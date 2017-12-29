Бонча: 2018 год для Беларуси и России будет весьма значимым

Как считает астролог Вячеслав Бонча, наступающий 2018 год будет очень важным и переломным, поскольку в нем нас ожидает несколько важных астрологических событий. И главным из таких событий 27 июля станет противостояние Марса и Солнца. Интересно, что на эту дату попадает одно из солнечных затмений нового года. Если вспомнить, что в этот день была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, для нашей страны этот год будет весьма значимым, убежден астролог.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков: пожелание на новый 2018 год для России и Беларуси

"15-летняя цикличность приближения Марса к нашей планете несет экспансию, опасность возникновения войн, повышенную опасность криминальных происшествий и большое количество пожаров. В житейском же плане проявлениями приближения Марса к Земле станут излишняя агрессивность, импульсивность, большая опасность при обращении с огнем, взрывчатыми веществами и колюще-режущими предметами", — говорит Бонча.

Интересно и то, что в 2018 году произойдет больше затмений, чем обычно — пять. Все затмения года по 18-летнему и 19-летнему циклам связаны с событиями зимы и лета 1999 и 2000 годов. Именно в это время в России наметились кардинальные перемены.

Летом 1999 года премьером России стал Владимир Путин, зимой 2000 он практически был главой государства. А в августе 2000 произошли взрыв на станции метро "Пушкинская" и авария с подлодкой "Курск". Однако, нужно помнить, что ничто не повторяется один к одному, история всегда берет новый виток, исходя из ошибок прошлого. Именно в такие периоды можно выйти на новый уровень развития как отдельным личностям, так и большим сообществам.

Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода >>

Беседу с астрологом Вячеславом Бончей слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.