 год для Беларуси и России будет весьма значимым
© Sputnik / Виктор Толочко
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"15-летняя цикличность приближения Марса к нашей планете несет экспансию, опасность возникновения войн, повышенную опасность криминальных происшествий и большое количество пожаров. В житейском же плане проявлениями приближения Марса к Земле станут излишняя агрессивность, импульсивность, большая опасность при обращении с огнем, взрывчатыми веществами и колюще-режущими предметами", — говорит Бонча.

Интересно и то, что в 2018 году произойдет больше затмений, чем обычно — пять. Все затмения года по 18-летнему и 19-летнему циклам связаны с событиями зимы и лета 1999 и 2000 годов. Именно в это время в России наметились кардинальные перемены.

Летом 1999 года премьером России стал Владимир Путин, зимой 2000 он практически был главой государства. А в августе 2000 произошли взрыв на станции метро "Пушкинская" и авария с подлодкой "Курск". Однако, нужно помнить, что ничто не повторяется один к одному, история всегда берет новый виток, исходя из ошибок прошлого. Именно в такие периоды можно выйти на новый уровень развития как отдельным личностям, так и большим сообществам.

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Беседу с астрологом Вячеславом Бончей слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Астролог Вячеслав Бонча рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что в наступающий 2018 год принесет новый виток развития и новые возможности как для больших сообществ,...

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