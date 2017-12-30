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Церковь хочет исследовать нравственную составляющую криптовалюты

30.12.2017 17:54 — Разное | Ежедневник  
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Церковь хочет исследовать нравственную составляющую криптовалюты

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что церкви придется исследовать нравственную составляющую криптовалюты, которая представляет собой «Мыльный пузырь».

Представитель РПЦ увидел сходство доллара и криптовалюты: и то и другое, по его словам, "мыльный пузырь".

"В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находятся в обращении в мире. Криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов. Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена", — заявил митрополит в эфире программы "Церковь и мир". 

По его мнению, ситуация с криптовалютой — очередной виток создания "мыльного пузыря", финансовой пирамиды, за которой реально ничего не стоит. Он сравнил положение цифровых денег с долларом, уже не обеспеченным золотым запасом США и не привязанным к конкретным материальным ресурсам, пишут РИА-Новости.



 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что церкви придется исследовать нравственную...

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