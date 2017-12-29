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Федерация футбола Украины пожизненно дисквалифицировала 18 игроков за выступление под флагом ДНР

30.12.2017 17:39 — Разное | Tut.by  
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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе сборной самопровозглашенной ДНР и запретил 18 игрокам пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщает официальный сайт ФФУ.


Фото: ffu.org.ua

В число дисквалифицированных вошли:

Кравченко Владимир Сергеевич (дата рождения 10.01.1986)

Никулин Денис Сергеевич (17.10.1994)

Синьков Максим Юрьевич (9.12.1997)

Селезнев Анатолий Викторович (8.04.1995)

Крохмаль Сергей Игоревич (29.08.1990)

Кушнир Андрей Юрьевич (22.02.1994)

Рябой Андрей Александрович (26.03.1988)

Мишин Владислав Вадимович (22.05.1994)

Зинченко Руслан Владимирович (26.08.1996)

Махно Ярослав Николаевич (15.05.1993)

Саетов Роман Сергеевич (18.08.1981)

Свиридов Платон Николаевич (20.11.1986)

Поточный Денис Григорьевич (8.05.1985)

Иванов Иван Александрович (12.02.1988)

Дмитришин Игорь Олегович (24.10.1995)

Станенко Виктор Вадимович (31.10.1991)

Шмаков Никита Русланович (20.04.1996)

Золотарь Константин Павлович (24.03.1994).

Отметим, что в списке дисквалифицированных нет футболистов, когда-либо выступавших в высших лигах.

Ранее комитет арбитров ФФУ прекратил сотрудничество с рефери Анатолием Жабченко, который сейчас судит матчи чемпионата Крыма. После того, как Россия включила Крым свой состав, арбитр из Симферополя получил российский паспорт. Но и от украинского не отказался, благодаря чему имел возможность работать на матчах чемпионата Украины. Авторитетный судья также привлекался к международным матчам.

 
 
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КДК Федерации футбола Украины запретил 18 игрокам пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с профессиональным футболом.

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