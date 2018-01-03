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"Мы делимся теплыми чувствами". Банки выпустили корпоративные новогодние календари
Банки выпускают к новогодним праздникам календари на предстоящий год. FINANCE.TUT.BY составил подборку таких календарей.
Технобанк: «Чувство индивидуальности и самовыражения»
«Запечатлеть разнообразие мира вокруг, его уникальность, чувство индивидуальности и самовыражения — это основная идея корпоративного календаря ОАО „Технобанк“ на 2018 год», — отмечают в Технобанке.
«Концепция под названием „Отличайся!“ воплотилась в 12 картинках, каждая из которых наглядно демонстрирует, что благодаря отличиям наша жизнь становится интереснее и ярче», — добавляют в Технобанке.
Кроме того, Технобанк выпустил настольные календари.
Идея Банк
У Идея Банка получился удобный и практичный настольный календарь.
Белагропромбанк
На календаре Белагропромбанка размещены фотографии детей. На каждой из страниц календаря размещен слоган. К примеру, на февральской страничке написано "Мы делимся теплыми чувствами".
Банк Решение
Белгазпромбанк
БТА Банк
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FINANCE.TUT.BY составил подборку новогодних банковских календарей.
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