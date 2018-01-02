Рождественское послание митрополита Павла: трудитесь над очищением души

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел накануне Рождества Христова призвал верующих трудиться над духовным очищением. Об этого говорится в рождественском послании, которое опубликовано на официальном сайте Белоруской православной церкви.

Православный мир отмечает один из главных церковных праздников — Рождество Христово — 7 января.

"Святая Церковь призывает каждого из нас неленостно продолжать трудиться над очищением и преображением своей души, так как духовное изменение самого себя – залог и основа для преображения всего народа нашего Отечества", — говорится в Рождественском послании предстоятеля БПЦ.

Называя Рождество величайшим спасительным событием, митрополит отметил, что "Господь принес заблудшему человечеству величайший из всех даров — Свою Божественную любовь".

Итоги года

В своем Рождественском послании митрополит подвел итоги 2017 года для Белорусского экзархата, отметив, что для многих из священнослужителей нас был непростым, он "принес и немало духовной радости".

По словам митрополита, в прошлом году БПЦ значительное внимание уделяло работе с молодежью, а также развитию социальных и просветительских проектов православной церкви.

О гонении на церковь

В своем Рождественском послании митрополит вспомнил и о гонениях на церковь, отметив важность прославления новомученников.

"В те тяжкие годы безбожного лихолетия была пролита кровь многих новомучеников и исповедников, которые в последствии были прославлены в лике святых", — подчеркнул митрополит.

Церковное прославление новомучеников и молитвенное обращение к ним имеет особое значение в том числе и для сохранения памяти о трагических событиях тех дней, отметили предстоятель БПЦ.

"Молитва новомученикам (…) призывает нас хранить веру православную, чтобы ничего подобного на нашей земле в будущем не происходило", — особо отметил митрополит Павел.

О святой Валенине Минской

Определенная часть рождественского послания посвящена вопросу обретения мощей Святой Валентины Минской

В 2017 по многочисленным просьбам верующих людей БПЦ начата подготовительная работа по обретению святых мощей блаженной Валентины Минской.

Митрополит призвал усилить молитвы о том, чтобы было "открыто духовное сокровище — святые мощи блаженной Валентины Минской".

"Обретение святых мощей блаженной Валентины и принесение этой великой святыни в кафедральный собор столицы Белой Руси города Минска станет сильнейшим жизнеутверждающим импульсом (…)", — говорится в послании.

Митрополит высказал убеждение в том. что обретение мощей Святой Валентины Минской "послужит всенародному укреплению в сознании и жизни людей духовно-нравственных ценностей и будет способствовать процветанию нашего Отечества".

Владыка пожелал клиру и пастве доброго здоровья, мира, благополучия и помощи Божией.