БЖД потратит на развитие более 470 миллиона рублей

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Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более 470 млн рублей.

Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность 473 млн рублей, сообщили в пресс-центре БЖД..

Так, планируется продолжить реализацию электрификации участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.

Также БЖД приобретет не менее тысячи единиц полувагонов, 300 единиц фитинговых платформ, 300 цистерн и 20 единиц пассажирских вагонов.