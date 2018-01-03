Банки выпускают к новогодним праздникам календари на предстоящий год. FINANCE.TUT.BY составил подборку таких календарей.





Технобанк: «Чувство индивидуальности и самовыражения»

«Запечатлеть разнообразие мира вокруг, его уникальность, чувство индивидуальности и самовыражения — это основная идея корпоративного календаря ОАО „Технобанк“ на 2018 год», — отмечают в Технобанке.





«Концепция под названием „Отличайся!“ воплотилась в 12 картинках, каждая из которых наглядно демонстрирует, что благодаря отличиям наша жизнь становится интереснее и ярче», — добавляют в Технобанке.









Кроме того, Технобанк выпустил настольные календари.





Идея Банк

У Идея Банка получился удобный и практичный настольный календарь.





Банк также выпустил настенные календари.





Белагропромбанк

На календаре Белагропромбанка размещены фотографии детей. На каждой из страниц календаря размещен слоган. К примеру, на февральской страничке написано "Мы делимся теплыми чувствами".

















Банк Решение













Белгазпромбанк



Настольный календарь Белгазпромбанка



Настенный календарь Белгазпромбанка





БТА Банк







