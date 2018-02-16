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БЖД потратит на развитие более 470 миллиона рублей

29.01.2018 13:54 — Разное | Ежедневник  
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БЖД потратит на развитие более 470 миллиона рублей

фото: korrespondent.net

Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более 470 млн рублей.

Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность 473 млн рублей, сообщили в пресс-центре БЖД..

Так, планируется продолжить реализацию электрификации участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.

Также БЖД приобретет не менее тысячи единиц полувагонов, 300 единиц фитинговых платформ, 300 цистерн и 20 единиц пассажирских вагонов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более 470 млн рублей.

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